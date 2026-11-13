Za volantem nové Dacie Spring: Obrovský posun vpřed, ale na dlouhé výlety to není
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Malé městské elektromobily segmentu A zažívají boom a skupina Renault představila hned tři. Jak jezdí největší a zároveň nejlevnější z nich, nová Dacia Spring, jsme zjišťovali na pobřeží portugalského Lisabonu. Mnoho věcí překvapilo pozitivně, jiné už méně.
Dacie uvedla svůj první elektromobil jménem Spring už před pěti lety a teprve před dvěma se dočkal modernizace. První generace je pětidveřovým městským crossoverem segmentu A s archaickým základem v indickém Renaultu Kwid. Jeho hlavní výhodou nejsou přehnané technické parametry, ale nízká cena. Při svém uvedení byl a stále zůstává jedním z nejlevnějších elektromobilů na trhu.
Nová generace tento fakt nijak výrazně měnit nehodlá, za dobré peníze by ale měla nabídnout mnohem víc. Jak říkají zástupci značky: „Nový Spring byl navržen s cílem dosáhnout maxima s minimem.“ Výroba se navíc přesouvá z Číny do Evropy, konkrétně na jeden z nejmodernějších závodů skupiny Renault ve slovinském Novom Meste. Ten dokáže produkovat až 500 vozidel denně.
Nový Spring stojí na platformě RGEV small, kterou sdílí s Renaultem Twingo a Nissanem Pixo. Oproti nim je však o celých 6 centimetrů delší - Dacia se snažila nabídnout svým zákazníkům auto s cenou segmentu A, ale prostorem na kraji segmentu B. Spring s twingem sdílí z karosářských dílů pouze dvojité čelní sklo. „Proč? Protože my jsme chtěli vytvořit Dacii a oni chtěli vytvořit Renault,“ říká Clément Arié, který je zodpovědný za produktovou strategii a vývoj kompaktních elektromobilů značky Dacia.
Po usednutí za volant si všímám dvou pozitiv - sedadlo je stavitelné nejen podélně, ale také výškově a stejně tak volant můžeme posunout v obou osách. Díky tomu se pozice za volantem hledá poměrně snadno, o 15 cm širší kastle pak zajišťuje méně intimní cestování se spolujezdcem. Jedinou větší nevýhodou společnou s koncernovými sourozenci tedy zůstává výhled šikmo vpřed přes příkré a široké A-sloupky, kterým nepomáhají ani vnější zpětná zrcátka umístěná před bočními okny.
Nově tvarovaná zpětná zrcátka by sice měla pomáhat aerodynamice, ani za příplatek však nemohou disponovat sledováním mrtvých úhlů. Výhled šikmo vzad také není nejlepší, vadí rozměrný C-sloupek a nízké zadní sklo - jeho plochu zvenku opticky zvětšuje černý plast mezi světly. Pozitivem je alespoň dostatečně velká stíraná plocha. Negativem zase nemožnost připlatit za automatické stěrače předního okna, což je dnes standardní komfortní funkce ve většině aut.
Kapotu vpředu je na rozdíl od twinga možné otevřít a najdeme tu také příplatkový frunk - malý úložný prostor o objemu 18 litrů, ideální na kabely. Pod ním se schovává synchronní elektromotor integrující 6 klíčových komponentů do jednoho celku. Jeho výkon 60 kW (82 k) a točivý moment 175 Nm dokáží při zatáčení na mokrých cestách velmi rychle zajistit ztrátu adheze vnitřního kola.
Spring je také poměrně brzy nedotáčivý, na suchu při ostrém výjezdu z kruhového objezdu vnitřní kolo také krátce prohráblo, ale auto ke korekci nepotřebovalo omezit výkon tak znatelně, jako to dělají jiné elektromobily s pohonem předních kol. Při rozjezdu směrem rovně auto téměř nezaváhá ani na mokru a trakce určitě není tak špatná, jako na oblíbeném tuzemském modelu Citigo iV.
Při běžné jízdě zajišťuje elektromotor springu dostatečnou dynamiku pro městský provoz, přibližně od 70 km/h už mu ale dochází dech na bezpečné předjíždění. Ochotně však zrychluje až do dálniční rychlosti. Při ní je velmi stabilní, za což kromě širšího rozchodu vděčí také delšímu rozvoru a nižšímu těžišti oproti minulé generaci. Příjemně tuhé a přesné řízení dodává na zábavě na portugalských horských cestách.
