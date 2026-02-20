Za volantem nových Dacií Sandero a Jogger: Lepší hybrid a plyn i s automatem
Modernizace části modelové řady značky Dacia, která se představila loni na podzim, se nám konečně dostala do rukou. Vyzkoušeli jsme plynové sandero s novou samočinnou převodovkou a jogger se silnějším hybridem.
Faceliftované dacie jsme měli možnost si staticky prohlédnout už loni na podzim v Paříži, dynamická prezentace však na sebe nechala pár měsíců čekat. Dočkali jsme se na jihu hexagonu, na klikatých silničkách nedaleko pobřežního města Antibes.
Čekalo tam na nás několik sander, joggerů, dusterů a bigsterů, SUV se však budeme věnovat později. Nejvíce jsem se těšil na malé sandero, které nově dostává možnost mít plynový pohon i se samočinnou převodovkou.
Vizuální stránce věci jsme se věnovali už loni v říjnu, shrnu tedy to nejpodstatnější. Sandero i jogger mají nová přední i zadní světla s tím, že vzadu podle nových informací od automobilky nově obrysovky obstarávají LEDky. To je velký rozdíl, protože nyní oba vozy svítí i vzadu spolu s denním svícením. Kromě zadních obrysovek jsou LEDkové také přední obrysovky, spojené s denním svícením a blinkry, a potkávací světla. Zbytek, od dálkových světel přes mlhovky a zadní blinkry až po brzdová světla, jsou řešeny žárovkami.
V kabině nejsou ani tak důležité nové materiály, ty jsou v podstatě stejné jako ty dosavadní, jako kamera pro sledování únavy řidiče na A-sloupku, chlazená bezdrátová nabíječka (výdech vzduchu není vespod, nýbrž na konci nabíječky, takže jednak není pořádně vidět a jednak fouká vzduch na konec mobilu, ne přímo pod něj, takže není až tak efektivní) a 10,1" displej se softwarem z dusteru a bigsteru. Nová je také možnost uložit si vlastní nastavení jízdních asistentů a pak se k ní při příštím startu dostat jedním tlačítkem. To však už také známe z větších dacií i renaultů.
Zaměřím se tedy na nové hnací ústrojí s názvem Eco-G 120 auto. Jde o 1,2l tříválec, jehož výkon vzrostl na 120 koní (při jízdě na benzin ovšem jen 114 koní). Sandero je s ním hezky hbité a motor je i hezky utlumen, zejména při větší zátěži je však slyšet charakteristické tříválcové vrčení, které zní i docela zajímavě. V nízkých otáčkách, nejčastěji kolem rozjezdu, nicméně zvuk příliš atraktivní není.
Hnací ústrojí je tedy o něco silnější než dřív, což je rozhodně příjemné a projeví se to nejvíce při plném zatížení vozu. Když jezdíme ve dvou, sanderu opravdu nechybí výkon. Příznivá je také spotřeba – do 8 litrů plynu i při dynamické jízdě po kopcích.
A co nová převodovka? Ta je rozhodně významným dílem skládačky, ovšem ne proto, že by člověk měl dva pedály místo tří a nemusel řadit. Má totiž jednu docela velkou nevýhodu – když chci couvat do kopce, nechá auto pořádný kus odjet dopředu, než zabere. To je problém zejména při podélném parkování natěsno.
Kromě toho k ní nemám výhrady, snad až na to, že tu chybí možnost napevno přepnout do manuální volby kvaltů. Pádla pod volantem jsou, ale když si podřadíte, aby motor nebyl podtočený (což se však naštěstí neděje často), během pár sekund se zase vrátí do automatického režimu. Neplatí to v případě, že chcete brzdit motorem – pokud podřadíte do vyšších otáček a nedotýkáte se plynu, převodovka drží nižší kvalt.
Při prezentaci jsme u sandera i joggeru využívali jak již zmíněnou bezdrátovou nabíječku, tak i vestavěnou navigaci s mapami Here, které umožňují aktualizace online. Infotainment obecně není výkřikem moderní techniky, zejména svou rychlostí, ale to člověk u značky Dacia pochopí. Navigace si nicméně dost často myslí, že auto je o pár metrů mimo silnici, anebo že jste v husté zástavbě odbočili jinam, než ve skutečnosti. Také jí poměrně dlouho trvá přepočítat trasu, pokud skutečně odbočíte jinam. Android Auto tady bude jistě lepší volbou.
