Za jednu výplatu a v dobrém stavu? Tady je 5 aut za rovných 30.000 Kč
Ojeté auto za jeden podprůměrný plat zní jako ruská ruleta. Trh je ovšem plný paradoxů. Pokud máte trpělivost, vynecháte bazary či překupníky a zaměříte se výhradně na soukromé inzeráty, dají se ulovit stále funkční poklady.
Základním pravidlem při hledání takto levného auta je absolutní ignorace autobazarů. Kupovat vůz za třicet tisíc na ploše dealera znamená, že jeho reálná výkupní hodnota byla sotva poloviční. Zbytek tvoří marže, administrativní poplatky a rychlé vyčištění. U soukromníků máte šanci narazit na udržovaná auta, do kterých jejich majitelé často z nutnosti denního dojíždění nasypali částky rovnající se aktuální prodejní ceně, která činí rovných 30.000 Kč.
Náš výběr a hodnocení technického stavu vychází čistě z detailních deklarací samotných prodejců. Bez zvedáku a důkladné diagnostiky samozřejmě nemůžeme za žádný z inzerátů dát ruku do ohně, nicméně detailní popisy a doložitelné investice naznačují, že tady se hraje s otevřenými kartami. Jsou to auta, která jejich majitelé z různých životních důvodů posílají dál.
Měšťák po generálce
Volkswagen Fox vstoupil na trh jako nejmenší a nejdostupnější model wolfsburgské značky, který měl za úkol nahradit oblíbené Lupo. Jeho hlavní doménou je městský provoz, kde boduje skvělým rejdem, překvapivě vzdušným interiérem a technikou, která je ve své podstatě naprosto primitivní.
Tříválcové motory sice neoplývají kultivovaností a při zanedbané údržbě umí potrápit, ale pokud se jim dostane potřebné péče, odvděčí se minimální spotřebou a levnými náhradními díly. Je to ideální první auto nebo nákupní taška, u které vás netrápí každý nový šrám z parkoviště.
Právě nabízený Volkswagen Fox z roku 2009 s motorizací 1.2i (40 kW) je zářným příkladem vozu, jehož majitel vyřešil všechny typické bolístky za vás. Při současném nájezdu 162.500 kilometrů má motor za sebou to nejdůležitější – ve sto čtyřiceti tisících dostal kompletně novou hlavu, rozvody i vodní pumpu. Pražský vůz je navíc aktuálně po velkém servisu zahrnujícím přední brzdy, alternátor, řemen a baterii. Podle prodejce je auto téměř bez koroze, olej se měnil poctivě každý rok a nyní nevyžaduje investice.
Svižný japonský kombík
Nissan Primera generace P11 je mezi automobilovými nadšenci dodnes uznávaným pojmem. Důvodem je povedený podvozek, který i rodinnému kombíku propůjčuje nečekaně sebejisté jízdní vlastnosti. Faceliftovaná verze přinesla modernější vizáž a bytelná japonská mechanika zůstala zachována. Benzinové motory platí za téměř nesmrtelné držáky. Jediným, ale o to brutálnějším nepřítelem těchto vozů je koroze. Najít dnes kus, ze kterého neopadává rez, se rovná malému zázraku.
V Ústí nad Labem se ale přesně takový zázrak objevil, tedy alespoň tak vypadá na první pohled. Tento kombík Nissan Primera P11 po faceliftu z roku 2001 je poháněn nesmrtelnou osmnáctistovkou 1.8 16V (84 kW). Vůz má sice najeto 235 tisíc kilometrů, ale během posledního roku prý auto dostalo novou lambda sondu, váhu vzduchu, alternátor i kompletní brzdy. K vozu s plnou elektrickou výbavou a funkční klimatizací dostanete letní pneu na litých kolech. Auto je podle prodejce plně funkční a bez koroze.
Rodinný dříč po investici
Třetí generace Renaultu Clio je mnohými mechaniky považována za jedno z nejspolehlivějších aut, jaké kdy francouzská automobilka vyrobila. V praktické verzi Grandtour navíc kombinuje kompaktní vnější rozměry s překvapivě objemným zavazadelníkem.
