Z ojetého bentley za cenu octavie lze nyní udělat moderní auto. Stačí vyměnit jeden díl
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Majitelé starších luxusních vozů Bentley mají nově možnost jednoduše vyřešit zastaralou palubní elektroniku. Tovární řešení ale přináší také kompromisy, a to za nemalé peníze.
Výrobce luxusních vozidel z anglického Crewe nově nabízí majitelům svých vozidel vyrobených mezi lety 2011 a 2019 možnost omladit své vozy. Modely Bentley Continental GT, Continental GT Convertible a Flying Spur druhé generace byly dle slov automobilky stvořeny tak, aby svým majitelům přinášely radost po celou dobu vlastnictví.
Zatímco jejich nadčasový design, řemeslné zpracování a technická konstrukce zůstávají i dnes stejně podmanivé jako dříve, digitální technologie se od uvedení těchto vozů na trh vyvinuly natolik, že dnes zážitek z používání zmíněných modelů trochu znepříjemňují.
Bentley proto vyvinulo zcela nový infotainment, který tento věkový rozdíl překlenuje: přináší komfort a konektivitu, jaké se od moderního luxusního vozu očekávají, a přitom by měl zachovat charakter a originalitu, kterých si majitelé cení. Originální horizontální 8" displej s tlačítky na spodní straně nahrazuje vertikální dotykový displej s rozlišením 2K o úhlopříčce 9,7".
Rozlišení displeje odpovídá dnešním standardům značky a na rozdíl od neoriginálních systémů využívá vysoce výkonný procesor, díky čemuž by reakce měly být okamžité. Nevýhodou je nešvar dnešní doby – součástí systému je také ovládání klimatizace prostřednictvím dotykové obrazovky, které nahrazuje původní fyzické ovladače.
Přitom aktuální modely značky mají nádherné a kvalitní otočné ovladače pro volbu teploty v jednotlivých zónách a další dedikovaná tlačítka pro ostatní funkce klimatizace kolem voliče převodovky. Otázkou je, zda nové řešení bylo levnější, nebo zda naznačuje směr, kterým se značka bude v tomto směru ubírat. To ale nenaznačuje ani nejnovější model Torcal, který alespoň částečně k ovládání klimatizace fyzické ovladače používá.
Potřeba šetřit u značky jako Bentley také není zcela na místě, zejména při pohledu na cenu nového systému. Samotný Continental GT druhé generace totiž na trhu ojetin pořídíte od 30.000 € (730.000 Kč), přičemž zmíněný infotainment stojí u Bentley USA celých 6800 $ (necelých 150.000 Kč). Bentley navíc tvrdí, že středová konzola s novým systémem získává čistý a elegantní vzhled, ovšem na první pohled ohromné nevyužité plochy po stranách nevypadají o nic lépe než u neoriginálních systémů.
Na správné vlně
Grafika byla inspirována nejnovějšími modely značky Bentley a zachovává alespoň v tomto směru původní eleganci a vytříbenost kabiny. Kromě toho Bentley slibuje bezproblémové propojení s chytrým telefonem, kterým tento upgrade posouvá každodenní použitelnost vozů na novou úroveň.
Modernizovaný infotainment podporuje systémy Apple CarPlay a Android Auto, a to buď bezdrátově přes bluetooth, nebo prostřednictvím kabelového připojení přes port USB-A ve středové konzole. Součástí modernizace je také vylepšený tuner pro příjem digitálního vysílání DAB+ (tam, kde bylo DAB již dříve k dispozici), FM, AM a SXM (pouze v USA). Kabelové USB připojení zároveň slouží k nabíjení telefonu.
Vylepšen byl také integrovaný navigační systém, který nyní využívá nejnovější mapové podklady s přehlednější grafikou. Informace o rychlostních limitech pomáhají při plánování cesty i při jízdě samotné. Ostatně v kompatibilních vozech mají majitelé pod pravou nohou nejméně 373 kW (507 koní). Možnost aktualizace mapových dat zajišťuje, že systém zůstane aktuální i v budoucnu.
Modernizace infotainmentu přináší soudobou konektivitu a vyšší uživatelský komfort do velmi populárních modelů značky Bentley. Tovární podpora by měla zajistit prvotřídní vlastnosti a svou poměrně vysokou cenu oproti řešením třetích stran si obhájit. Bohužel se ale pro její instalaci musíte vzdát fyzických ovladačů klimatizace.
Zdroj: Bentley