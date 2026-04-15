Záchod přímo v sedačce řidiče? Nezvyklý způsob si patentovala automobilka Seres
Současná auta už dokážou být vybavena tak bohatě, že si v nich člověk skoro dokáže představit bydlení. Chybí tomu ovšem možnost zajít si na toaletu. To možná vyřeší patent, který si podala čínská automobilka Seres.
Typickým zaklínadlem fanatických elektromobilistů, omlouvajících nízké dojezdy svých vehiklů, je nutnost každou chvíli zastavit kvůli návštěvě toalety. To jim moderní elektromobily, schopné dojezdu stovek kilometrů a s ultrarychlým nabíjením, ale docela komplikují. Ostatně takový nový BYD se už do 80 % nabije za asi 5 minut, takže na velkou potřebu zapomeňte.
S řešením tohoto závažného problému asi přišla automobilka Seres. Ta není mimo Čínu příliš známá, ale už se objevila i v Česku. První vozy Dongfengu prodávané u nás pocházely ze společného podniku právě se Seresem, který už dnes tyto modely vyrábí sám. Chvíli se zde jeho modely pod značkou DFSK také prodávaly.
V Číně je Seres velmi úspěšný a stal se jednou z prvních nových elektrických automobilek, které se dostaly do zisku. Částečně za to může spolupráce s Huawei, ve které vznikají modely pod značkou Aito. A ty jsou v Číně velmi populární. Nejde tedy o nějakou pofiderní firmu, kterou bychom neměli brát vážně.
Proto překvapí, že právě Seres si nechal patentovat zařízení kombinující automobilovou sedačku s chemickým záchodem. Záchod je integrován přímo do sedačky a v případě potřeby se vrchní část odsune dozadu a zpřístupní se klasický chemický záchod, jaký známe z obytných vozů. A to včetně nášlapů na boku, v Číně totiž dosud mnozí preferují tzv. turecké záchody.
Automobilka patent v Číně podala minulý duben a tento týden byl schválen, o aprílový vtip tedy nejde. Ostatně o jeho existenci víme právě díky zveřejnění patentu, a ne od automobilky samotné. Není tedy jasné, jestli se Seres opravdu pokusí něco takového nasadit do produkčního vozu. Jméno Seres mimochodem pochází z řeckého Sēres (Σῆρες). Tímto termínem staří Řekové a Římané označovali obyvatele „země hedvábí“, tedy Číny.
Pokud nebereme v potaz obytné úpravy, opravdový záchod integrovaný v osobním voze zatím nikdo do sériové výroby nedostal. Občas se objevuje třeba v japonských dodávkách jako Toyota HiAce, jde však o individuální přestavby. To platí i o starých Rollsech pro indické mahárádžy, kteří prý kdysi tuto přestavbu také požadovali, objevil se ale i v jednom kuse novějšího modelu Silver Wraith. Toyota návrh vestavěného záchodu ukázala ve starším konceptu autonomního vozu, ani ten se ale do výroby asi nedostane.
Přesto se něco jako záchod už v sériovém autě objevilo a původ má opět v Číně. V roce 2021 byla v Číně založena automobilka Rox Motor, do které investovalo třeba Xiaomi. Na trhu má jediný model Rox 01, který není nijak zvlášť úspěšný na domácím trhu, ale daří se mu na Blízkém východě. Loni byl vůz se sériovým hybridem modernizován a získal nové jméno Rox Adamas.
Tento vůz má od počátku ve středové konzoli mezi řidičem a spolujezdcem za příplatek odkládací prostor s odnímatelným víkem, uzpůsobený pro uchycení sáčku podobně jako v koši na odpadky. Podle Roxu ovšem v tomto případě jde o nouzovou toaletu. Speciální sáček, který dodává přímo automobilka, obsahuje gel absorbující jak produkt, tak jeho zápach. O příliš oblíbenou položku prý ale u majitelů vozů Rox nejde.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Carnewschina, Rox, zdroj videa: Aito