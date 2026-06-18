Za volantem Baic BJ30 Hybrid AWD: Takový trochu čínský freelander
V rámci české premiéry jsme vyzkoušeli možná nejnovější čínské SUV s duší off-roadu Baic BJ30. Nabízí vyspělý hybridní pohon spolu s pohonem všech kol. Jak si ale poradil se silnicemi v okolí Národního parku Podyjí?
Baic (Beijing Automotive Industry Corporation) je státní čínská automobilka založená už v roce 1958. Dnes šestý největší výrobce automobilů v Číně začínal s licenčními vozy GAZ 21 coby Dongfanghong BJ760. V roce 1984 zahájil spolupráci s firmou AMC coby někdejším vlastníkem značky Jeep. Šlo o první „joint-venture“ mezi čínským a západním výrobcem automobilů. Tato spolupráce sice skončila už v předminulé dekádě, zástupci Baic ale tvrdí, že z ní Číňané stále těží.
SUV do terénu
Ve snaze najít dalšího strategického partnera ze Západu se Baic pokoušel navázat spolupráci s některými firmami, například s Opelem. Situace se změnila v roce 2014 s kolapsem automobilové divize švédské firmy Saab. Na její techniku a technologická zařízení získal Baic práva, přičemž švédské know-how následně využil při konstruování a výrobě nových automobilů.
Saaby byly proslulé důrazem na pasivní bezpečnost a měly velmi dobře zvládnuté konstrukce samonosných karoserií. Uvedené se využilo při stavbě BJ30. Jedná se sice o SUV, ovšem s off-roadovými ambicemi, které odpovídají spíše terénním vozům. Není to žádné Suzuki Jimny a už vůbec ne LR Defender, Jeep Wrangler nebo Mercedes-Benz třídy G. Zároveň ale ani Kia Sportage, Suzuki S-Cross nebo Mazda CX-5. U terénních vozů býval v minulosti běžný žebřinový rám. Ten už ale nenajdete ani u některých pravých off-roadů, například moderních Mitsubishi Pajero.
BJ30 jej také nemá, čili využívá běžnou samonosnou karoserii. Na její torzní tuhosti si však dali tvůrci velmi záležet. Využívá zesílení v uzlových bodech a skutečně celé auto působí velmi robustně. Jaké je složení skeletu, co se týče uplatněných ocelí, ale výrobce v podkladech pro novináře neuvádí.
Jízdu v terénu má usnadnit také přední nájezdový úhel 24,5 stupně, zadní 30 stupňů a přechodový 21 stupňů. Zajímavá je také brodivost až 415 mm při světlé výšce 215 mm. Vše koresponduje s důrazem na aktivní životní styl.
O dobré tuhosti karoserie svědčí statické zatížení střechy až 300 kg, dynamické, tedy určené pro jízdu, 80 kg. Není problém mít na střeše vozu stan, což nám bylo na prezentaci také ukázáno.
Klidně se i vyspíte
Kabina BJ30 z hlediska ovládání příliš nevybočuje ze standardu jiných čínských vozů. Centrální dotyková obrazovka s úhlopříčkou 14,6 palce je výborně čitelná a rychlá na odezvu, zároveň by jí ale prospělo ještě trochu ergonomické péče. V tomhle ohledu jsou vozy skupiny Chery (Jaecoo a Omoda) dále. Chybí také integrovaná navigace, k zrcadlení telefonu přes Apple CarPlay nebo Android Auto jej ale musíte propojit s vozem kabelem. Chválíme stálou přítomnost virtuálních tlačítek dvouzónové samočinné klimatizace stejně jako dobře čitelný přístrojový štít 10,25 palce. Také u něj jsme zpočátku chvíli dumali, jak se mění zobrazení údajů. Když se tím proklikáte, můžete si vyvolat mimo jiné třeba i teploměr chladicí kapaliny.
Zvláštností interiéru je možnost upravit jeho sedadla tak, že se v něm vyspí dokonce i nadprůměrně vzrostlý jedinec. Díky ukotvení sedadel na držácích pantografického typu je lze velmi šikovně složit tak, že vznikne zcela rovná plocha navazující na zadní sedadla. Vzniklý vnitřní prostor nabízí objem až 1500 litrů. Tohle jsme ovšem nevyzkoušeli. Velký vnitřní prostor zaručuje dlouhý rozvor 2820 mm při délce 4730 mm.
Naopak jsme složili drobný stoleček. Coby jeho deska poslouží plato zavazadelníku, dělené lomem v polovině. V sobě má čtyři šroubení, do kterých zašroubujete nohy, které jsou součástí auta (najdete je v prohlubni v zadní části ložné plochy zavazadelníku). Spíše než na piknik ale stolek poslouží jako odkladiště různých předmětů. Dovedeme si představit, že jej velmi ocení třeba rybáři. K dispozici jsou také campingové židle, ovšem pouze na přání v rámci originálního příslušenství.
Co se týče výbavy, tak u BJ30 je to jednoduché. Je pouze jedna, ovšem velmi kompletní. Možná i proto ji Baic označuje jako „Výbava All in“. Působivé je třeba dvoubarevné čalounění v odstínu černé a světlé. Potah je sice koženkový, ovšem docela kvalitní. Sedadlo řidiče nabízí elektrické ovládání bez možnosti změnit sklon sedáku. Nechybí paměť polohy pro tři řidiče ani inteligentní funkce v podobě odsunutí dozadu po otevření dveří ve snaze usnadnit vystupování.
