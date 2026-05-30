Z trati rovnou na silnice. Limitovaný lak Maserati GT2 odkazuje na historické triumfy
Maserati vstupuje do letošní sezóny GT2 European Series ve velkém stylu. Dvojité výročí slaví skrze exkluzivní barevné provedení, které propojuje historické triumfy minulosti s moderními supersporty na trati i silnici.
Již tento víkend, 30. až 31. května 2026, začíná na okruhu v italské Monze šampionát Evropské série GT2, v němž automobilka Maserati startuje s pěti vozy. Ty jsou založeny na supersportu MCPura a k příležitosti stého výročí loga Trident a historických úspěchů značky přicházejí v exkluzivním slavnostním barevném provedení.
Speciální lakování tvoří most mezi minulostí a budoucností značky. Inspirovalo se totiž historicky významným monopostem Maserati 250F, který s Juanem Manuelem Fangiem za volantem získal dva tituly mistra světa závodů formule 1. Kromě těchto úspěchů v letech 1954 a 1957 triumfoval také v Argentině, Belgii, Monaku a Francii.
Maserati 250F si oblíbila také první žena, která se kvalifikovala na Velkou cenu formule 1. Psal se rok 1958 a tou ženou byla italská automobilová závodnice Maria Teresa de Filippis, známá také pod přezdívkou Pilotino.
V Monaku či v Itálii s ním v roce 1956 triumfoval také Stirling Moss, a tak je jasné, že si taková historie oslavy zaslouží. Maserati k nim vybralo závodní vůz GT2 a také jeho silniční verzi GT2 Stradale. Podle automobilky to zdůrazňuje vnitřní pouto mezi tratí a silnicí, které vždy tvořilo součást její DNA.
Vincent Biard, šéf Maserati Corse, to komentoval slovy: „Zahájení sezóny GT2 European Series 2026 představuje pro Maserati mimořádně významný okamžik. Do Monzy přijíždíme s impozantní sestavou pěti vozů Maserati GT2 na startovním roštu, což svědčí o důvěře týmů a jezdců v náš projekt.“
Vyzdvihl také oslavy dvojitého výročí. Letos si automobilka připomíná sté výročí vzniku loga Maserati a prvního startu na závodní dráze. V roce 1926 se model Maserati Tipo 26 – první vůz v historii, který měl na kapotě logo s trojzubcem – zúčastnil závodu Targa Florio a pod vedením Alfieriho Maseratiho v něm ve své třídě triumfoval.
Speciální barevné lakování je založeno na červené barvě karoserie se žlutými detaily, z nichž nejvýraznější je závodní pruh lemující masku a žlutá loga automobilky. Uvnitř pak najdeme červená závodní sedadla v kombinaci se žlutými čtyřbodovými bezpečnostními pásy. Tato speciální edice byla vytvořena ve spolupráci s personalizačním programem Maserati Fuoriserie a detaily o její ceně či dostupnosti nebyly zveřejněny.
Maserati GT2 Stradale je přibližně o 60 kg lehčí než standardní MCPura a třílitrový šestiválcový motor Nettuno je naladěn na 470 kW (630 k). Maximální rychlost uvádí Maserati až 324 km/h a na stovku stačí z nuly pouhé 2,8 sekundy. Cena začíná v přepočtu na šesti milionech korun bez DPH, se speciálním lakováním, koly s centrální maticí a spoustou karbonových doplňků však budete muset do kapsy sáhnout ještě hlouběji.
Zdroje: Maserati, Stellantis