Za tohle auto by spořiví Češi prodejcům utrhali ruce. Za 151 tisíc ani není nejlevnějším v nabídce
Evropa se dávno posunula od dostupných vozů, které systematicky likvidují nároky na bezpečnost a emise. Jinak tomu je v Japonsku, kde se i dnes dá pořídit velmi jednoduché auto za směšné peníze. A umí to třeba i automobilka Subaru.
Subaru sice začínalo v 50. letech s lidovým vozítkem 360, z pohledu Evropana ale dnes nejde o úplně levnou značku. V Česku jeho modely začínají nad 800.000 Kč, i ten nejlevnější má ostatně pohon všech kol. Image si za roky existence vybudovalo právě na schopných vozech se čtyřkolkou a také na sportovních modelech.
Těch se už v Evropě zbavilo, stejně jako manuální převodovky. Přesto se dnes v nabídce Subaru najde model, který je levný a nabídne i verzi se třemi pedály. Jmenuje se Subaru Sambar Van a patří do modelové linie vyráběné už od roku 1961. Současná osmá generace se vyrábí od roku 2021 a letos prošla modernizací.
Prodává se ale jen v Japonsku, jde totiž o sérii vozů kategorie Kei, které se obecně nevyvážejí. Subaru má takových modelů v nabídce pět a je zde například malinký hatchback Pleo Plus, MPV Diaz, Chiffon a Stella a dvě verze Sambaru - valník a van. Všechny tyto vozy mají společné to, že je ve skutečnosti vyrábí Daihatsu a s logy Subaru je této automobilce dodává.
To je mimochodem v Japonsku běžná praxe, protože ačkoliv je třída Kei v tamních prodejích nejpopulárnější a nabízejí je všechny hlavní japonské značky, výrobě se věnují jen čtyři tamní automobilky: Honda, Suzuki, Daihatsu a Mitsubishi. Všechny Kei vozy Toyoty a Subaru tak dodává Daihatsu, pro Mazdu je vyrábí Suzuki, pro Nissan Mitsubishi, jen Honda se s nikým o své malinké modely nedělí.
Subaru Sambar Van je tedy přeznačkovanou verzí Daihatsu Hijet Cargo. Ačkoliv má auto okna po celé délce kabiny, jde ve skutečnosti o dvoumístnou dodávku. Existuje ale i osobní verze, kterou Daihatsu prodává jako Atrai a Subaru jako Dias. Pokud vám předchozí odstavec vysvětlující výrobu vozů Kei přišel snadný na pochopení, tak vězte, že to samé auto prodává i Toyota jako model Pixis a Suzuki elektrickou verzi jako e-Every.
V podání Subaru je Sambar Van opravdu velmi jednoduchým vozem, který designem exteriéru a především interiéru vypadá jako produkt z počátku století. Hranatá krabice má uvnitř jednoduchou palubní desku s otočnými ovladači klimatizace jako ze starého Peugeotu, volant bez tlačítek a už na pohled velmi tvrdé plasty.
Přesto se tato generace vyrábí od roku 2021 a letos dostala modernizaci, která do interiéru dostala nový multimediální systém s 9“ obrazovkou a navigací. Ten je ale vyhrazen jen pro osobní čtyřmístnou verzi Dias a užitková se musí obejít bez něj. Zlepšily se také bezpečnostní prvky a na přídi je teď dvojice kamer hlídajících provoz před vozem.
Zásadní výhodou zůstává i nadále nízká cena, po modernizaci totiž Sambar Van začíná v přepočtu na 151.000 Kč. Za to nabídne uprostřed uložený tříválec o objemu 660 ccm a výkonu 34 kW, manuální převodovku a pohon předních kol. Za příplatek můžete mít s manuálem i čtyřkolku, ale je možná také převodovka CVT, kterou lze opět kombinovat s pohonem předních kol i čtyřkolkou.
Nejvyšší výbavy modelů Sambar Van mají možnost přeplňovaného motoru s výkonem 47 kW, který lze opět kombinovat s pohonem předních kol i čtyřkolkou, převodovka je ale vždy CVT. Nejvyšší výbava užitkového modelu Sambar Van s turbomotorem a čtyřkolkou vyjde v přepočtu na 258.000 Kč. Osobní verze Dias je vždy s přeplňovaným motorem a CVT, v základu s předokolkou vyjde na 250.000 Kč a s pohonem všech kol na 270.000 Kč.
Vůbec nejlevnějším modelem v japonské nabídce značky Subaru je ale Kei hatchback Pleo Plus. Ten se vyrábí od roku 2017, vzhledem k omezením třídy má opět motor o objemu jen 660 ccm, s atmosférickým plněním a výkonem 36 kW. S převodovkou CVT a pohonem předních kol vyjde v přepočtu jen na 135.000 Kč, za 152.000 Kč jej Japonci mohou mít s pohonem všech kol. Pleo má v základu manuální klimatizaci a dveře s dálkovým ovládáním, za displej s navigací se připlácí 24.000 Kč.
Za takové ceny by možná i mnozí Češi autu odpustili nízký výkon a rozměry menší, než měla Škoda Citigo. Japonci si mohou mnohem levněji dopřát i podstatně dospělejší modely. Například současná impreza má v Japonsku základní cenu stanovenu na 358.000 Kč, za což je verze hatchback s atmosférickým dvoulitrem o výkonu 113 kW a pohonem přední nápravy, čtyřkolka je za 394.000 Kč. Podstatně levnější jsou tam i elektromobily a například solterra začíná v přepočtu na 675.000 Kč.
Zdroj: Subaru, zdroj foto: Subaru, zdroj videa: