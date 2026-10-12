Řídili jsme nový Hyundai Ioniq 3: Soupeř epiqu vykládá trumfy, negativa se hledají těžko
Hyundai rozšiřuje nabídku svých elektrických vozidel o atraktivní městský hatchback Ioniq 3. My jsme se s ním poprvé svezli na silnicích kolem tureckého Istanbulu.
Nový Ioniq 3 má být pilířem nabídky elektrických vozidel značky Hyundai na evropském trhu. I proto jsme byli na tuto novinku postavenou na modulární platformě E-GMP se 400V architekturou velmi zvědavi.
První, čím nás „trojka“ zaujme, je svěží a dynamický design. Karoserie s délkou jen 4155 mm je velmi kompaktní a podle vnějších rozměrů vůz směřuje na pomezí malých městských a kompaktních hatchbacků.
Designem se snaží navodit sportovní charakter, čemuž napomáhají nízká stavba, krátké převisy, vysoké boky nebo negativní sklon střechy. Spolu s úzkým prosklením končícím vzadu špičkou tak jeho silueta na první pohled připomíná dřívější model Veloster.
Novinka se ale výrazně odlišuje nejnovějším designovým směrem značky pod označením Art of Steel. Jeho základem jsou jednoduché linky a hladké plochy. Na ně navazuje charakteristické pixelové osvětlení se čtyřmi centrálními body, které odkazují na písmeno „H“ v Morseově abecedě. Ty najdete vpředu i vzadu a vždy na ně po stranách navazují proužky světel.
Kromě střechy je zajímavým prvkem i panel zadního sloupku, který je prolisy organicky spojený se zadními dveřmi. A nesmíme zapomenout ani na rozdělené zadní okno, v jehož ohybu je umístěn spoiler. I díky tomuto řešení se Ioniq 3 pyšní výbornou aerodynamikou cx=0,263, i když z praktického hlediska tím utrpěl výhled dozadu. Bytelnost vozu dodávají plastové lemy blatníků a celé spodní části.
Digitální obývák
Kabina se zase řídí konceptem „Furnished Space“. Znamená to, že klíčové prvky jsou uspořádány spíše jako nábytek než jako běžné automobilové komponenty. Interiér se tak nese v pravidelných tvarech. Zajímavá je palubní deska s vykrojením po celé délce sloužící jako odkládací prostor. Na něm jsou znázorněny vlnky jako u čalouněného nábytku. Středová, dvoupatrová konzola i výplně dveří na ni potom navazují kolmo.
Středobodem celého vozu je ale vystouplá středová obrazovka, pod níž jsou tlačítka na ovládání klimatizace nebo vyhřívání sedadel a výdechy ventilace. V základním provedení u verze výbavy Select má úhlopříčku 12,9“ a zobrazují se na ní i jízdní údaje, protože vozu chybí přístrojový štít. Ten v podobě podlouhlé 9“ obrazovky dostanete od druhé verze Trend a od třetího provedení má středový displej úhlopříčku 14,6“.
Nový operační systém Android Automotive Pleos je přehledný a rychlý. Vítáme i možnost vypnout zvukové upozornění na překročení rychlosti, ztrátu pozornosti a vyjetí z pruhu stiskem konfigurovatelného tlačítka na volantu.
Mate tělem
Uvnitř vládne řád, kvalitní materiály, výborné zpracování detailů a také dostatečný prostor. Vzhledem k délce karoserie je vlastně uvnitř místa nadbytek a v tomto směru může „trojka“ konkurovat i kompaktním hatchbackům. Interiér je široký i dlouhý.
Vzadu má 174 cm vysoký redaktor před koleny volných zhruba 12 centimetrů. Ale baterky v podlaze zabírají dost místa, takže pod předním sedadlem v nejnižší pozici není místo pro zasunutí chodidel. Vzadu tak má cestující zbytečně skrčená kolena a zvednutá stehna, takže je sedák moc nepodepírá. Stačí ale, aby si cestující vzadu o 5 cm zvedl sedadlo, a hned se sedí mnohem příjemněji.
Výhodou elektrických aut je, že nemají žádný výfuk. Ioniq 3 navíc vzadu využívá prostorově méně náročnou nápravu s vlečenými rameny, takže kufr může být mimořádně hluboký. Hyundai se pyšní objemem zavazadelníku 441 litrů, přičemž pod podlahou má své místo ještě praktický Megabox.
Dvě verze
Platforma E-GMP umožňuje vyrábět dvě provedení Ioniqu 3. První má standardní baterii s kapacitou 42,2 kW a elektromotor s výkonem 107,8 kW. Na stovku se vůz rozjede za 8,7 sekundy a maximální dojezd Hyundai uvádí 344 km.
Verze Long Range dostala větší baterii o kapacitě 61 kW, čímž její dojezd stoupl až na udávaných 497 km. Jenže je slabší, protože motor má výkon jen 99,5 kW, takže na stovku se dostane za 9,5 sekundy. Snížení výkonu elektromotoru má praktické důvody. Menší lithium-železo-fosfátová baterie totiž má výkon až 123,8 kW, větší lithium-iontová dává jen 113,6 kW. Alespoň tak u většího akumulátoru může Hyundai deklarovat i nižší kombinovanou spotřebu od 13,7 kWh/100 km.