Nový Spring převzal dospělou zadní nápravu z modelu Captur. Výrazně pomáhá komfortu jízdy, který je na poměry segmentu A velmi dobrý. Spring si dobře poradí s velkými výmoly i zvlněnou silnicí a ani malé nerovnosti mimo město mu nedělají problém. Krátký rozvor a tuhá karoserie se projeví v nižších rychlostech, ale není to nic hrozného. Jen jízda na kostkách a ve vyšších rychlostech ukazují na slabší odhlučnění podvozku, ale musíme připomenout, že v dnešním světě jde primárně o levné auto.
Dacia jej obouvá do 16" gum s velkou bočnicí, což také pomáhá. Velká 18" litá kola jako u sesterského twinga si na spring oficiálně nepořídíte. Jízda by ale měla u obou modelů být velmi podobná - koneckonců podvozek je, až na drobné úpravy kvůli rozdílné hmotnosti, totožný.
Král krátkých cest
Dacia nám při prezentaci ukazovala statistiky, které ukazují zajímavá fakta: Průměrný majitel springu jej pořizuje jako druhé až třetí auto do rodiny, používá ho ale nejčastěji. V průměru s ním urazí 34 km denně, takže by teoretický dojezd až 250 km měl vystačit na celý pracovní týden.
Abychom to otestovali, vyrážíme od deštivého a chladného portugalského pobřeží směrem do nedalekých měst a kopců. Po ujetí 54 kilometrů nám stav baterie ukazuje 71 % a indikovaný dojezd 169 km. Klíčový poznatek z jízdy v kopcích je, že spring neumí plachtit. Ve městě to tolik nevadí, ale nutnost držet v táhlém kopci nohu na plynovém pedálu dělá výlety po okolí únavnější, než by bylo nutné.
Spring nabízí režim silnější rekuperace „B“, který lze aktivovat posunem voliče převodovky pod volantem. Vpravo jsou celkem tři páčky, což umí být vcelku nepřehledné. Vyzdvihnout musím plynulý pohyb brzdového pedálu i samotný účinek. Při testovací jízdě se kolega dostal do krizové situace na mokru a z velkého kopce, ABS ale zafungovalo bravurně, auto bylo stabilní a zastavilo velmi rychle.
Další věc z hlediska komfortu jsou poměrně krátké sedáky. Kolega vedle podotknul, že celá sedadla jsou rozměrově docela malá, se svou postavou jsem to však nevnímal. Boční vedení zde samozřejmě není třeba hledat - sedadla téměř žádné nemají.
Je tu však větší problém, který pramení z vysoké podlahy; sedí se s koleny pod ostrým úhlem a hýždě už po první hodině jízdy začínají být cítit. Platí to zejména u spolujezdce, jelikož jeho sedadlo nelze výškově nastavit. Z toho ostatně pramení další problém: se 189 cm se téměř dotýkám stropu. Pokud se usadím uvolněně, koleno mi vychází do tvrdého plastového rohu u nově tvarované kliky dveří.
Z hlediska komfortu tu jsou i další kompromisy. Jízda vzadu není dělaná pro osobu vysokou 189 cm sedící za stejně vzrostlými lidmi vpředu. Málo místa tu je zejména na kolena, ale i na hlavu. Boční okénka jsou pouze výklopná (stejně jako u dražšího twinga), ani za příplatek ale spring nenabízí automatickou klimatizaci, což je škoda. Spring také z důvodu úspor nákladů na výrobu i prostoru nenabízí posuvnou zadní lavici.
Opěradla jsou stále sklopná a dělená v poměru 50:50; po sklopení nabízí objem 1283 litrů. V základním uspořádání má vždy objem 337 litrů (vč. prostoru pod dělenou podlahou). V sesterských modelech mohou zákazníci upřednostnit místo pro pasažéry (pak se musí spokojit s 240 litry prostoru pro zavazadla), nebo naopak zvětšit zavazadelník až na 360 litrů.
Sedmipalcový přístrojový štít je standardem a nabízí tři zobrazení, která jsou velmi podobná a zcela by stačilo to jedno základní. Centrální displej Media Nav Live s úhlopříčkou 10,1" je standardem pro vyšší výbavu Journey, zatím se ale předpokládá, že spartánský Essential v českém ceníku vůbec nebude. Obrazovka reaguje rychle a software je přehledný, jen navigace pracuje o něco pomaleji. Stačí se však propojit s mobilním telefonem a je po problémech.
Spring vybavený tímto systémem je také možné propojit s aplikací My Dacia, pomocí které lze na dálku rozsvítit světlomety, aktivovat klakson, zkontrolovat stav baterie a dojezd, nebo předehřát kabinu. To je možné udělat také v momentě, kdy spring není připojený na nabíječku a neexistuje limitní úroveň nabití, kdy by vyhřátí či klimatizaci nepovolil spustit. Nelze ale nastavit teplotu, inženýři říkali, že to je přibližně 21 °C - tento drobný problém pramení z absence automatické klimatizace. Proces může běžet až 20 minut, poté se vypne. Jde o dvojnásobek času temperace, který umožňuje dosavadní model.
U spolujezdce na středovém tunelu instalovala Dacia jeden ze svých chytrých držáků YouClip. Lze na něj připevnit různé příslušenství. Uprostřed lze přidat přihrádku ukotvenou v nápojovém držáku, loketní opěrka se ale ve springu nenabízí.
Shrnutí
Kombinace všech těchto poznatků mě vede zpět ke kombinované spotřebě v cíli, dojezdu a využití modelu Spring nové generace. Celkem jsme ujeli 137,3 km s průměrnou rychlostí 38,4 km/h. Indikovaná spotřeba byla 12,9 kWh/100 km, přičemž za dobu jízdy spotřebovala klimatizace a další systémy 1,9 kWh, tedy přibližně 7 % baterie. Po příjezdu zpět k pobřeží, tedy s nulovým celkovým rozdílem nadmořské výšky, ukazovala kapacita baterie 33 % a ukazatel dojezdu poměrně reálných 80 km. Při neúsporné jízdě by to dle propočtů auta bylo jen 39 km.
To znamená, že se springem není problém dojet na 200 km vzdálenou chalupu či výlet z hlediska dostupné energie. LFP baterie o kapacitě 28,2 kWh (27,5 využitelných) stačí, navíc není problém její nabíjení do 100 %. Baterie využívá technologii cell-to-pack a disponuje tepelnou dekou o výkonu 1,3 kW, ale chlazení bohužel nenabízí.
Při teoretickém využití 100 až 10 % lze počítat se 180 km reálného dojezdu (bez dálnic). Z mého pohledu jsou na takové cestě největším problémem právě sedadla a absence možnosti plachtit - spring ale nabízí tempomat, který pravé noze uleví.
Nebyla možnost vyzkoušet Full LED světlomety ve tmě, vůz jsme testovali pouze při denním světle. Stejně tak jsme z organizačních důvodů nebyli přítomni při nabíjení vozidel, na nabíjecí křivku po připojení do rychlonabíjecí stanice (max. 50 kW) si tedy musíme počkat na klasický redakční test. Dacie nám ji ani po dotázání neposkytla. Obliba rychlonabíjení se přitom liší v závislosti na trhu, proto se základní varianta dodává pouze s palubní nabíječkou, která umožňuje 6,6 kWh nebo 11 kWh (AC) v závislosti na specifikaci.
|Model
|Spring 70
|Spring 100
|Nový Spring
|Twingo E-Tech
|Max. výkon
57 kW
|75 kW
(100 k)
|60 kW
(80 k)
|Max. točivý moment
|137 Nm
|175 Nm
Zrychlení 0-100 km/h
|12,3 s
|9,6 s
|12,7 s
|12,1 s
Max. rychlost
|125 km/h
|130 km/h
Kapacita baterie
|24,3 kWh (LFP)
|27,5 kWh (LFP)
Max dojezd (WLTP)
|225 km
|250 km
|263 km
Doba nabíjení (DC)
29 min
|28 min
(50 kW, 15-80 %)
|30 min
(50 kW, 10-90 %)
|Doba nabíjení (AC)
145 min
(175) 115 min z 15 na 80 %
|Rozměry (d × š × v)
3701 × 1583 × 1519 mm
|3855 × 1737 × 1520 mm
3789 × 1737 × 1491 mm
|Rozvor
2423 mm
2493 mm
|Objem zavazadlového prostoru
308/975 l
|337/1283 + 18 l
260-360/>1000 l
Základní cena
|419.900 Kč (Essential)
489.900 Kč (Extreme)
|nebyla stanovena
|499.000 Kč
(Evolution)
Autorský článek | Foto/video: Dacia