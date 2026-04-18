Za volantem Renaultu Twingo E-Tech: Devadesátky jsou zpět
Nedá se nic dělat, 90. léta jsou už taky retro. Výrobci automobilů nám tedy brnkají na nostalgickou strunu a vrací ikonické designy z dob celkem nedávných. Renault například oživil model Twingo. Kdysi revoluční a sympatický hatchback se vrací jako elektromobil.
Vznik nového twinga není důsledkem jenom současné francouzské retrománie, při které Renault reinkarnoval modely 4 a 5 jako elektromobily, ale podle automobilky i silné poptávky evropských domácností po návratu levnějších modelů. Nový projekt si odsouhlasili v roce 2023 a cílem bylo dostat se základní cenou pod 20.000 eur bez vládních dotací. A vzali to fofrem – věřte tomu, nebo ne, ale nový Renault Twingo je vymyšlený, navržený a poslaný na výrobní linky za sto týdnů. Žádný jiný model v historii značky to takto rychle nezvládl.
Během té stovky týdnů stihlo twingo dokonce i malý výlet do Číny. Myšlenka totiž vzešla z Francie, kde byl vůz i navržen, ale poté zamířil do čínské společnosti ACDC (psáno bez blesku mezi písmeny), kde se přibližně sto chytrých hlav pustilo do optimalizace a navržení elektroniky. Odtud už připravený produkt zamířil na výrobní linku, ovšem ne do Francie, nýbrž do slovinské továrny Novo Mesto. Jedny z prvních vyrobených kusů pak zamířily na španělský ostrov Ibiza, kde podstoupily první novinářské jízdy.
Je nejen roztomilé
Twingo E-Tech ctí svého předchůdce nejen designem, ale i skromnými rozměry. Na délku má 3789 mm, na šířku bez zrcátek 1720 mm a vysoké je 1491 mm. To vše při rozvoru 2493 mm. Na trhu tak zastupuje segment A, kterému dnes v Evropě patří jen 5 % trhu, což chce Renault změnit k lepšímu. První zajímavost vidíte hned vpředu. Kapota jde otevřít pouze v servisu, Renault se tak rozhodl v rámci snižování nákladů, protože zámky kapoty jsou drahé a podléhají homologaci. Tak je tam prostě nedal. Vodu do ostřikovačů doléváte otvorem ve vrchní části kapoty, kde mělo původní twingo nasávání vzduchu. Stačí kus plastu oddělat malým plastovým nářadím u rezervy vzadu.
Ačkoliv je vůz rozměrově skromný, nabídne ve své třídě solidní vnitřní prostor. Na sedadle řidiče jsme měli i se 183 centimetry nad hlavou ještě rezervu a dostatek místa pro kolena. Vzadu je situace horší, sedák je umístěný výš, stehna na něj nedosedají celou plochou a hlava se nám zapírala o strop. Jako rodinné auto si ale Twingo E-Tech asi nikdo kupovat nebude. Naopak oceňujeme variabilní zavazadelník, který díky posuvné zadní lavici nabídne 205 až 360 litrů prostoru. Maximální hodnota už je na dosah čtyřkové fabie.
Zvenku novinka rozhodně nevypadá jako něco, co bylo navrženo s ohledem na co nejnižší cenu. Uvnitř už ale pár laciných detailů odhalíte. Zapomeňte třeba na měkké plasty nebo vytříbené materiály. A spousta ovládacích prvků je vypůjčena od jiných renaultů nebo z vozů Dacia. Potěší ale snadné ovládání, například jednozónová klimatizace má otočné voliče a volant má klasická tlačítka. Sedmipalcový přístrojový štít je dobře čitelný a má sympatickou grafiku, totéž se dá říct o standardně dodávaném 10palcovém infotainmentu.
Jezdí tak, jak vypadá
Nabídka Renaultu Twingo E-Tech je omezena na minimum. Má pouze dvě výbavy (Evolution, Techno) a jednu variantu pohonu. Přední kola tak bude vždy pohánět synchronní elektromotor s permanentními magnety o výkonu 60 kW (82 koní) a s točivým momentem 175 Nm. V podlaze vozu se pak ukrývá 300V akumulátor LFP (lithium-železo-fosfát) o kapacitě 27,5 kWh, který zajistí dojezd až 263 kilometrů. Zástupci značky nám na prezentaci prozradili, že osazení většího akumulátoru či silnějšího elektromotoru zatím nemají v plánu, aby se cena nezvyšovala. S ohledem na rychlý vývoj technologií a dlouhý životní cyklus vozu se to ale do budoucna zcela nevylučuje.
