Za volantem Ferrari Purosangue Handling Speciale: SUV skutečně do zatáček
Ferrari mu sice nechce říkat SUV, ale k jeho konkurentům patří především Aston Martin DBX S. Ve verzi Handling Speciale má ještě lépe zvládat zatáčky a méně se naklánět, aniž by utrpěl komfort. Tak jsem ho vzal na klikatý italský asfalt.
Ostřejší verze modelů prémiových značek jsou běžnou věcí a u značky ze všech nejprémiovější, Ferrari, mají vylepšená provedení snad všechny modely. Samozřejmě tedy svou ostřejší variantu muselo dostat i SUV Purosangue; odhalila se už v dubnu letošního roku, ale až nyní jsme měli příležitost se s ní svézt.
Předně si připomeňme, o co jde. Pod kapotou stále pracuje 6,5l vidlicový dvanáctiválec F140, který bez jakéhokoliv přeplňování dává 725 koní a 716 Nm točivého momentu. Spolupracuje s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou umístěnou na zadní nápravě a pohání všechna kola.
Nikoliv však druhou hnací hřídelí vedoucí k přední nápravě, jako je tomu u Nissanu GT-R, nýbrž přední kola mají vlastní dvoustupňovou převodovku, nazvanou Power Transfer Unit, na přední straně motoru. Ten je uložený de facto uprostřed, mezi nápravami, jen na druhé straně kabiny, než si běžně pod pojmem „motor uprostřed“ člověk představí. Ferrari už tento systém použilo u modelů FF a GTC4Lusso, takže zde nebudu zabíhat do detailů.
Purosangue HS má stále 48V elektrosoustavu, ovšem nikoliv coby mild hybrid, nýbrž k ovládání aktivních tlumičů, z nichž každý má u sebe 48V elektromotor. Tlumiče tak dokážou potlačovat boční náklony – vůbec tu nejsou příčné stabilizátory – i ponořování či zvedání přídě, když prudce brzdíte nebo přidáváte. Pro verzi HS byly přeladěny a vůz se naklání ještě o 10 % méně, uvádí automobilka, ovšem pohodlí jízdy zůstalo podle ní zachováno.
Zmíněná převodovka má také nové mapování, které má za cíl rychlejší a „rozhodnější“ – slova automobilky – přeřazování. Změny kvaltů jsou „sportovnější ve středním a vyšším pásmu“, tedy nad 5500 otáček, říká dále Ferrari.
Kromě toho tu jsou nová kola, zvuk motoru je v kabině výraznější a za zadními sedačkami jsou speciální plaketky, nápis Handling Speciale je i na prazích, může tu být karbon, do nějž jsou vpletená červená vlákna – a samozřejmě cokoliv dalšího, jak si bude klient přát.
Proto jsem však na testovací polygon nedaleko severoitalské vesničky Balocco nepřiletěl. Mají tady rychlostní skoro-ovál, „závodní“ okruh – nezávodí se na něm, ale klidně by mohlo, má zajímavé zatáčky, obrubníky a sem tam i kačírek po stranách – a taky spoustu kilometrů asfaltu, který simuluje více či méně klikaté okresky.
Řadí jak víno
Právě na ty záhy s purosangue vyrážím poté, co jsem dotykovým „tlačítkem“ na volantu – nedělám si legraci, opravdu to je dotyková ploška uprostřed středu volantu pod airbagem – nastartoval dvanáctiválec. Vyjíždím s vozem ve standardním režimu Comfort a s tlumiči v nejměkčím ze tří dostupných nastavení. Všímám si, jak jednoduché tu jsou některé ovládací prvky – manettino na volantu otočíte pro změnu jízdního módu a ono zůstane ve své pozici, zmáčknete ho a tím cyklujete mezi tuhými, středními a měkkými tlumiči.
Jenže problém – cesta, po které jedeme, je tak hladká, že rozdíly mezi jednotlivými režimy tlumičů nejdou v podstatě vůbec poznat. Velké terénní vlny nebo záplaty tady nejsou vůbec – takže to není dobrá simulace italských okresek, ty si s těmi českými kvalitou nezadají – a drobné nerovnosti vůz filtruje velmi hezky, i když je samozřejmě i v nejměkčím nastavení tlumičů velmi tuhý.
O chvíli později vůz přepínám do sportovního režimu a všímám si, že převodovka i při plně automatickém chodu řadí naprosto intuitivně. Tedy hlavně podřazuje před zatáčkami a vždycky má ten správný kvalt, i když jedu „jen“ svižně, nikoliv ostře. Právě proto, že většina automatů či dvouspojek neumí podřadit před zatáčkou tak, jak chci já, beru u takových aut zpravidla řazení do vlastních rukou, tady to však dělat nemusím. Na druhou stranu, sedím ve ferrari, takže by bylo něco hodně špatně, kdybych musel…
Automobilka hovořila o „sportovnějším“ řazení, což se většinou dá přeložit tak, že převodovka uměle zbytečně kope, aby vytvořila dojem sportovnosti, i když to je jen nepříjemné a přeřazení ve výsledku rychlejší není. Drobné kopání je přítomno i zde, ale ani zdaleka není tak silné, aby člověka otravovalo.
