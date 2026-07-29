Za prázdnou nádrž dostanete v Rakousku a Německu tučnou pokutu. A u nás?
Spoléhat na poslední kapku paliva se nevyplácí. V Německu i Rakousku vás zastavení s prázdnou nádrží vyjde draho a kromě tučné pokuty riskujete i vážné poškození motoru.
Německá i rakouská důkladnost se propisuje přímo do pravidel silničního provozu. Místní zákony zní v obou zemích nekompromisně – každý řidič je povinen mít v nádrži dostatek paliva. Zapomeňte na výmluvy, že jste přehlédli odbočku k čerpací stanici. Skutečost, že vám při jízdě dojde palivo, se totiž u západních a jižních sousedů v žádném případě nepovažuje za nepředvídatelnou poruchu, jakou je třeba prasklá pneumatika. Úřady to berou jako vaše čistě osobní selhání.
Pokud vaše auto zakašle a zastaví na německé okresce nebo ve městě, připravte si třicet eur (750 korun). Skutečný problém ale nastává, jakmile nedojedete na německé dálnici, nebo jiné rychlostní komunikaci. Tam vás čeká pokuta sedmdesát eur (1750 korun) a k tomu navrch jeden trestný bod do registru ve Flensburgu.
Ani v Rakousku s vámi policisté nebudou mít slitování. Odstavení auta na dálnici z důvodu prázdné nádrže vás na místě vyjde na blokovou pokutu od pětatřiceti do sta eur. Pokud by se ale situace zkomplikovala, například byste ohrozili plynulost provozu, případ zamíří do správního řízení, kde se mohou sankce vyšplhat až do stovek eur.
Pěšky s kanystrem ne
A pozor na jeden rakouský extrém. Pokud by vás napadlo vyrazit k nejbližší benzince s prázdným kanystrem v ruce pěšky, koledujete si o další obří malér. Chůze po dálnici a v odstavném pruhu je u jižních sousedů přísně zakázána. Jediný správný postup je obléct reflexní vestu, překročit svodidla a zavolat policii nebo asistenční službu.
Tím ale nepříjemnosti teprve začínají. Pokud byste kvůli prázdné nádrži v Německu či Rakousku zablokovali provoz a třeba by i došlo k něhodě, celá už tak nepříjemná situace se ještě zkomplikuje. Zastavení na dálnici z tohoto důvodu je automaticky hodnoceno jako hrubá nedbalost. A jak známo, pojišťovny na tento termín slyší jen v jediném případě – když hledají pádný důvod, proč vám nevyplatit peníze z havarijního pojištění. Opravy poškozených plechů karoserie tak mohou jít kompletně za vámi.
Kromě peněženky navíc riskujete i tučnou fakturu ze servisu. Obyčejný benzin či nafta v motoru neslouží jen k tomu, aby auto jelo. Pokud vám dojde benzin, nic moc se nestane, jen auto přestane jet. Pokud ale dojde nafta, může být problém motor po jejím dolití natočit z důvodu zavzdušnění palivového systému. To se týká hlavně systémů, které nevyužívají elektrické podávací čerpadlo v nádrži (běžné u benzinu), ale mechanické na vysokotlaké pumpě. Obecně platí, že vyjíždět nádrž palivové soustavě neprospívá z důvodu nečistot, které se v ní usazují.
S dieselem horší
A zatímco u benzinových motorů vás většinou čeká „jen“ zdlouhavé startování, než si systém znovu natáhne tekutinu a sám se odvzdušní, u těch naftových může nastat výše uvedený problém.
Spoléhat se na dojezd udávaný palubním počítačem je vyloženě zrádné. I když je dnešní elektronika mnohem přesnější než před lety, jakýkoliv nečekaný zásek v podobě hodinového popojíždění v ucpaném zúžení vám může situaci nepříjmeně zkomplikovat. Experti radí jednoznačně: nečekejte na pípnutí rezervy. Ideální čas vyrazit ke stojanům je ve chvíli, kdy vám zbývá poslední čtvrtina nádrže.
Měli bychom podobně přísný metr zavést i na českých dálnicích? I u nás sice platí, že řidič musí přizpůsobit jízdu stavu vozidla a nesmí bezdůvodně zastavit na dálnici, nemáme ale tak explicitně dané pokuty pokud vám dojde palivo. Zastavení kvůli došlému palivu se u nás řeší spíše oklikou jako tvoření překážky v provozu. Je načase se u sousedů inspirovat?
Zdroje: ARBÖ, Bild, dpa, KÜS, ÖAMTC, StVO Německo, StVO Rakousko