Zatím si tak musí zákazník vystačit s tím, co je. Po prvních jízdách musíme konstatovat, že minimálně ve své kategorii se twingo nemá za co stydět. Výkon 82 koní je do města naprosto dostatečný, z 0 na 50 km/h se vůz čiperně vyšvihne pod 4 sekundy. Nicméně pak už mu vítr z plachet pomalu mizí a na maximální rychlost 130 km/h ho už musíte trochu dotlačit. Vůz stojí na platformě RGEV, přední nápravu má shodnou s Renaultem 5, ale nepřevzal si od něj zadní víceprvkovou nápravu, místo toho má jednodušší torzní příčku z modelu Captur. Vzhledem k sympaticky malé karoserii, krátkým převisům a čipernému motoru se však dostavuje podobný efekt jako ve Fiatu 500, tedy jízda je jednoduše radost. Twingo E-Tech ochotně mění směr a krásně se stáčí do zatáček. I přes skromnější podvozkovou výzbroj dokáže vykouzlit úsměv na tváři.
Potěší také přítomnost kotoučových brzd na všech kolech a rekuperační pádla pod volantem ve třech úrovních. V lepší výbavě Techno je dokonce funkce One Pedal, tedy maximální rekuperační brzdění, kdy vůz řídíte jen pravým pedálem. Temnější stránkou novinky je omezený komfort na příplatkových 18palcových kolech a slabší odhlučnění od podvozku ve vyšších rychlostech. Minimálně s tím prvním by vám ale mohla pomoci základní 16palcová kola s poklicemi, na kterých navíc vůz vypadá ještě víc retro.
Na Ibize jsme měli sice krásné počasí, ale cesty tam jsou hodně kopcovité a samá zatáčka. To hezké spotřebě moc nenasvědčovalo, nicméně i zde malý renault překvapil. Po sto kilometrech jsme měli spotřebu 11,8 kWh/100 km, což je dokonce pod hodnotou udávanou výrobcem, a to jsme se rozhodně neloudali. Za chladnějšího rána druhý den pak ukazoval palubní počítač dojezd 258 km na 97 % baterie. Nabíjení se řeší výkonem 6,6 kW, se kterým se dostanete z 10 na 100 % za 4 hodiny a 5 minut. Balíček Advanced Charge zvyšuje nabíjení střídavým proudem na 11 kW a zahrnuje také 50kW nabíječku stejnosměrného proudu. Cenu balíčku či jeho osazení do standardní výbavy si určují trhy, český ceník Twingo E-Tech však zatím nemá.
Cenovka 20.000 eur znamená necelého půl milionu korun. To by Renault Twingo E-Tech zařadilo k nejlevnějším elektromobilům na českém trhu. Rozhodně ale bude patřit i k těm nejsympatičtějším. Malé auto, jež si na nic nehraje a plní to, co má. Přesně to potřebujeme. Kompromisy tu samozřejmě jsou, ale až na pár detailů se dají bez problémů přehlédnout. Nové twingo jistě nadělá spoustu parády nejen na jihu Evropy, ale i u nás v Česku.
Bude osekaný?
Cenovka pod 20.000 eur může strašit osekanou výbavou. Již základní výbava Evolution však nabídne tyto prvky: 16palcové disky kol, 7palcový přístrojový štít, 10palcový centrální displej s replikací smartphonu a připojeným multimediálním systémem, tempomat, active emergency braking system, systém udržování v jízdním pruhu, pokročilý systém sledování únavy řidiče, automatická parkovací brzda, samostatně posuvná zadní sedadla, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, manuální klimatizace, zadní parkovací senzory, nabíjecí kabel typ 3.
Plusy
- Sympatický design
- Agilní jízdní vlastnosti
- Zajímavá navrhovaná cena
Minusy
- Slabší odhlučnění podvozku
- 11kW nabíjení za příplatek
- Méně místa na zadních sedadlech
|Renault Twingo E-Tech: Základní technické údaje
|Motor
|synchronní s perm. magnety
|Nejvyšší výkon/toč. moment
|60 kW/175 Nm
|Pohon kol
|přední
|Zrychlení 0 – 100 km/h
|12,1 s
|Nejvyšší rychlost
|130 km/h
|Kombinovaná spotřeba (WLTP)
|12,2 kWh/100 km
|Dojezd (WLTP)
|263
|Kapacita baterie
|27,5 kWh
|Nabíjení DC, 10 – 80 %
|4:05 (6,6 kW), 2:35 (11 kW)
|Nabíjení AC, 10 – 90 %
|30 minut (50 kW)
|Rozměry
|3789 mm x 1953 mm x 1491 mm
|Rozvor náprav
|2493 mm
|Rozměr pneu
|195/60 R16 nebo 205/45 R18
|Provozní/celková hmotnost
|1200/1595
Zdroj: Svět motorů