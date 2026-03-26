Za jízdu na žlutou hrozí pokuta až 25 tisíc Kč! Jak se bránit?
Na první pohled jednoduchá situace: padne žlutá, projedete křižovatkou. a za rohem už čeká policejní hlídka. Následuje poučení o „jízdě na červenou“, hrozba vysoké pokuty, bodů i zákazu řízení. Jenže realita českého práva je složitější. Žlutá není automaticky přestupek – a v mnoha případech se dá účinně bránit.
Na českých silnicích se v poslední době čím dál častěji objevují případy, kdy je řidičům vytýkáno projetí křižovatky na žlutý signál. Policie nebo správní orgány přitom takové jednání dokážou posuzovat velmi přísně a v praxi ho staví v podstatě na roveň jízdě na červenou - tehdy, pokud dospějí k závěru, že řidič měl objektivně dostatek času i prostoru vozidlo bezpečně zastavit ještě před hranicí křižovatky.
V takové situaci pak hrozí na místě pokuta 4500 až 5500 Kč, ve správním řízení 7000 až 25.000 Kč, k tomu 6 trestných bodů a v krajním případě i zákaz řízení na 4 až 6 měsíců. Celá věc tak na první pohled působí velmi přísně. Jenže zásadní otázka zní: kdy je skutečně projetí na žlutou automaticky porušením zákona a kdy situace vyžaduje individuální posouzení konkrétních okolností?
Když je žlutá jako červená
Podle zákona č. 361/2000 Sb. má žlutý signál význam „pozor“ a stanoví povinnost zastavit před křižovatkou. Tato povinnost však není absolutní. Zákon výslovně připouští, že řidič pokračovat může, pokud by zastavení nebylo možné provést bezpečně. Právní úprava tak vychází z reálných podmínek silničního provozu.
Právě tento princip je pro posouzení celé situace zásadní. Pokud se vozidlo v okamžiku rozsvícení žluté nachází v takové vzdálenosti od křižovatky, že by zastavení vyžadovalo nepřiměřeně prudké brzdění, mohlo by vést ke ztrátě stability nebo by hrozila kolize s vozidlem jedoucím za ním, zákon umožňuje v jízdě pokračovat.
V praxi se navíc ukazuje, že zatímco policie na místě často hodnotí situaci přísně a bez širšího kontextu, správní orgány při následném posouzení přihlížejí k okolnostem detailněji a v řadě případů volí mírnější, nebo dokonce žádný postih.
Problém nastává ve chvíli, kdy policie nebo úřady vyhodnotí situaci jako vážný přestupek. Často zazní argument, že řidič „mohl bezpečně zastavit“, a tudíž se dopustil chyby.
U červeného signálu je povinnost zastavit bezvýjimečná a nepřipouští žádné úvahy o okolnostech. Naproti tomu u žlutého signálu je tato povinnost ze zákona vždy podmíněna možností bezpečného zastavení. Právě splnění této podmínky leží na správním orgánu. Pouhé konstatování, že „řidič mohl zastavit“, z právního hlediska neobstojí.
Ze strany úřadu je nezbytné přesně a konkrétně doložit, kde se vozidlo nacházelo v okamžiku změny signálu a zda by za daných podmínek bylo zastavení skutečně možné bez rizika. Policie a úřady proto nejčastěji jednají na základě videozáznamu situace.
Důkazy, realita a obrana řidiče
Prokazování však není vůbec jednoduché ani v dnešní době. Kamerové záznamy často nezachytí přesný okamžik rozsvícení žluté ani přesnou polohu vozidla. Nezohledňují stav vozovky, sklon silnice, hmotnost vozidla ani situaci za autem. Přitom právě tyto faktory mohou zásadně ovlivnit, zda bylo možné zastavit bez rizika.
Zvlášť v horších podmínkách, jako je mokrá nebo namrzlá vozovka, klesání nebo zatížené vozidlo, se brzdná dráha výrazně prodlužuje. To, co na papíře vypadá jako „dalo se zastavit“, může být v reálném provozu nebezpečný manévr. Zákon přitom nevyžaduje, aby řidič riskoval smyk nebo kolizi jen proto, aby zastavil za každou cenu.
Zkušenosti z praxe i rozhodovací činnost správních orgánů ukazují, že řada těchto případů stojí a padá na kvalitě důkazů. Pokud není jednoznačně prokázáno, že řidič měl reálnou možnost bezpečně zastavit, nelze jeho jednání spolehlivě kvalifikovat jako přestupek. V takové situaci musí správní orgán postupovat v souladu se základní zásadou správního trestání, tedy že pochybnosti se vykládají ve prospěch obviněného.
Nesouhlasit automaticky
Důležitým momentem je i postup přímo na místě silniční kontroly. Řidič není povinen souhlasit s blokovou pokutou, pokud si není jistý, že se přestupku dopustil. Podpisem by totiž fakticky uznal vinu a uzavřel si možnost další obrany. Pokud s řešením na místě nesouhlasí, věc se neuzavírá, ale postupuje se do další fáze – typicky k podání vysvětlení nebo k následnému posouzení správním orgánem. Právě tam se teprve otevírá prostor pro detailní přezkoumání okolností případu.
Správní orgán pak musí případ posoudit komplexně, nikoli jen mechanicky. Zohledňuje se nejen samotný průjezd na žlutou, ale i to, zda došlo k ohrožení ostatních účastníků provozu. Pokud žádné reálné ohrožení nenastalo a existují pochybnosti o možnosti bezpečného zastavení, není výjimkou, že je věc odložena.
Pro řidiče z toho plyne jednoduché poučení: projetí na žlutou v situaci, kdy nebylo možné bezpečně zastavit, nemusí automaticky znamenat přestupek. A pokud je řidič přesvědčen, že jednal správně, vyplatí se bránit. Nikoli kvůli kličkování v zákoně, ale proto, že právo může stát na jeho straně víc, než se na první pohled zdá.
Zdroje: autorský článek, zákon č. 361/2000 Sb