Za volantem nového BMW řady 7: Malý Rolls-Royce je prostě skvělý nezávisle na pohonu
BMW řady 7 (generace G70) se letos v dubnu dočkalo největší modernizace v historii automobilky. Jako jedni z prvních jsme usedli za volant vrcholné varianty i7 M70 a také základní motorizace 740 s mild-hybridním zážehovým šestiválcem. Zjišťovali jsme, který pohon se k vlajkové lodi hodí víc a co všechno nová řada 7 nabízí.
Nejvíce změn přinesla modernizace čistě elektrické variantě i7, jejíž baterie se dočkala cylindrických článků šesté generace. Díky tomu vzrostla kapacita na 112,5 kWh a v souvislosti s tím také dojezd (725 km u varianty i7 50). Došlo na kompletní obměnu interiéru ve stylu Neue Klasse a tomuto směřování automobilky se přiblížil exteriér.
Jeho monolitický design na silnici budí respekt a je o poznání více uhlazený než dosavadní iterace. „Chtěli jsme zachovat charakter – ten silný, úderný dojem – a zároveň vytvořit o něco logičtější design s využitím geometrických tvarů,“ vysvětluje Maximilian Missioni, viceprezident pro design BMW – vozy střední a luxusní třídy, BMW ALPINA.
Krystaly Swarovski uvnitř světlometů Iconic Glow mají nyní ještě více úhlů a více se třpytí, což v jinak velmi čistém tvaru karoserie působí luxusním dojmem. Součástí světelného podpisu jsou také hranatější ledvinky s osvětleným obrysem, co ale designu prospělo nejvíce, jsou vertikálně umístěné hlavní světlomety. Díky nim vůz působí o poznání víc sebevědomě a majestátně a trochu připomíná modely ultra-luxusní značky Rolls-Royce.
Nová příď je také extrémně vertikální, což Missioni popisuje jako návrat tradičního žraločího nosu. Ten dal prostor pro vznik „údolí“ – tak automobilka nazývá prolis kapoty a horní části předního nárazníku mezi ledvinkami, do kterého vkládá svůj znak. Má dodávat silný pocit objemu zpoza volantu, který je dle mého názoru ještě umocněn projekcí BMW Panoramic iDrive po celé šíři úpatí čelního skla. Auto zpoza volantu opravdu působí velmi mohutně, zejména po přesednutí z verze před modernizací.
Oproti ní se výrazných změn dočkala také zadní část exteriéru. Světlomety se dvěma úzkými liniemi se táhnou téměř po celé šíři zadní části a je do nich integrováno otevírání víka zavazadelníku a couvací kamera. Cíleně jsou ale uprostřed přerušeny dalším údolím, které opět slouží jako místo pro logo BMW a také jako unikátní řešení světelného podpisu. Světlomety po celé šíři má totiž dnes mnoho značek a při stejném řešení by mohlo dojít ke ztrátě mnichovské identity.
Na prezentaci to sice zmíněno nebylo, ovšem uhlazenému designu vděčí nová řada 7 také výrazně lepší integraci senzorů, které jsou krásně schované a nehyzdí prahy ani kliky dveří. Kamera je nyní integrována pod zpětným zrcátkem, takže funguje i po jeho sklopení. Kola nově začínají na 20 palcích.
Technologický skok
Jak lépe se přiblížit modelům Neue Klasse než integrací zcela nového rozložení palubní desky s velkým displejem uprostřed a především projekcí BMW Panoramic iDrive místo klasického přístrojového štítu. Jak jsem již naznačil, toto řešení spolu s jiným tvarem kapoty způsobuje pocit mohutnosti a opulentnosti, který verze před modernizací nenabídla.
Standardem je obrazovka pro spolujezdce, která toho sice zatím neumí mnoho, oceňuji ale tvar její zadní části, kam je možné pohodlně zasunout ruku a obrazovku ovládat s jistotou pomocí palce. Zástupci automobilky při prezentaci také vyzdvihovali široké možnosti nastavení ambientního osvětlení, výrazně osvětlený dekor verze před modernizací však dle mého odlišoval řadu 7 od ostatních modelů o poznání více než nové řešení.