Podvozek je naladěný na maximální komfort, materiály v interiéru dobře odolávají zubu času a benzinové motorizace jsou proslulé svou úsporností a nenáročností. Pro mladou rodinu s omezeným rozpočtem je tohle auto skvělou volbou.
Příkladem racionálního nákupu by mohl být tento červený, benzinový Renault Clio Grandtour z roku 2009. Druhý majitel z Děčína jej prý prodává z důvodu přechodu na větší rodinný vůz. Zásadním argumentem ke koupi je zde lednová investice za třicet tisíc korun – tedy částku rovnající se prodejní ceně.
Dle majitele proběhla výměna rozvodů, brzd, lambda sond, řemenů a kompletní servis palivové soustavy. S průměrnou spotřebou 6,5 litru vůz podle majitele nikde nevrže a na nerovnostech je tichý. Tažné zařízení, hagusy, příčníky a dvě sady pneumatik k tomu dělají z tohoto Clia kompletní balíček.
Robustní fúze
Ford Fusion je na českém trhu fenoménem. Tento nenápadný kříženec malého hatchbacku a SUV si získal srdce statisíců řidičů, od seniorů po chalupáře. Důvod je prostý – nabízí vyšší posez, pohodlné nastupování, obří vnitřní prostor a podvozek, který vydrží i zacházení na rozbitých polních cestách.
Technika vycházející z Fiesty je robustní a benzinová čtrnáctistovka platí za jeden z nejspolehlivějších agregátů své doby. Fusion si na nic nehraje, je to čistokrevný dělník.
Právě nabízený Ford Fusion z roku 2004 (59 kW) má podle pražského prodejce natočeno zhruba 230 tisíc kilometrů a motorově je ve skvělé kondici. Prošel výměnou rozvodů, klínového řemene a dostal nové, téměř nejeté celoroční obutí i čerstvou baterii.
V duchu upřímného prodeje ovšem majitel přiznává i neduhy, na které si u auta za třicet tisíc nelze stěžovat. Nefunguje stahovačka u spolujezdce, ruční brzda je slabší a jak už to u starých fordů bývá, lehká koroze je znát už od prvního pohledu na přední části prahů, nicméně majitel ujišťuje, že nejde o nic závažného. Na ni pozor, zejména model Fusion na korozi prahů trpí a často ji dobře skrývá. O chlazení se naopak spolehlivě postará plně funkční klimatizace.
Dálniční křižník za hubičku
Opel Vectra generace C byl ve své době plnohodnotným manažerským expresem, který měl konkurovat Passatu či Mondeu. Nabízí královský prostor, široké a komfortní sedačky a vynikající odhlučnění pro dlouhé dálniční přesuny.
První ročníky sice trápila stávkující elektronika a model zrovna nevyniká ani jízdními vlastnostmi, mechanicky jde ale o velmi bytelná auta. Silnější benzinové motory o objemu 2,2 litru poskytují vozu sebevědomou dynamiku a hladký chod, což ocení každý, kdo se občas potřebuje rychle a pohodlně přesunout napříč republikou.
Pokud odmítáte slevit z komfortu, tento Opel Vectra 2.2i z roku 2003 ukrývá pod kapotou 16V agregát o výkonu velmi slušných 108 kilowattů. Při nájezdu 211 tisíc kilometrů nabízí vůz výbavu, za kterou se dříve platily tučné sumy. Majitel láká na plně funkční klimatizaci, dálkový centrál, palubní počítač, fešná hliníková kola a ovládání rádia přímo na volantu.
Auto má čerstvou technickou kontrolu platnou až do února 2028 a podle inzerátu se nachází ve velmi pěkném technickém stavu bez jediné stopy koroze. Je to zkrátka ideální vstupenka do světa pohodlného cestování za naprostý zlomek původní ceny.
Zdroje: Bazoš, Svět motorů