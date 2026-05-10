Za volantem megawattového hypersportu: Yangwang U9 pomalu a opatrně
Čtyři elektromotory, které dohromady dávají přes třináct set koní. Dvě sedačky. Jeden novinář s helmou na hlavě. Jeden závodní okruh. A spousta, spousta vody.
Když jsem jezdil s nejvýkonnějším kamionem světa, Volvem FH16 780, pršelo. Když jsem jezdil s Astonem Martin Vanquish, který je ještě o nějakých 50 koní silnější, pršelo. V žádném případě tedy nemohlo nepršet, když jsem dostal do ruky helmu a ukázali mi na Yangwang U9, čínský hypersport, který má téměř megawatt výkonu.
Už jste o něm jistě všechno četli, představil se už v roce 2023 a prodávat v přepočtu za 5,1 milionu korun v roce 2024, tak jen ve stručnosti: čtyři elektromotory, každý o výkonu 326 koní, znamenají dohromady 1304 koní, tedy 960 kW. Dobře, není to skutečně megawatt, ale v těchto sférách je to už úplně jedno, pokud zrovna nehrajete kvarteto.
Prší celý den a 2,2 km dlouhá testovací trať, kterou si BYD postavil v Čeng-čou jako součást obrovského výrobního závodu, spuštěného v roce 2023, je vážně hodně mokrá. Otvírám křídlové dveře U9; je to sice hypersport, ale taky je pořádně luxusní a ty dveře se otevírají elektricky. Dokonce tak, že na ně můžete zaklepat jako na dveře bytu a ony vás pustí dál.
Za volant se soukám trochu s obavami – a obtížně, protože mám na hlavě tu helmu. Otvor pro vstup by byl bez helmy dostatečně velký a díky nijak nadměrně širokému prahu i relativně snadný – na poměry supersportů. A taky bych se bez helmy vešel dobře za volant. Takhle musím kouzlit se sedačkou, trochu víc jí sklopit opěradlo, než bych chtěl v extrémně výkonném autě, s nímž mám jezdit po okruhu.
Vyrážím opatrně a auto s výkonem na papíře až děsivým působí klidně. Pořád jako sporťák, což znamená tužší řízení i podvozek, a samozřejmě je tu znát dvouapůltunová hmotnost, ale nepřijdu si nijak… extrémně.
Vyjíždíme z paddocku na rovinku, na níž máme před zatáčkou dosáhnout rychlosti 140 km/h. Přidávám plynu jen tak ze čtvrtiny, protože je mokro – a taky protože nic víc není třeba. I tak čísla na přístrojovém štítu naskakují víc než ochotně a dávno před brzdným bodem jedu i rychleji.
Pak ale přichází brzdění – a právě při něm je jasné, proč nám nedoporučili jet rychleji. V prvních pár milimetrech chodu pedálu sebou auto škubne, jako bych v normálním voze na brzdy zbrkle šlápl. To sice považuji spíš za chybu než vlastnost a s kolegy se shodujeme, že takové nastavení není dobré, ale jde hlavně o něco jiného – na pirellkách P Zero, které takhle mokrou trať nezvládají příliš dobře, auto začíná už velmi brzy tancovat.
Je mi tedy jasné, že s ovládacími prvky budu muset ještě jemněji, než jsem si myslel. Brzy však přicházím na to, že problém s adhezí je hlavně při brzdění; v zatáčkách si můžu dovolit o něco víc. A tak prostě držím svižnější tempo, jen s tím, že na rovinkách příliš nepřidávám, abych nemusel do zatáček tolik brzdit.
I tak zbytek mých dvou kol – na víc bohužel nemáme čas, je tady spousta zájemců o svezení a pouze tři auta – ubíhá rychle a už musím U9 předat dalšímu.
Dokonalá ukázka schopností U9 to tedy nebyla, ale zklamán přesto nejsem. Větru dešti neporučí ani Čína; možná by se to dalo naplánovat jinak, třeba dvě verze programu, mezi nimiž by se vybralo podle počasí, ale do takovýchto úvah se nebudu příliš pouštět, neb po bitvě je každý generál.
Samozřejmě – chtěl bych v U9 strávit pár dnů na cestách, na nichž bych vyzkoušel podvozek i na jiném než dokonalém asfaltu, a třeba také víc vnímal interiér, který si bere celkem dost inspirace z mclarenů. A z toho jeden celý den na okruhu pod vedením instruktora, který by mě s ním naučil jezdit co nejlépe, abych mohl využít víc koní.
Přesto jsem Yangwangem U9 posunul maximum výkonu aut, která jsem řídil, do opravdu stratosférických výšin. Něco mi říká, že překonat 1304 koní nebude jen tak. Nemáte někdo telefon do Bugatti?
Zdroj: Autorský text | foto, video: BYD, Marek Bednář/Auto.cz