Testované sandero ve verzi Stepway je možné pořídit s plynem a automatickou převodovkou od 449 tisíc korun ve verzi Expression, která zahrnuje klimatizaci, střešní ližiny přemontovatelné do podoby příčníků, 10,1" centrální displej bez navigace, ale se zrcadlením smartphonu, couvací kameru, všechna okna elektrická, přední mlhovky či 16" plechové disky s poklicemi FlexWheel. Testované provedení Extreme přidává automatickou klimatizaci, bezklíčový přístup, přední a zadní parkovací čidla, sledování mrtvého úhlu či detaily v měděné barvě. Stojí od 484 tisíc korun.
V obou případech je příplatek za samočinnou převodovku 40 tisíc korun oproti verzi s manuálem. Ta stojí stejně jako ústrojí TCe 110, které je stejnou motorizací, jen bez pohonu na LPG. Nejlevněji se lze u sandera Stepway k plynu dostat už v základu Essential, který stojí od 377 tisíc korun.
Hybridní jogger potěšil
Zatímco sandero dostane hybridní pohon až později a zmíněné provedení Eco-G auto je ryze spalovací, joggerem s novým 156k hybridem jsme se při prezentaci svézt mohli. Nejde o nic většího než o hnací ústrojí, které již známe z bigsteru. Jeho základem je 1,8l čtyřválec bez přeplňování o 109 koních a 172 Nm, který běží v Atkinsonově cyklu.
Spolupracuje s elektromotorem a multimódovou automatickou převodovkou. Jeho trakční baterie má 1,4 kWh kapacity a díky ní – a také dostatečně výkonnému elektromotoru, který nabízí 49 koní a 205 Nm – zvládá jogger ve městě jízdu z 80 % na elektřinu.
Trasa, kterou jsem s ním absolvoval, byla z většiny právě městy a vesnicemi. Mimo ně to byla jen okreska, kde je ve Francii rychlostní limit 80 km/h. V takovémto režimu jsme se navzdory tomu, že byla trasa poměrně kopcovitá, dostali na 4,8 l/100 km průměrné spotřeby – jen o 0,2 l více než udává výrobce. Kolegové s jiným autem se však dostali i pod katalogovou hodnotu – na 4,5 l/100 km.
Kromě velmi příjemné spotřeby také jogger příjemně překvapil dobrým odhlučněním – nejen na dacii – a samozřejmě faktem, že důstojně objemný a hlavně čtyřválcový motor je velmi kultivovaný. Trochu mě však zaskočilo řízení, a to v obou testovaných autech – je tužší než dřív, dokonce i trochu příliš, než by v autech tohoto ražení a zaměření bylo vhodné.
Jogger je s hybridem na českém trhu k mání už ve druhé nejnižší výbavě Expression, která nabízí elektrická okna, 10,1" centrální displej bez vestavěné navigace, ale se zrcadlením smartphonu, střešní ližiny přemontovatelné do podoby příčníků, zatmavená zadní okna či couvací kameru. Stojí od 569 tisíc korun v pětimístném provedení, sedmimístné je o 30 tisíc dražší.
Testovaná verze Extreme stojí od 604.500 korun v pětimístné a od 634.500 korun v testované sedmimístné verzi. Do výbavy přidává bezklíčový přístup, navigaci s připojením k internetu, automatickou klimatizaci, lité 16" disky kol, bezdrátovou nabíječku mobilu, sklopné stolky na opěradlech předních sedadel, sledování mrtvého úhlu či detaily v měděné barvě.
|Základní tech. data testovaných dacií
|Jogger Hybrid 155 7m.
|Sandero Stepway Eco-G 120 auto
|Motor
|1789 ccm, I4
|1199 ccm, I3, turbo
|Výkon/Toč. moment
|80 kW (109 k)/172 Nm
|90 kW (120 k)/197 Nm
|Kombinovaný výkon hybridního systému
|116 kW (156 k)
|-
|Spotřeba benzinu (WLTP)
|4,5-4,6 l/100 km
|5,7 l/100 km
|Spotřeba LPG (WLTP)
|-
|7,1 l/100 km (LPG)
|Převodovka
|multimódová automatická, 4+2 st.
|6st. dvouspojková
|Zrychlení 0-100 km/h
|9 s
|10 s
|Nejvyšší rychlost
|180 km/h
|Pohotovostní/nejvyšší hmotnost
|1405/2000 kg
|1249/1685 kg
|Brzděný/nebrzděný přívěs
|1000/730
|1100/645 kg
|Rozměry
|4550 × 1853 × 1689 mm
|4102 × 1853 × 1586 mm
|Rozvor náprav
|2898 mm
|2604 mm
|Objem zavazadelníku
|160/1807 l
|328/1152 l
zdroj: Autorský text | foto, video: Dacia