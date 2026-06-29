Z Prahy do Krakova na jedinou kilowatthodinu. Studenti ČVUT pokořili vlastní rekord
Studenti z Fakulty dopravní ČVUT v Praze dosáhli na svůj dosud nejlepší výsledek v Eco-marathonu společnosti Shell. Se svým prototypem dosáhli na 538 kilometrů dojezdu s využitím jediné kilowatthodiny.
Minulý týden jsme vás informovali o účasti studentů pražského ČVUT na závodě Shell Eco-marathon Poland 2026, jehož cílem je motivovat mladé konstruktéry k sestavení co možná nejekonomičtějšího vozidla.
Tým Green Gliders se na start postavil s čistě elektrickým prototypem o hmotnosti pouhých 25 kilogramů, který postupně vyvíjeli celý akademický rok. Oproti prototypu z minulého ročníku je o 20 kg lehčí a díky přesunutí kol pod karoserii a dalším zlepšením také aerodynamičtější.
Využívá systém řízení baterie vyvinutý studenty, zdokonalenou telemetrii a také nový elektromotor, který je nyní mimo kola a umožňuje lépe plachtit, případně být zcela vypnut. Kombinace těchto inovací pomohla studentům letos dosáhnout na historicky nejlepší výsledek, přičemž oproti loňskému dojezdu 171,36 km na 1 kWh energie je zlepšení více než trojnásobné.
Studenti by totiž letos dokázali ujet 537,5 km/kWh, což se jim podařilo až na poslední ze šesti pokusů. Pro představu, jak velké číslo to je, velmi úsporný elektromobil Tesla Model 3 Long Range RWD na jednu kWh ujede dle WLTP přibližně 7,5 km.
„Naším cílem nebylo jen postavit nový vůz, ale vytvořit co nejefektivnější řešení. Každý gram, každý technický detail i každé testování hrály svou roli. O to větší radost máme, že se nám podařilo naši práci proměnit ve výsledek, který předčil naše očekávání,“ říká Illia Melnyk, vedoucí týmu Green Gliders.
Úctyhodný výsledek v kategorii extrémně lehkých a aerodynamických vozidel stačil na 12. místo z 25 úspěšných týmů, přičemž naprostým vítězem se stal francouzský tým Polyjoule složený ze studentů polytechnické univerzity v Nantes. Jejich vůz na jedinou kilowatthodinu urazil neuvěřitelných 1094,9 km.
Shell Eco-marathon patří mezi nejprestižnější studentské technické soutěže na světě a podporuje technické dovednosti, týmovou spolupráci i vývoj inovací pro budoucnost mobility.
„Shell Eco-marathon není jen soutěž, ale také prostor pro hledání nových technických řešení, týmovou spolupráci a získávání zkušeností, které studenti využijí ve své budoucí profesní kariéře,“ říká Jana Voštinárová, ředitelka korporátní komunikace společnosti Shell Czech Republic. Letošní evropský ročník se odehrával na polském Silesia Ringu od 24. do 28. června.
Ti nejlepší z jednotlivých kontinentů budou poprvé mít šanci zúčastnit se celosvětové soutěže Shell Eco-marathon Global Championship, která se uskuteční v roce 2027 v katarském Dauhá. Vedle tradičního měření energetické efektivity nabídne také nové disciplíny zaměřené na řešení reálných výzev v oblasti mobility, energetiky a technologií.
Zdroj: Shell