Za volantem bez bolesti: Jak správně nastavit sedadlo a ulevit tělu?
Za bolest zad často nemůže auto, ale špatná pozice za volantem. Poradíme vám, jak ji správně nastavit a jak zádům i celému tělu od bolesti ulevit.
Spousta řidičů nezvládá ani tak základní věc, jakou je správné nastavení pozice za volantem. Sedadlo v příliš nízké či vysoké poloze může omezit výhled z vozu, uvelebení se příliš blízko volantu zase ohrozit bezpečnost řidiče v případě nehody.
Naopak příliš vzdálené sedadlo zvyšuje riziko sklouznutí nohy z pedálu v krizové situaci, protažená noha navíc neumožňuje plné sešlápnutí brzdového pedálu a při nehodě hrozí deformace kyčelního kloubu a pánve.
Špatně nastavené sedadlo může být také jednou z příčin bolavých zad. Průměrný Evropan stráví za volantem přibližně čtyři hodiny týdně, a vyhráno není, ani pokud za ním sedíte správně. Problémy se zády mohou začít i u zdánlivě tak malicherné věci, jako je peněženka v zadní kapse kalhot. Ta totiž po celou dobu jízdy nutí vaši pánev být mimo svou přirozenou osu.
Jak na ideální pozici za volantem?
- Při plném sešlápnutí brzdového pedálu musí nohy v kolenou zůstat mírně pokrčené (v rozsahu 95 až 135°).
- Opěradlo nastavte téměř kolmo (úhel cca 105°).
- Horní hrana opěrky je ve stejné výšce jako temeno vaší hlavy (nebo výše).
- Záda i ramena zůstávají opřená o sedačku.
- Předpažená ruka je v horní části věnce volantu opřena zápěstím.
- Vzdálenost volantu od hrudníku je minimálně 25 cm.
- Volant držíme v poloze „tři čtvrtě na tři“, někdy také devět a tři.
- Mezi vaší hlavou a stropem auta by měla být mezera na šířku sevřené pěsti (cca 7 cm).
- Bezpečnostní pás je správně veden přes střed ramene a pevně přes hrudník.
- Ve vnějších zrcátkách byste měli vidět jen tenký proužek boku vlastního auta, zbytek zabírá prostor vedle a za vámi. Tím potlačíte mrtvé úhly.
Když už je pozdě
Nejisté sezení často vede ke křečovitému držení volantu, které následně zvyšuje únavu řidiče a zvyšuje riziko mikrospánku. Předcházet tomu může kromě správné polohy za volantem pomoct také správné držení těla a pevné svalstvo. Ne každý ale dokáže najít čas pro cestu do fitness centra nebo veřejné posilovny a zejména vnitřní svalstvo chabne.
Právě proto stále více řidičů volí cvičení v pohodlí domova. Moderní technologie dnes umožňují mít plnohodnotný tréninkový systém na minimálním prostoru. Jedním z takových řešení je chytrá domácí posilovna Speediance, která místo klasických kotoučů využívá digitálně řízený elektronický odpor.
To umožňuje nastavit přesnou zátěž na displeji a během pár sekund přejít od dřepů k přítahům na záda. Hlavní výhodou domácího cvičení – ať už s vlastní vahou, odporovými gumami nebo na systému jako je Speediance – je bezprostřední dostupnost.
Přijdete domů, spustíte připravený 20- až 30minutový program a okamžitě kompenzujete hodiny strávené v autě. Jeden takový pro vás odborníci ze zmíněné společnosti připravili. Skládá se ze čtyř cviků a zapojuje spodní část těla, střed, oblast lopatek a ramena. Právě pravidelný pohyb a specifické cviky mohou být cestou, jak řidiči mohou předejít bolesti zad. V kombinaci se správně nastaveným sedadlem vám vaše tělo jistě poděkuje.
1. Mrtvý tah
Komplexní pohyb dřepu s protiváhou zapojuje spodní část těla i svaly trupu. Právě hýždě a zadní strana stehen bývají při dlouhém sezení méně aktivní, a proto je jejich posílení klíčové.
Jak na to? Začínáme ve vzpřímené poloze s mírně pokrčenými koleny. Zvedněte hrudník, držte záda v přirozené poloze a zapojte střed těla. Pohyb těla nahoru a dolů veďte plynule a držte při něm záda v přirozené pozici.
2. Zdvihání ramen jednoruč
Jednostranný cvik cílí na trapézy, ramena a stabilizaci lopatek. Tyto oblasti bývají při řízení často přetěžovány.
Jak na to? Jednu ruku nechte volně u těla, druhou uchopte rukojeť náčiní a zvedněte rameno co nejvýše směrem k uchu. Tento pohyb provádějte plynule a opakujte. Neotáčejte trup, držte stabilní polohu. Neohýbejte paži v lokti a rameno zvedejte plynule, bez trhání. Pohyb následně opakujte pro druhou ruku.
3. Tlak na ramena
Tlak nad hlavu vsedě posiluje ramena, horní část těla a zlepšuje stabilitu trupu. Jde o skvělý cvik pro kompenzaci dlouhého sezení a oslabeného svalstva v oblasti ramen a horní části zad.
Jak na to? Po usednutí na lavici uchopte osu nadhmatem na šířku ramen a držte ji ve výchozí pozici u ramen. Následně vytlačte osu nad hlavu. Pohyb je veden rameny, trup zůstává stabilní. Záda držte opřená o lavici.
4. Předpažování v lehu na šikmé lavici
Cvik posiluje přední část ramen, zlepšuje stabilitu horní části těla a aktivuje lopatky. Díky šikmé pozici těla zapojuje i jeho střed, což je důležité při dlouhém sezení a jednostranné zátěži, které se s řízením pojí.
Jak na to? Uchopte oba úchyty, nastavte je na úroveň země a zaujměte stabilní polohu. Tělo držte v jedné linii. Následně zvedněte paže před sebe do výšky těla. Pohyb by měl jít z ramen, trup je nutné udržet stabilní a lopatky stažené. Klíčová je správná technika a pomalý pohyb. Nižší odpor a čistý pohyb jsou efektivnější než velká zátěž s chybami.
Zdroje: Besip, Speediance, Jaguar, AutoTip, AutoBild