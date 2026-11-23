Za volantem Mercedesu-Benz GLA electric: Skvělá technika v levnějším balení
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Mercedes-Benz pokračuje v obměně svých kompaktních vozidel. Po sedanu či kombi CLA a až sedmimístném SUV GLB přichází s rozměrově nejmenším modelem GLA. Stojí také na modulární platformě MMA a nejprve se představuje v elektrických verzích.
Nová generace třídy GLA nastupuje s velkými ambicemi, o čemž svědčí i skutečnost, že z trojice modelů vybavených stejnou elektrickou technikou je nejlevnější. Sedan CLA 200 je sice díky lepší aerodynamice úspornější, ale má menší kufr a hůře se do něj nastupuje. Přitom je zhruba o šedesát tisíc korun dražší. Elektrické GLB dokonce o osmdesát, ale zase nabídne větší kabinu.
Navíc jde o poslední představený model, takže nám připadá nepřitažlivější. CLA a GLB mají skromnější masky chladiče, nad kterými je podélná diodová linka spojující přední světla. Nové GLA přichází s masivní jednolitou maskou, kterou známe z elektrických vozů „céčkové“ řady. Velký gril charakterizuje chromovaný rám, panel s mřížkovou strukturou v kouřovém skle a integrovaná centrální hvězda. Za příplatek jsou osvětleny obvodové kontury a panel. V mřížkové struktuře je celkem 608 světelných teček z polykarbonátu, které jsou osvětleny zezadu. Volitelně je lze dodatečně animovat. GLA je tak prvním modelem v kompaktním segmentu Mercedes-Benz s touto novou mřížkou chladiče.
Generační posun
Působí tak bytelnějším dojmem a ze siluety krásně vyvážené pětidveřové karoserie vyzařuje dynamika. K tomuto dojmu dopomáhá rozkročená zadní část s vystouplými blatníky, v nichž končí světla spojená vodorovnou linkou. Diodový střed světel je navržený do třícípé hvězdy a v kombinaci s verzí Multibeam LED lze propojovací pásku animovat pomocí scénářů pozdravu a rozloučení. U pokročilejších světel je i vpředu světlo pro denní svícení navrženo ve tvaru hvězdy.
Třetí generace GLA má sportovnější postavu i díky delší karoserii. V porovnání s předchozím modelem EQA (elektrická alternativa ke spalovacímu GLA) je novinka o 16 mm nižší, ale protáhla se o 102 mm na 4565 mm, šířka se zvětšila o 39 mm na 1873 mm a rozvor 2790 mm je větší o 61 mm. A uvnitř je to znát, protože na všech místech máme kolem sebe dostatek volného prostoru. Příjemné je, že i přes vyšší podlahu, ve které je schovaná baterie, si cestující ve druhé řadě krásně zasunou chodidla pod přední sedadla a mohou si natáhnout nohy. Navíc u GLA povyrostl kufr o 70 na 410 litrů a navíc máte k dispozici odkládací schránku pod přední kapotou na dalších 107 litrů.
|Porovnání rozměrů
|GLA (2026)
|EQA (2021)
|Rozdíl
|Délka x šířka x výška (mm)
|4565
|4463
|+102
|Šířka (mm)
|1873
|1834
|+39
|Výška (mm)
|1604
|1620
|-16
|Rozvor (mm)
|2790
|2729
|+61
|Objem zavazadelníku (l)
|410/1400 + 107
|340/1320
|+70/+80
Známá technika
Díky masivní masce se GLA od svých souputníků sice vzhledově odlišuje, technický základ má ale shodný. Všechny tři modely totiž stojí na platformě MMA (Mercedes Moduler Architecture) pro elektrický pohon i spalovací agregáty. Nejprve mercedes představuje elektrické verze GLA s pokrokovou 800voltovou architekturou. Jejím základem je zadní synchronní elektromotor s permanentními magnety do tvaru dvojitého V a měničem nové generace s karbidem křemíku.
O přenos výkonu za zadní kola se stará dvoustupňový automat. První rychlostní stupeň má krátký převod 11:1, což zajišťuje vynikající zrychlení od rozjezdu, vysokou tažnou sílu a skvělou efektivitu v městském provozu. Druhý rychlostní stupeň s převodem 5:1 se stará o vysokou účinnost na dálnici, což přispívá k maximálnímu dojezdu. Přenos síly na prvním stupni probíhá prostřednictvím ozubených spojek, na druhém stupni se využívají vícekotoučové spojky.
Základní provedení 200 electric má elektromotor s výkonem 165 kW a železo-fosfátovou baterii s využitelnou kapacitou 58 kWh a možností dobíjet stejnosměrným proudem o výkonu až 200 kW. Baterie zajišťuje dojezd až 447 km.
