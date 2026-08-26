Za každých 250 Kč pokuty den bez řidičáku. Souhlasíte s novou metodou?
Rumunská vláda se rozhodla skoncovat s chronickým ignorováním pokut za dopravní přestupky. Od konce srpna zavádí nový bič: kdo nezaplatí včas, přijde o řidičák na tak dlouho, jak vysoký je jeho dluh.
Rumunský recept na ignorování pokut nasbíraných za volantem je přímočarý. Místo nekonečných exekucí a papírování nastupuje jednoduchý vzorec: za každých 50 lei (250 Kč) dlužné částky následuje jeden den zákazu řízení. Větší nezaplacená pokuta tak dokáže zkomplikovat život na týdny.
Dluh přitom trvá dál. Jakmile si „odchodíte“ vypočítaný počet dní bez auta, řidičské oprávnění se vám sice vrátí, ale finanční závazek vůči obci či státu zůstává v plné výši i s úroky. Jediná cesta ven je dluh prostě zaplatit.
Při vyšších pokutách pomůže alespoň částečná úhrada. Pokud dostanete sankci 8800 Kč a stihnete doplatit 3700 Kč, zbývající dlužná pětitisícovka znamená přesně 20 dní bez auta.
Hříšníci nedostávají nůž na krk ihned. Od doručení pokuty běží devadesátidenní lhůta na zaplacení. Nejnižší možná pokuta, kterou v Rumunsku dostanete i za ty nejmenší prohřešky, jako je drobnější překročení rychlosti nebo nepoutání se pásem, činí 432,5 lei (cca 2200 Kč). Pokud pokutu uhradíte do 15 dnů, stát vám odpustí polovinu. Když ale platbu ignorujete celé tři měsíce, plná částka vás pošle na 8 dní do role pěšího.
Bizarní právní stopka. Prozatím
Celé soukolí stojí na úzkém propojení místních finančních úřadů a národního registru řidičských průkazů prostřednictvím státního datového systému PatrimVen. Berní úřad nejprve pošle dlužníkovi výzvu s přesným datem a výpočtem. Pokud peníze nepřijdou, stopka na řízení začíná platit automaticky o půlnoci třetího pracovního dne po vypršení devadesátidenní lhůty.
Dobrou zprávou pro zapomnětlivé je, že systém funguje i opačně. Jakmile dlužník částku kompletně doplatí, úředníci mají povinnost změnu zanést do systému do dvou pracovních dnů a řidičák je okamžitě zpátky v kapse.
Tento přísný zákon v Rumunsku vstoupil 25. srpna v platnost, v praxi však vznikl bizarní právní pat. Vláda sice normu spustila, bukurešťský odvolací soud ale na poslední chvíli pozastavil účinnost prováděcí vyhlášky. Vznikl tak paradox: zákon sice platí a nová pravidla se vztahují na všechny pokuty rozdané od 25. srpna, jenže policie v tuto chvíli nemá v rukách funkční metodiku ani propojené systémy, aby mohla řidičáky fakticky odebírat.
Vláda se proti soudnímu rozhodnutí okamžitě odvolala k Nejvyššímu kasačnímu a spravedlnostnímu soudu. A pokud justice právní uzel rozmotá, lhůty se dopočítají zpětně od data účinnosti samotného zákona.
A co v Česku?
Mělo by podobné pravidlo platit i v Česku? Domácí legislativa jde na neplatiče z úplně jiné strany. Řidičský průkaz vám u nás kvůli nezaplacené pokutě či dani nikdo odebrat nemůže. Zato můžete velmi rychle přijít o samotné auto.
Od začátku roku disponuje Celní správa novými pravomocemi: za jakékoliv neuhrazené pokuty či daně v souhrnné výši od jednoho tisíce korun výše mohou celníci vozidlo přímo na silnici znehybnit nasazením „botičky“, sebráním registračních značek, nebo ho dokonce odtáhnout na záchytné parkoviště.
Zdroje: ARC MEDIA, Curtea de Apel București, Guvernul României, Înalta Curte de Casație și Justiție, Sbírka zákonů ČR