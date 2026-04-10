Za znehybnění elektromobilu může nejčastěji baterie. Ale ne ta vysokonapěťová
I když máte v případě elektromobilu trakční baterii plně nabitou, ještě to neznamená, že s vozem odjedete. Hlavu si totiž umí postavit klasická 12voltová baterka.
Běžná startovací 12voltová baterie se může ve spojení s moderními elektrickými nebo hybridními vozidly zdát jako archaismus, přesto se stále používá. A dokonce ve velmi důležité roli. Pokud selže, ani s elektromobilem či hybridem (plug-in hybridem) neodjedete. Její selhání je navíc docela časté. Dokonce natolik, že dle statistiky automobilového klubu ADAC představuje 12voltová baterie celou polovinu všech problémů elektromobilů. V případě aut se spalovacími motory je to 45 procent.
Zatímco u aut s výhradně spalovacím motorem slouží 12voltová baterie k napájení startéru a spouštění motoru, u hybridů je spalovací agregát obyčejně startován buď přímo trakčním elektromotorem, nebo pomocným reverzním generátorem spojeným s motorem plochým řemenem.
Ale co u elektromobilů? I u nich má 12voltová baterie velmi důležitou roli. Kromě toho, že napájí komfortní elektroniku, například audio, slouží primárně pro napájení elektrických stykačů. Až jimi dojde k sepnutí vysokonapěťového obvodu trakční baterie a motoru. Pokud je tedy 12voltová baterka vybitá, k sepnutí stykačů nedojde. Současně běží na 12voltové síti datové sběrnice s řídicími jednotkami.
Právě nespolehlivost 12voltového akumulátoru vede výzkumníky ke snaze jej primárně u elektromobilů nahradit. Otázkou je čím. Na to se snaží přijít výzkumný projekt REDSEL z centra Silicon Austria Labs spolu se společnostmi Infineon Technologies Austria a AVL List. Ty pracují na moderních elektrických systémech elektromobilů. Cílem je udělat elektrická zařízení kompaktnější a spolehlivější.
V rámci uvedeného projektu se výzkumníci zaměřili na vývoj redundantní architektury (řešení se zálohováním) elektrického systému. Redundance neboli zálohování není v technice ničím novým. Běžně se používá v letecké a železniční technice už desítky let pro klíčové systémy. Zde kvůli zvýšení nejen spolehlivosti, ale i bezpečnosti. V případě aut jde primárně o zvýšení flexibility a spolehlivosti elektrické sítě.
„Vyvinutá nová technika vytváří základ pro lehčí a robustnější elektrické systémy vozidel a tím významně přispívá k dalšímu rozvoji elektromobility,“ vysvětluje Albert Frank, absolvent inženýrství a projektový manažer v Silicon Austria Labs. Jádrem výzkumného projektu je redundantní systémová architektura s aktivním vyvažováním mezi dvěma vysokonapěťovými bateriemi.
Jedním z důvodů, proč 12voltová baterie v elektromobilech selhává, může být způsob její činnosti. Není totiž napájena přímo z generátoru přes usměrňovač jako u aut se spalovacími motory, ale nepřímo přes polovodičové měniče stejnosměrného napětí z vysokonapěťové trakční baterie.
V rámci nové elektrické architektury by se měl systém ještě více opírat o polovodičovou techniku, jejíž vývoj jde od 80. let 20. století velmi rychle dopředu. V budoucnu by tak měly být mechanické stykače na bázi ovládacích relé (tedy mechanického prvku) stále častěji nahrazovány elektronickými pulzními měniči, které mají roli velmi rychle a přesně pracujícího spínače.
Mluví se také o rozdělení trakční baterie na dvě autonomní části, které by se vzájemně vyvažovaly, což by zvýšilo spolehlivost. Podobné je to se dvěma 12voltovými akumulátory, které už dnes používá třeba hybridní pohon firmy Subaru.
„REDSEL je dobrým příkladem toho, jak lze ve spolupráci vědeckých a průmyslových partnerů vytvářet nová, inovativní systémová řešení. Vyvinutý systémový demonstrátor ukazuje, jak lze nové architektury palubních sítí v budoucnu implementovat bezpečněji a v širším měřítku,“ shrnuje Ernst Katzmaier, projektový manažer ve společnosti Infineon Technologies Austria.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedia