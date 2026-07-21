Za boom automobilové šedi může zdravý rozum. Firmy na nich netratí tolik
Postupné omezování barevné nabídky v konfigurátorech nových aut má jeden hlavní (a velmi racionální) důvod. Šedé, bílé či stříbrné odstíny totiž lépe maskují drobné šrámy i opotřebení z myček, což snižuje náklady na přípravu ojetin k dalšímu prodeji.
O ztrátě barev na silnicích a také v konfigurátorech nových aut se toho napsalo už mnoho. Jsou automobilky, které zejména v posledních letech jdou proti proudu a výrazné barvy využívají jako konkurenční výhodu, ovšem stále převažují modely, jejichž nabídka zahrnuje šedou, metalickou šedou a pro odvážné také tajemnou šedou.
Design exteriéru moderních vozů se sice ubírá směrem futuristických ostrých linií a zároveň jednoduchých tvarů, kterým barvy jako šedá, stříbrná a bílá docela sluší, ovšem jejich popularita má také mnohem praktičtější důvod.
Jak ukazuje studie britské společnosti Vehicle Data Global (VDG), právě odstíny šedé dokážou účinněji zakrýt nedokonalosti ojetých vozidel a snížit náklady na přípravu k prodeji. Pro provozovatele vozových parků a prodejce jsou tak atraktivnější, protože lépe maskují drobné škrábance, odštěpky od kamínků a kruhové škrábance z kartáčové myčky. Jasné jednobarevné odstíny jsou na údržbu podle studie náchylnější.
Analýza trendů v barvách automobilů za posledních 125 let odhalila, že tradiční základní barvy, jako je červená a modrá, začaly ztrácet na popularitě už na přelomu tisíciletí. Tehdy se jako dominantní volba prosadila stříbrná a následně vzrostla obliba bílé a šedé barvy.
Na britských silnicích je dnes šedá ze všech barev nejpopulárnější, a to stejné platí i u nás. V první polovině letošního roku bylo 35 % nových aut prodáno v šedé barvě. Druhé místo obsadila s 20 % bílá, třetí s 13 % červená. Lehce nad 12 % připadlo modré barvě a černá skončila s necelými osmi procenty na pátém místě. Následuje zelená, hnědá, žlutozelená, oranžová a fialová.
Společnost VDG uvedla, že nárůst popularity šedé, stříbrné a bílé barvy souvisel s rostoucím vlivem digitálních technologií na design spotřebitelských výrobků, zejména s čistými kovovými povrchy, které jsou spojovány s atraktivními high-tech spotřebitelskými produkty.
Mnohem větší vliv však mělo stále se zvyšující procento flotilových vozů, jejichž provozovatelé kladou větší důraz na zbytkovou hodnotu vozidel při prodeji. Nakupují tak vozidla s barvou, která se nejsnáz připravuje k prodeji a která osloví nejširší spektrum zákazníků.
Obliba stříbrné barvy pramení z její schopnosti skrýt nečistoty z vozovky. Spolu s šedou a bílou barvou sdílí optické vlastnosti, díky nimž lépe skrývá drobná poškození laku oproti vozidlům s červenou, modrou i černou barvou karoserie.
Ben Hermer, provozní ředitel společnosti Vehicle Data Global, řekl: „Ačkoli je zajímavé spojovat barvy automobilů se širšími kulturními trendy, britský automobilový trh patří k nejsofistikovanějším na světě a nic se na něm neděje bez pádných praktických a odborných důvodů.“
Analýza společnosti VDG vychází z vozidel, která jsou v současné době v provozu, včetně vozidel, jejichž první registrace se uskutečnila již před 126 lety.
Zdroje: AM-online, SDA