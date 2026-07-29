Zadarmo těsně za nárazníkem? Mýtný trik stojí vychytralé řidiče statisíce
Někteří francouzští řidiči objevili způsoby, jak se vyhnout placení dálničních poplatků, od schovávání registračních značek až po riskantní jízdu v těsném závěsu za cizím autem. Místo drobných úspor teď podvodníci doplácejí astronomické částky a riskují vězení. Oproti českým poměrům padají ve Francii tresty, ze kterých se tají dech.
Platit dálniční mýtné nepatří k oblíbeným činnostem žádného motoristy, ale jeden z řidičů ve východofrancouzském departementu Doubs dotáhl svou spořivost do extrémní až nebezpečné roviny. Osvojil si totiž manévr, kterému se ve Francii přezdívá „petit train“, tedy malý vláček.
Recept je to vcelku prostý, vyžaduje ovšem notnou dávku drzosti. Spočívá v tom, že se na mýtné bráně doslova nalepíte na zadní nárazník vozu před vámi. V krátkém zlomku vteřiny, kdy platící řidič projede a závora je ještě nahoře, šlápnete na plyn a proklouznete dříve, než se mechanické rameno stačí zaklapnout.
Dotyčný šofér tento riskantní kousek praktikoval celé měsíce. Jenže francouzské dálnice jsou protkány sítí moderních kamer. Správci mýtného systému si brzy všimli nesrovnalostí, analytici spárovali opakující se podvody s konkrétním vozidlem a pak už jen v tichosti sbírali důkazy.
Účet na čtvrt milionu
Spadla klec a na neplatiče si u mýtnice Saint-Maurice-Colombier počkala policejní hlídka na motorkách. Účet za neuhrazené průjezdy se vyšplhal na šílených 9382 eur, což v přepočtu dělá téměř čtvrt milionu korun. Provozovatelé navíc varují, že metoda vláčku s minimálními rozestupy může velmi snadno vyústit v nehodu.
Při pohledu do francouzských médií je navíc zřejmé, že úřady podobné kličky trestají s až exemplární tvrdostí a případ z Doubs rozhodně není ojedinělý. Svou lekci dostal i řidič na dálnici A9 poblíž jihofrancouzského Loupianu. Ten zvolil méně nebezpečnou, ale o to systematičtější taktiku.
Pravidelně si zakrýval značku a na sjezdu u obsluhy s nevinným výrazem tvrdil, že ztratil lístek. V takovém případě se platí jen drobná minimální sazba. Divadýlko mu prošlo přesně 144krát, než zakročila spravedlnost. Domů si odnesl účet na dlužné mýtné ve výši téměř 13.000 eur (325.000 Kč) a k tomu pokutu přesahující tisícovku.
Dělal to i místopředseda soudu
Pokušení ušetřit na průjezdu ovšem neholdují jen běžní řidiči, ale i společenská elita. Ukázkovým příkladem je loňská kauza bývalého místopředsedy soudu v Marseille, který se celé měsíce bavil velmi podobnými mýtnými podvody. Soudní systém neměl pro svého bývalého kolegu žádné pochopení a napařil mu čtrnáctiměsíční podmínku.
Namísto ušetřeného drobného si soudce zničil pověst, přišel o křeslo i více než 400 tisíc korun (16.000 eur) a potvrdil, že francouzský systém sbírá důkazy neúprosně pro každého.
Francouzští provozovatelé se za vámi neženou po prvním nezaplaceném euru. Nechají vás v klidu jezdit, pečlivě dokumentují každý váš prohřešek a nechají dluh nabobtnat do likvidační výše.
Zatímco za ojedinělou zapomnětlivost nebo chybu na bráně vám dorazí jen standardní složenka s pokutou, z opakovaného a promyšleného kličkování se stává trestný čin podvodu (escroquerie). Jakmile systém zaznamená, že kradete mýtné systematicky, případ přebírá státní zastupitelství. Vychytralému řidiči tak hrozí i záznam v trestním rejstříku, astronomické trestní sankce a v krajních případech i pobyt za mřížemi natvrdo.
Zdroje: Auto Motor und Sport, L’Est Républicain, La Dépêche du Midi