Z okruhové specialitky čirá elegance. Bugatti Destrier je třetí dílo divize Solitaire
Technika Bugatti Destrier pochází z okruhového bolide, vizáž je však inspirovaná posledním vyrobeným kusem Type 57SC Atlantic, který byl původně tmavomodrý. Fyzicky se vůz ukáže nejspíš na Pebble Beach Concours d’Elegance.
Bugatti sice ukončilo výrobu chironu s motorem W16 a nahradilo ho konfigurací V16 bez přeplňování, ale zato s hybridem v modelu Tourbillon, to ale neznamená, že není možné se k oturbené W16 ve zbrusu novém autě dostat. Jen na to musíte mít dostatečně naditou prkenici, a řekněme si upřímně, vůz objednat několik let nazpět.
Automobilka právě odhalila třetí dílo své divize Programme Solitaire po loňském brouillardu a FKP Hommage. Novinka se jmenuje Destrier podle vzácného, ale vyhledávaného typu válečného koně ve středověku, na němž jezdili rytíři a těžkooděnci. Na rozdíl od předchozích dvou vozů nevychází z historie ani příběhů, nýbrž z ideje, jak by vypadalo to nejpropracovanější okruhové bugatti, kdyby nemělo všechna křídla, otvory a aerodynamické prvky.
Tahle myšlenka však má svůj historický základ. Type 57 také existovalo v různých verzích, z nichž některé byly závodní, jako 57G a 57C „Tank“, které vyhrály Le Mans v letech 1937 a 1939, ale jiné byly elegantními grand tourery, např. 57SC Atlantic. Podobným způsobem je destrier v podstatě bolide s elegantnější karoserií.
Základem tedy je karbonový monokok bolide, ovšem vnějšek karoserie doznal velkých změn. Linka ve tvaru písmene C na bocích je u předních kol přerušená a přední maska ve tvaru podkovy je tu širší než u bolide, aby tak zdůraznila ohromnou šířku a malou výšku vozu. Za bočními dveřmi se karoserie stahuje v užší pas a přes boky, tedy zadní kola, je zase široká. Kabina se krčí mezi výraznými blatníky předních kol skoro jako u závodních speciálů, které člověk vídá ve vytrvalostních závodech.
„Bolide nám dalo extrémní proporce (…) a jejich osvobozením od snahy dosáhnout co největšího přítlaku jsme je nechali hovořit jako sochu,“ řekl Frank Heyl, šéfdesignér Bugatti. „Věřím, že destrier bude zdobit trávníky přehlídek elegance za 50 let,“ dodal.
Temně modrá barva se jmenuje Sapphire Celeste, je několikavrstvá a vznikla pouze pro toto auto a tohoto majitele. Odlesky v ní mají připomínat diamanty a také odhalený karbon, kterého tu ale není moc, v sobě má také pigment, který doplňuje lak. Jeho odstín je také odkazem na historii, konkrétně na Type 57SC Atlantic s číslem šasi 57591, která byla původně také modrá. Až současný vlastník, módní návrhář a jeden ze světově nejznámějších sběratelů aut Ralph Lauren, ji nechal přelakovat na černou barvu.
Destrier se odlišuje od bolide snad ještě víc zevnitř než zvenčí, snad jen s výjimkou volantu, který umožňuje držení v podstatě jedině v pozici tři čtvrtě na tři. Kromě něj také přístrojový štít upřednostňuje informační hodnotu před čímkoliv jiným – ale všimněte si, jak je vyvedený v barvách francouzské vlajky.
Kabina je vyvedena v teplém hnědém odstínu Ambre Voyageur a čalounění tu je z kůže a nubuku. Zajímavostí je pletená textilie, jejíž technika vychází z haute couture a sportovního oblečení. Jsou do ní vpletena i měděná vlákna pro odlesky a najdeme ji na horních částech opěradel, na dveřích i palubní desce.
Obrázky a video, na nichž se destrier prozatím ukázal, jsou počítačové ilustrace. Proto i když nevidíme místo pro zadní, natož přední registrační značku, pořád není jisté, zda destrier bude smět jezdit i po běžných silnicích. Fyzicky se vůz odhalí během Týdne aut v Monterey v Kalifornii, který proběhne od 7. do 16. srpna letošního roku. Automobilka zmiňuje konkrétně přehlídku Pebble Beach Concours d’Elegance, která je vyvrcholením týdne, takže se dá očekávat představení právě tam.
Zdroj info, foto, videa: Bugatti