Kolik to má motorů?
Pojďme k technice, neboť i ta je velmi zajímavá. Podobně jako u výbavy, také pohonná jednotka je pouze jedna. A bylo by možná překvapením, kdyby se nejednalo o hybrid. Základem hnacího ústrojí je přeplňovaný benzinový čtyřválec 1,5 litru s výkonem 113 kW při 5500/min. Dle zástupců Baic jde o plod vlastního vývoje. Nechybí přeplňování turbodmychadlem, přímé vstřikování benzinu a další v současné době běžná moderní technika. Prostě takové čínské původní TSI od VW.
|Vybrané technické údaje Baic BJ30 Hybrid AWD
|Pohon
|Řadový přeplňovaný čtyřválec 1.5T Magic Core + dva trakční elektromotory + startér/generátor
|Zdvihový objem [cm3]
|1498
|Výkon spalovacího motoru [kW/min]
|113/5500
|Systémový výkon hybridní soustavy [kW]
|209
|Točivý moment spalovacího motoru [N.m/min]
|230/2000-4500
|Točivý moment hybridní soustavy [N.m]
|685
|Kapacita trakční baterie [kWh]
|1,67
|Převodovka
|samočinná 2DHT
|Max. rychlost [km/h]
|170
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|6,9
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [l/100km]
|8,1
|Vnější rozměry [mm]
|4730 x 1910 x 1790
|Rozvor [mm]
|2820
|Zavazadlový prostor [l]
|380-1495
|Základní cena [Kč]
|879.900
Na motor navazuje samočinná převodovka 2DHT. Číslice „2“ udává, že je dvoustupňová. Nejedná se ale o reduktor, který byste si třeba aktivovali při jízdě v terénu, ale opravdu o dva převodové stupně, určené pro běžnou jízdu. Který je právě zařazen, o tom rozhoduje elektronika, přičemž řidič nemá vůbec žádnou šanci tohle ovlivnit. Skříň v sobě dále integruje dva elektrické stroje – trakční motor a startér/generátor. A dále měniče napětí s usměrňovačem spolu s invertory (střídači). Dle výrobce váží převodovka pouhých 124,5 kg (zda se jedná o suchou hmotnost nebo hmotnost převodovky připravené k jízdě, výrobce nespecifikuje). Výrobce uvádí také vysokou mechanickou účinnost až 97 procent. Ale pozor, to není vše. BJ30 má pohon všech kol, který je řešen samostatným elektromotorem s reduktorem.
Hybridní pohon může pracovat v šesti různých režimech. Startér/generátor je se spalovacím motorem spojen trvale, naproti tomu trakční motor odděluje třecí spojka. V podstatě velmi podobný koncept převodovky má nová Omoda 7, ovšem ta pouze s jednostupňovou převodovkou. Pohon může pracovat v šesti režimech, zahrnujících sériový a paralelní hybrid, ale také režim rekuperace (ta se děje trakčním motorem, nikoliv startérem/generátorem, opět stejně jako u Omody 7). Zajímavým módem je elektrický režim při parkování. Čili elektrických motorů (strojů) má BJ30 hned tři a k tomu ještě spalovací agregát.
A co výkon
Nabízí se otázka, jaký je výkon hnací soustavy. U jednotlivých elektromotorů jej výrobce neuvádí, naopak prezentuje celkový výkon dílčích hnacích jednotek 298 kW, jenže zároveň udává systémový výkon 209 kW. Druhý údaj je určitě věrohodnější, neboť těch 400 koní zní až příliš optimisticky. Naopak 209 kW věříme.
Aby to nevyznělo špatně, dynamika BJ30 nechybí, je ale taková očekávatelná, nikoliv ohromující. Co nás trochu překvapilo, byl menší podíl jízd na elektřinu, než jsme očekávali. Přitom auto by se mělo vždy rozjíždět za pomoci elektromotoru. Jízdní dynamiku také ovlivňuje volba jízdního režimu. Ten může být norma, sport nebo eco, navíc jsou ale ještě terénní módy sníh, bláto, písek a brodění.
Svezení v okolí Vranovské přehrady ukázalo na dobře naladěný podvozek, který cílí zejména na jízdní komfort. Vůz se příjemně pohupuje, jízda je tichá a pohodlná. Pokud trochu zrychlíte a silnice se začne kroutit, dočkáte se lehce toporného chování v zatáčkách, což je ale pro takové vozidlo normální. Přesto nejde o nic drastického. Potěšilo plynule pracující řízení s přirozeným naladěním elektromechanického posilovače. Celkově vůz působil příjemně a přirozeně.
V rámci testu jsme vyzkoušeli také jízdu lehkým terénem. Právě tady jsme velmi ocenili již zmíněnou solidní světlou výšku spolu s dostačujícími nájezdovými úhly. Nešlo o žádný těžký off-road, ostatně BJ30 je stále „jen“ SUV, přesto si troufneme říci, že si s nezpevněnými cestami poradí lépe než mnozí konkurenti. Že by odkaz na vozy značky Jeep? Zbývá dodat, že český dovozce prodává BJ30 za cenu 879 900 korun, která je určitě plně konkurenceschopná. Současně výrobce nabízí záruku 6 let nebo 100 000 km a také servisní zázemí je, zdá se, solidně pokryté, jakkoliv třeba v Praze zatím autorizovaný zástupce chybí. Ale jen zatím…
Zdroj: Autorský text