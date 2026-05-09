Žádná další auta od píky, říká Ineos. Menší teréňák vyvine ve spolupráci s partnery
Menší Grenadier Ineos slibuje v podstatě od vstupu na trh, teď už víme, že bychom se měli dočkat. Kromě odkládaného modelu Fusilier by navíc měly přijít další dva menší modely. Vlastní vývoj ale automobilka zavrhla.
Společnost Ineos Automotive plánuje do dvou let uvést svůj druhý model Fusilier. Ten měl původně být elektrický, přijede však s prodlužovačem dojezdu a následovat ho mají další dva modely. Na rozdíl od velkého Grenadieru u nich automobilka vyloučila vývoj bez pomoci partnerské společnosti.
Dříve značka jednala o spolupráci s čínskou automobilkou Chery o použití platformy pohonné jednotky s prodlužovačem dojezdu v modelu Fusilier, Ineos ovšem na toto téma nezveřejnil žádné oficiální vyjádření.
Automobilka se nyní chce soustředit na nalezení vhodného partnera, aby mohla rychleji rozšířit svou modelovou řadu a zaujmout lepší pozici na trhu s terénními vozy. Generální ředitelka Lynn Calderová prozradila deníku Autocar, že není v plánu měnit rozvor modelu Grenadier ani model nijak výrazněji přepracovávat.
Upřednostnění technologie prodlužovače dojezdu oproti jiným formám elektrifikace komentovala slovy: „Je to technologie, která nám sice přinese regulační výhodu, ale bez nepříjemností pro naše zákazníky.“ Ineos si totiž zakládá na tom, že vyrábí taková auta, která jejich zákazníci vyžadují, a elektrifikace je jedna z překážek, kterou automobilka řeší od samého začátku.
Od zahájení výroby v roce 2022 společnost dodala celosvětově 35.000 vozů, přičemž nejvíc na odbyt jdou její produkty na americkém trhu. Prodává tam 65 % svých vozidel, a to i přes loňské zvýšení dovozního cla z 2,5 % na 15 %.
V prvním čtvrtletí letošního roku společnost zaznamenala o pětinu více objednávek oproti loňskému roku, avšak do naplnění kapacity výrobního závodu ve Francii, který umožňuje výrobu až 30.000 vozů ročně, má Ineos ještě daleko.
„Mám pocit, že jsme teď na správné cestě – se správným autem a na správných trzích,“ dodává. Menší model by měl přispět k dostupnosti pro větší spektrum zákazníků, Grenadier nyní na českém trhu začíná na částce 1.938.921 Kč, ve speciální edici Trialmaster X však atakuje hranici 2,4 milionu korun.
Zdroj: Autocar, Dajbych 4x4