Problémem sdílení interiérů napříč celou modelovou řadou je, že přidání obrazovky spolujezdce nestačí k pocitu výjimečnosti, který nabízela předchozí varianta a v ještě větší míře předchozí generace. BMW sice nabízí ohromné množství individualizace (standardně je k dispozici 700 kombinací interiéru) a vysoké specifikace interiéru luxusní dojem naplňují, ovšem uvnitř základní sedmičky se zkrátka cítíte nanejvýš jako v menší třídě 5.
Punc luxusu vpředu s novým interiérem bohužel trochu zmizel. Stejně tak jsme ztratili možnost ovládat výdechy klimatizace manuálně, vše je nově integrováno v centrální obrazovce. Krásně ergonomický kulatý volant verze před modernizací byl samozřejmě nahrazen kontroverzně tvarovanými volanty Neue Klasse.
Klíčové ale je, že toto neplatí vzadu, kde se nová řada 7 znovu ohromně posunula směrem vpřed. Krátkou variantu BMW přestalo nabízet už před modernizací, což znamená, že díky rozvoru 3215 mm je místa na zadních sedadlech stále královsky. Mezi příplatky samozřejmě nechybí vyhřívání, odvětrávání (umožňuje nastavit nejen intenzitu, ale i lokalitu), masážní funkce nebo polohování opěradla v mnoha směrech. Vše se ovládá na displeji integrovaném ve dveřích, který byl vylepšen a funguje velmi dobře.
Z prezidentského sedadla vpravo vzadu lze posunout přední sedadlo, což umožní pohodlné natažení nohou i člověku vyššímu než 189 cm. Řidič ale v takovém momentě špatně vidí do pravého zpětného zrcátka. Po sklopení ohromné televize Theatre Screen, která je nově dotyková a umožňuje také uskutečňovat videohovory, ale řidič nevidí ani dozadu. To nově řeší digitální zpětné zrcátko, které je u variant vybavených zadní obrazovkou standardem a u vozidel bez ní je dostupné volitelně.
Při vystupování potěší vylepšené otevírání automaticky ovládaných dveří, ke kterému nově stačí pouze jedno tlačítko na dveřích. Je příhodně umístěno na madle dveří přesně tam, kde mají pasažéři palec. Celý systém navíc lépe detekuje překážky a otevírání je tak mnohem plynulejší. Jen zavírání je poměrně rychlé a dovření hlučné.
Ještě si dovolím jednu výtku k novému interiéru – v závislosti na poloze slunce se hned na několika místech paprsky lámou tak, že oslňují pasažéry. Ovládací plochy nového volantu (které samy nejsou zrovna příkladem špičkové ergonomie) nepříjemně oslňují pasažéry vpravo vzadu, ovladače na středové konzole zase pasažéra vlevo vzadu a někdy i pasažéry vpředu. Kolem nich je navíc lesklý černý plast.
Teď už ale k tomu nejdůležitějšímu, a to jízdě s modernizovanou řadou 7. Stále je dostupná se spalovacími motory (V8 dorazí příští rok i do Evropy) a jako plug-in hybrid i čistě elektrická i7. Právě tu jsme měli ve vrcholné specifikaci M70 možnost vyzkoušet jako první.
Jízdní dojmy
Vůz lakovaný zpola matně a zpola leskle nabízí systémový výkon 500 kW (680 k), točivý moment až 1015 Nm, zrychlení z 0–100 km/h za 3,8 sekundy a maximální rychlost 250 km/h. Dojezd dle WLTP je 704 km, ovšem s příplatkovými 22" disky kol je hodnota nižší. Přestože se BMW snažilo přiblížit modelům Neue Klasse, nová třída 7 zůstává na 400V architektuře. Povedlo se alespoň zvýšit maximální nabíjecí výkon na 250 kW, takže na nabíječce strávíte méně času.
A také na ní pravděpodobně nebudete tak často, jak by se mohlo zdát. Deklarovaná spotřeba 20,1 kWh/100 km není nereálná, my jsme na cestě z Mnichova do Kitzbühelu spotřebovali v průměru pouze 19,4 kWh/100 km, i když popravdě v mnoha místech byla četná rychlostní omezení a také dálniční úsek s neomezenou rychlostí byl velmi krátký.
Stačil ale k vyzkoušení odhlučnění prostoru pro posádku, které je naprosto prvotřídní i ve vyšších rychlostech. Snad jedině při jízdě na hrubém asfaltu v tunelu je mírně slyšet hluk od kol, což je pochopitelné. Vrcholná varianta M70 umí přes hmotnost 2845 kg překvapit i svými sportovními schopnostmi, kterým pomáhá aktivní řízení kol zadní nápravy a velmi schopný podvozek. V zatáčkách hmotnost samozřejmě cítit je, ale řidič nikdy neztrácí jistotu a pocit kontroly nad vozem.