Fyzikální mistrovství v zatáčkách
Sportovní režim umožňuje, na rozdíl od komfortního, přepnout tlumiče i do tvrdého nastavení. Cvakám s tím tam a zpátky a rozdíly cítím jen drobné, ovšem přikládám to opravdu z největší části kvalitnímu asfaltu, po němž jezdíme. V každém případě, v jakémkoliv nastavení je vůz neskutečně sebejistý, na povely reaguje okamžitě, téměř se nenaklání – a prostě každým ujetým centimetrem říká, že tu vývojáři nechali opravdu hodně práce.
O chvíli později však nacházím klikatější a rozbitější cestu. Pořád to není jako u nás, nejsou tu zalátané výtluky, nýbrž drobné díry, do nichž se kolo ani nevejde. Přesto dokážou karoserii purosangue lehce rozvibrovat v jakémkoliv z režimů odpružení.
Velmi se mi naopak líbí, jakým způsobem se purosangue stáčí do zatáček – a hlavně, jak z nich vyjíždí. Čtyřkolku necháme stranou, pohon přední nápravy tu je spíš pro dodatečný grip ve ztížených podmínkách; na voze je perfektně cítit výrazné upřednostňování zadní nápravy, její natáčení v utažených zatáčkách i to, že je sice fakt těžký – téměř 2,2 tuny – ale ta hmotnost je rozložená perfektně, v poměru 49:51.
Je tedy znát, že řídíte těžké auto, ta hmotnost úplně zamaskovat nejde. Díky jejímu výbornému rozložení a skvělé souhře všech systémů, které pod vámi pracují, to však při tak nějak normálně svižné jízdě, jako bych se jel projet po skutečných okreskách v širším okolí Prahy, není až tak velký problém.
Přesto jsou věci, které mi na purosangue vadí. Jednak jsou to tvrdé sedačky, které nemůžu označit za vyloženě nepohodlné, ale komfortní tedy rozhodně nejsou. Navíc nemají ani kdovíjaké boční vedení na to, že sedíme ve verzi, jejíž chování v zatáčkách bylo vylepšeno, takže se dá očekávat, že s ním lidé budou jezdit rychleji v zatáčkách.
A jednak, a to hlavně, jsem snad ještě neviděl krkolomnější ovládání klimatizace. Je tu k tomu malinký dotykový displej a kolečko, které si musíte vysunout klepnutím na dotykovou ikonku, a až pak lze upravovat teplota. Na stejném místě si volíte zónu, kterou ovládáte; naštěstí tu je aspoň pevné dotykové „tlačítko“ pro synchronizaci všech zón, stejně jako pro zneprůhlednění prosklené střechy či zvednutí přídě. Vyhřívání a ventilace sedaček se ovládá na stejném místě, jak jinak.
Na druhou stranu, přístrojový štít se ovládá na volantu relativně jednoduše. Dominuje mu samozřejmě otáčkoměr. Na levé straně může ukázat přesnou teplotu chladicí kapaliny i oleje, tlak oleje a napětí elektrosoustavy, což velmi cením. Na pravé si zase můžete zobrazit Apple CarPlay nebo Android Auto.
Baví mě, ale…
Než jsem do verze HS usedl, říkal jsem si, že purosangue – ať už HS, nebo „normální“ – by mohlo být tím ferrari, kterým bych dokázal reálně cestovat, mít výplatu na konci o dvě… no, možná spíš tři nuly delší. Po chvíli strávené za jeho volantem si tím už nejsem tak jistý – kvůli sedačkám, ovládání klimatizace a přeci jen reálně nízké světlé výšce, byť vůz v nabídce zastává pozici SUV.
To však je konfrontace mých osobních idejí s realitou a s kvalitami purosangue HS po stránce toho, co se inženýři snažili vylepšit, nemá až tolik společného. Jejich práce je totiž opravdu mistrná a naladění vozu pro lehce svižnou i dost rychlou jízdu je perfektní.
|Ferrari Purosangue HS: Technické údaje
|Motor
|6496 cm3, vidlicový dvanáctiválec
|Nejvyšší výkon
|533 kW (725 k) při 7750 ot./min-1
|Nejvyšší točivý moment
|716 Nm při 3000-5750 ot./min-1
|Převodovka
|8st. dvouspojková vzadu + 2st. vpředu
|Pohon
|trvale poháněná zadní náprava, přední se připojuje v případě potřeby
|Pneumatiky
|255/35 R22 vpředu, 315/30 R23 vzadu
|Zrychlení 0-100 km/h
|3,3 s
|Nejvyšší rychlost
|310 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|17,3 l/100 km
|Délka × šířka × výška
|4973 × 2028 × 1589 mm
|Rozvor náprav
|3018 mm
|Rozchod předních/zadních kol
|1737/1720 mm
|Objem zavazadelníku
|473 l
|Provozní hmotnost
|2170 kg
Zdroj: Autorský text | foto: Ferrari | video: Marek Bednář/Auto.cz/Ferrari