Ideální společník
Pro první jízdy nám ale mercedes připravil vyšší verze s nikl-mangan-kobaltovou baterií s využitelnou kapacitou 85 kW a možností dobíjet výkonem až 320 kW. První si bereme provedení 250+ ve výbavě Progressive, jehož zadní elektromotor má výkon 200 kW. Při popojíždění Barcelonou oceňujeme plynulé měkké rozjezdy, přičemž při nastavení maximální rekuperace auto zpětným dobíjením téměř zastaví. Škoda jen, že stejně jako u CLA a GLB se rekuperace nastavuje páčkou jízdního voliče zatlačením od sebe nebo k sobě. Pádla pod volantem by byla příjemnější. A moc se nám nelíbí ani stejné stahování oken u řidiče, kdy musíte přepínat mezi předními a zadními. A nejen ovládání kompaktních modelů mercedesu je shodné. Všichni tři mají vlastně identické kabiny. A těm dominuje panel přes celou palubní desku se třemi obrazovkami v případě příplatkového MBUX Superscreen. Shodné jsou i výplně dveří, alespoň drobné rozdíly by byly fajn.
Na dálnici je uvnitř krásné ticho a ani jsme nepostřehli přeřazení na druhou rychlosti. Podvozek krásně žehlí všechny nerovnosti a skvěle si poradí i velkými hrboly. Největší zábava ale přichází v serpentinách ve vnitrozemí. Mercedes přesně najíždí zatáček a okamžitě reaguje na natočení volantu. Na hraně přilnavosti si pneumatiky zahvízdají, ale auto se chová neutrálně a čitelně. Karoserie se téměř nenaklání a standardní sedadla dávají tělu patřičnou oporu. Výjezdy ze zatáček pod plynem jsou kontrolované a hbité. I vyšší SUV tak může dopřát radost z řízení. Na delších rovinkách a v mírných klesáních oceňujeme skvěle zvládnuté plachtění (nastavená nejnižší rekuperace), kdy i poměrně vysoké SUV téměř nezpomaluje. Většinou ale jedeme stylem brzda-plyn, takže průměrná spotřeba 16,8 kWh/100 km je pro nás velmi příjemným zjištěním.
Více sportu a stylu
Druhou možností je čtyřkolka 350 4Matic, která má navíc přední elektromotor s výkonem 80 kW. Ten se připojuje jen v případě potřeby. Systémově auto disponuje 260 kW, točivým momentem 515 Nm a na stovku se dostane za 5,4 sekundy. Dynamika je skvělá, ale je jen pár míst, kdy ji můžeme využít naplno. V zatáčkách nám řízení připadá méně citlivé – na předku má o 80 kg více -, ale grip je lepší a podvozek působí ještě jistěji a pevněji. Ještě, že tvarování sedadel s integrovanou opěrkou hlavy je výraznější. Čtyřkolku totiž máme v provedení Edition, což znamená Linii AMG, podvozek s adaptivními tlumiči a speciální matný černý lak Mango cosmos Manufaktur. K němu totiž skvěle padne sada Night s leskle černými designovými prvky – kryty vnějších zrcátek, lišty bočních oken a oplastování ve spodní části vozu. Černý mercedes takto vypadá působivě.
Zajímavé je, že plachtí úplně stejně, protože dokáže zcela odpojit i přední motor. I proto nebyla naše spotřeba 17,6 kWh/100 km o tolik vyšší než u zadokolky.
Mercedes-Benz GLA je příjemným kompaktním SUV se zajímavým stylem, dostatečným prostorem a hlavně skvělou technikou zaručující výborný dojezd a rychlé nabíjení.
Plusy
- 800V elektrická architektura
- Dynamika pohonu
- Možnost plachtění
- Rychlost dobíjení
- Vyvážené jízdní vlastnosti
- Slušná prostornost kabiny
- Velký box pod přední kapotou
Minusy
- Klimatizace přes displej
- Společný ovladač pro stahování předních a zadních oken
- Uvnitř úplně stejný s jinými mercedesy
|Technické údaje a ceny
|GLA 200 electric
|GLA 250+ electric
|GLA 350 4Matic electric
|Motor
|elektromotor PMSM vzadu
|2 x PMSM
|Maximální výkon (kW)
|165
|200
|260
|Točivý moment (Nm)
|335
|335
|515
|Převodovka
|dvoustupňová
|Pohon
|zadních kol
|4 x 4
|Provozní/užitečná hmotnost (kg)
|2145/480
|2155/480
|2235/480
|Maximální rychlost (km/h)
|210
|210
|210
|Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
|8,1
|7,3
|5,4
|Nebrzděný/brzděný přívěs (kg)
|750/1500
|750/2000
|Kapacita baterie využitelná (kWh)
|58
|85
|85
|Kombinovaná spotřeba WLTP (kWh/100 km)
|14,8-17,0
|15,1-17,3
|15,1-17,6
|Kombinovaný dojezd WLTP (km)
|394-447
|577-657
|555-643
|Nabíjecí výkon AC/DC (kW)
|22/200
|22/320
|22/320
|Cena od (Kč)
|1.131.350
|1.276.550
|1.349.150
Zdroj: Autorský text