Tomu testovaná varianta vděčí za špičkový podvozek Adaptive M Chassis Control Professional, který perfektně kombinuje stabilitu a sportovní náturu s nadstandardním komfortem. Pomáhají mu v tom aktivní stabilizátory, které elektromechanicky eliminují náklony karoserie v zatáčkách a zvyšují pohodlí na nerovnostech, a možná také vyšší hmotnost, díky níž elektrická třída 7 po nerovnostech příjemně proplouvá, jako by ani neexistovaly. Za testovanou specifikaci ale BMW žádá přes 5 milionů korun.
Spalovací motorizace 740 dostala nový mild-hybridní řadový šestiválec s výkonem 294 kW (400 k), točivým momentem 580 Nm, zrychlením 0–100 km/h za 5,1 sekundy a maximální rychlostí shodných 250 km/h. Na českém trhu ho v závislosti na specifikaci pořídíte od 2.945.900 Kč, i když naše specifikace v matně fialové barvě a dlouhým seznamem příplatkové výbavy mířila o poznání výš. Motorizace slibuje spotřebu 7,9 až 8,4 l/100 km.
K její horní hranici jsme se na stejné trase v opačném směru (výškové převýšení přibližně 200 metrů směrem dolů) s výsledným průměrem 8,4 l/100 km dostali, ale jsme si jistí, že tato motorizace umí jezdit i úsporněji. Zejména při plynulé jízdě na dálnici spotřeba klesala, jen jsme na ní nebyli příliš dlouho.
A jak jsme si již dříve vyzkoušeli v BMW iX3, opravdu to tak funguje, asistent málokdy udělá něco, co byste sami nechtěli. Stále potřebuje naučit lépe předvídat nečekané situace a řízení bez rukou na volantu chce trochu zvyku a velkou dávku pozornosti, technologický pokrok je ale vidět ihned. Automatická změna jízdního pruhu pohledem do zpětného zrcátka funguje až na základě výzvy systému, a ne vždy se auto dostatečně brzy vrací zpět do pravého pruhu. Zejména na dálnici s menším provozem je ale systém příjemný.
Trochu otravné umí být akorát automatické přibrzďování, které u spalovací varianty nelze vypnout a u čistě elektrického modelu to sice možné je, ale zcela plachtit ani tak možné není. Stejně tak zde chybí skvělá funkce komfortního dobrzdění dostupná na platformě Neue Klasse. Zde se o to bohužel musí stále umět postarat řidič.
A jaká je sedmička se spalovacím motorem, ptáte se? Obdobně skvělá jako ta elektrická. Osmistupňový automat řadí ve většině situací tak plynule, že od jízdy s elektrickou variantou tu spalovací poznáte snad jen podle příjemně dunivého zvuku a mírných vibrací od motoru. I ty jsou ale skvěle eliminovány. Také je cítit výrazně nižší hmotnost 2235 kg. Se spalovacím motorem je třída 7 přeci jen o něco víc řidičským autem, i když ani tak nedokáže zcela skrýt své rozměry a hmotnost. Nerovnosti ale i standardní podvozek filtruje velmi dobře.
Elektrika, nebo spalovák?
Vybírat mezi spalovací variantou a čistě elektrickým BMW i7 je jako vybírat mezi kvalitním červeným a bílým vínem. Každé z nich se hodí k něčemu jinému, stejně jako se každá motorizace hodí k jiným účelům. Pro zákazníky, kterým je vlastní levý pruh německého autobahnu a každá minuta je pro ně drahá, je zatím stále lepší variantou spalovací řada 7. I základní motorizace 740 poskytuje dostatek výkonu a pohodlí, které k řadě 7 náleží.
Pokud vám ale nevadí chvíli počkat, než se i7 dobije (z 10 na 80 % je potřeba 28 minut), případně vaše běžná trasa nepřesahuje 500 km, pak dle mého názoru elektrické pohonné jednotky ještě více umocňují zážitek z kvalitně odhlučněného interiéru a komfortního podvozku. Navíc je vždy v rezervě 500 kW a omezující není ani maximální rychlost. Jaká by byla vaše volba?
Zdroje: Autorský text | Foto/video: BMW