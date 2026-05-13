Zachránili tři lidi z havarovaných a doutnajících aut. Česko má nové Gentlemany silnic
Generali Česká pojišťovna a Policie ČR ocenili trojici odvážlivců titulem Gentleman silnic. Ti v březnu letošního roku zachránili trojici cestujících z havarovaných a zároveň doutnajících aut.
Trojice oceněných, konkrétně Radek Rychtařík, Michal Novotný a Kateřina Dbalá Syslová, projevili při zachraňování tří lidí z havarovaných a zároveň již doutnajících vozidel neskutečnou odvahu.
K nehodě došlo u obce Dolní Zálezly u Ústí nad Labem 18. března 2026 na 13,5 km komunikace č. I/30. Při nehodě se čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Celá nehoda se odehrála během pouhých několika sekund. „Najednou vyjel ze své osy a během okamžiku došlo ke srážce. Byla to vteřina,“ popisuje Radek Rychtařík, který těsně před událostí jel za jedním z havarovaných vozů. Když jako jeden z prvních zastavil a přispěchal na pomoc, obě auta již doutnala a u jednoho se už objevovaly plameny.
„První věc, kterou jsem udělala, bylo zavolání záchranných složek, a sice zdravotnické záchranné služby, hasičů a policie. Určila jsem přesné místo nehody. Po celou dobu jsem pak byla na telefonu s operátorem záchranné služby, kterého jsem průběžně informovala o situaci,“ vzpomíná na událost zachránkyně Kateřina Dbalá Syslová. Na místě nehody začali moment po události zastavovat také další svědci, aby pomáhali s hašením hořícího vozu.
Oheň na spadnutí
Trojice hrdinů se v první fázi zachraňování soustředila na řidiče. „V jednom z aut byl pán zhroucený na volantu, tak jsme ho začali tahat ven jako prvního,“ vzpomíná Michal Novotný, který se na místo nehody také dostal mezi prvními. Jakmile odnesli řidiče v bezvědomí do bezpečí, vydali se k druhému vozu.
V něm byl řidič sice při smyslech, avšak nedařilo se jej dostat z vozu kvůli zaseknutému bezpečnostnímu pásu. Ten museli nakonec společnými silami přeříznout. Celou záchranu navíc komplikoval dýmající oheň, hustého kouře z něj se zachránci i účastníci nehody nadýchali. Navíc také riziko vzplanutí bylo skutečně značné. „Všichni jsme kašlali,“ popisuje Novotný. V tu chvíli se zdálo, že je nejhorší za nimi. Při rychlé kontrole vozidla si však jeden ze zachránců všiml, že uvnitř jednoho z vozidel zůstala ještě omráčená žena.
Nebyla na první pohled vidět, jelikož ležela zaklíněná na zadním sedadle pod hromadou věcí, které se v autě převážely a jež se při nárazu sesunuly na posádku vozidla. „Bylo obrovské štěstí, že jsme si paní v autě vůbec všimli,“ líčí rozhodující okamžik Rychtařík. V opačném případě by paní zcela jistě nehodu nepřežila. Trojice odvážných se bez váhání vrátila zpět k hořícímu vozidlu. Dveře se nedaly otevřít, a tak museli rozbít okna a postupně odstraňovat překážky uvnitř auta.
„Byla jsem u paní v autě a snažila se zjistit, jestli dýchá,“ popisuje zachránkyně Dbalá Syslová. Vyproštění ženy tak bylo extrémně náročné. V autě se hromadil hustý kouř, plameny se opakovaně rozhořívaly a dusily zplodiny linoucí se z auta. Záchrana cestujících tak byla skutečně za minutu dvanáct, jelikož krátce po jejím skončení obě vozidla vzplanula.
Po příjezdu hasičů na místo nehody byly tři zachráněné zraněné osoby již v péči zdravotnické záchranné služby. Hasiči požár lokalizovali v 15:35 hodin a následně zlikvidovali v 15:45 hodin pomocí vodních proudů. A dále zajistili místo nehody a zlikvidovali uniklé provozní kapaliny.
Na místě zasahovaly jednotky HZS Ústeckého kraje stanice Lovosice, podniku Správa železnic Ústí nad Labem a jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Prackovice.
Opravdoví hrdinové
„Díky osobnímu nasazení a odhodlání doslova vkročit do nebezpečné situace zachránili všichni tři zúčastnění život ženy, která by požár auta nepřežila. Jejich jednání je ukázkou lidskosti a především obrovské odvahy, kterou všichni ocenění na místě předvedli,“ uvedl Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.
„Rychlá reakce a spolupráce všech svědků nehody pomohla zachránit všechny zraněné ještě před tím, než se požár plně rozvinul. Ne každý by v takové situaci dokázal potlačit strach a jít pomoci – o to víc si jejich jednání zaslouží respekt,“ uvedl ředitel krajského ředitelství policie Zbyněk Dvořák. Podle Policie ČR by bez jejich zásahu měla nehoda s vysokou pravděpodobností fatální následky.
Ocenění z rukou zástupců Generali České pojišťovny a Policie ČR převzali Radek Rychtařík, Michal Novotný a Kateřina Dbalá Syslová dne 11. května. Stali se tak 241., 242. a 243. držiteli titulu, který je udělován lidem, již se na silnicích zachovají ohleduplně, odvážně a lidsky a pomohou tak zachránit lidské životy.