S baterií je také spojen i maximální nabíjecí výkon stejnosměrným proudem, takže menší zvládne 119 kW a větší jen 110 kW. Zajímavé je, že Hyundai u první verze uvádí dobití z 10 na 80 % za 29 minut a u druhé za 30 minut. To by znamenalo výrazně příznivější dobíjecí křivku u velké baterky, ale to zjistíme až při testech. Potěší i možnost nabíjet střídavým proudem výkonem 22 kW nebo funkce V2L s možností napájení externích elektrických spotřebičů (standard vyšších výbav).
Sportovní vzhled
V testovací flotile jsou jen motorizace s delším dojezdem. Na první testovací trasu si bereme nejvyšší provedení N Line Evo (je zajímavé, že toto sportovní provedení nemůžete mít se silnější a svižnější základní verzí).
N Line má agresivnější design přední části, difuzor v zadním nárazníku, 19“ kola s 225 mm širokými pneumatikami a zadní spoiler zasahuje až do boků. I díky tomu je o něco delší než běžné varianty a také mu v předním nárazníku chybí aerodynamické klapky, takže má horší spotřebu a nižší dojezd než normální verze.
Máme sportovní verzi, tak si ji chceme hlavně užít. Potenciál využíváme naplno a i se slabším elektromotorem je dynamika vozu slušná. Hlavně v nízkých rychlostech je reakce okamžitá a díky točivému momentu 250 Nm zrychlení velmi slušné. Na tureckých dálnicích lze jezdit 140 km/h a tuto rychlost zvládá „trojka“ s přehledem. A stále má potenciál zrychlovat.
Podvozek je přitom na hezké vozovce komfortní i stabilní. Jenže kvalita silnic mimo dálnice je možná ještě horší než v Česku. A podvozek přesně kopíruje terén, takže kola poskakují a auto s nimi. V serpentinách ale také ukazuje, jak díky nízkému těžišti a vyváženému rozložení hmotnosti skvěle sedí. I když je řízení lehce odtažité a tuhé, přesně reaguje na natočení volantu. Řeže jednu zatáčku za druhou, ale v příkrých stoupáních by to chtělo více výkonu.
Ioniq 3 jsme nešetřili a po sto dvaceti kilometrech jsme měli spotřebu 17,5 kWh, což proti výrobcem deklarovaným 16 kWh/100 km u provedení N Line Evo není o moc více.
Klidnější návrat
Na zpáteční trasu se stejným profilem si bereme výbavu Prime. Má 18“ kola s užšími pneumatikami a světle šedivý interiér působí honosně. Je zajímavé, že sedadla mají stejný tvar. Až teď si uvědomujeme, že pro verzi N Line by mohla být sportovnější s výraznější boční oporou. Volíme poklidnější tempo a více se kocháme přírodou a tureckým venkovem.
Podvozek nám připadá podstatně komfortnější a vůz se na nerovnostech jen pohupuje. Také řízení se nám zdá citlivější a na dálnici vůz ukazuje slušnou plavnost. Škoda, že v testovacích vozech ještě nefungoval asistent pro jízdu po dálnici Highway Driving Assist 2, který pomáhá udržovat nastavenou rychlost a odstup od vozidla jedoucího vpředu a zároveň pomáhá udržovat vozidlo uprostřed jízdního pruhu.
V cíli (jelo se od pobřeží k pobřeží, takže bez převýšení) nám palubní počítač tentokrát ukazuje spotřebu 13,7 kWh/100 km, což je úplně stejná hodnota, jakou udává výrobce. Na jedno nabití bychom tak ujeli skoro 450 km.
Vypadá to, že mezi malými elektromobily se schyluje k tvrdému boji. Jejich počet roste, stejně jako kvalita, a Hyundai Ioniq 3 ukazuje, že má spoustu trumfů v rukou, aby u českého zákazníka uspěl.
HODNOCENÍ
Plusy:
(+) Atraktivní vzhled
(+) Prostorná kabina
(+) Velký kufr
(+) Přívětivá spotřeba
(+) Slušný dojezd
(+) Přehledný infotainment
(+) Bohatá výbava
Mínusy:
(-) Výhled dozadu přes dělené okno
(-) Síla verze s větší baterkou
|Hyundai Ioniq 3: technické údaje a ceny
|Varianta
|Standard Range
|Long Range
|Motor
|elektromotor PMSM vpředu
|Maximální výkon (kW)
|107,8
|99,5
|Točivý moment (Nm)
|250
|Převodovka
|jednostupňová
|Pohon
|předních kol
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|1625/540
|1630/540
|Maximální rychlost (km/h)
|170
|170 (171)
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|8,7
|9,5 (9,6)
|Nebrzděný/brzděný přívěs (kg)
|750/750
|Kapacita baterie využitelná (kWh)
|42,2
|61
|Kombinovaná spotřeba WLTP (kWh/100 km)
|14,1-14,8
|13,7 (16,0)
|Kombinovaný dojezd WLTP (km)
|344
|497 (428)
|Nabíjecí výkon AC/DC (kW)
|22/119
|22/110
|Délka x šířka x výška, rozvor (mm)
|4155 (4170) x 1800 x 1505 (1510), 2680
|Objem zavazadelníku (l)
|441/1213
|Cena od (Kč)
|719 990
|819 990
Pozn.: údaje v závorce platí pro verzi N Line Evo
Autorský text | Foto/Video: Hyundai