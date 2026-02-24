Žádné elektro! Nový model Lamborghini bude plug-in hybrid
Zatímco se konkurence z Maranella chystá představit svůj první plně elektrický model Luce, šéf Lamborghini potvrdil spekulace o novém plug-in hybridním modelu. Elektřinu podle něj zákazníci zatím u supersportů nechtějí.
Lamborghini momentálně prodává tři modely. Základem nabídky je nový model Temerario, který opustil legendární desetiválec předchůdců Gallardo a Huracán ve prospěch osmiválce s hybridní asistencí. Elektrifikací se automobilce také podařilo ve vrcholném modelu Revuelto zachovat atmosférický dvanáctiválec, který je pro její superauto z plakátu charakteristickým znakem od modelu Miura.
K dvoumístným supersportům přibylo v roce 2018 také SUV Urus, které je dnes nejprodávanějším modelem značky. Tvoří přibližně 60 % celkové produkce a u zákazníků se těší značné popularitě. Ve své první generaci se po faceliftu před dvěma lety stále dobře prodává a i jako ojetina si slušně drží hodnotu.
Na jeho úspěch plánovala automobilka navázat plně elektrickým modelem, když v roce 2023 během prestižní akce The Quail odhalila koncept Lanzador. Mělo jít o náznak prvního plně elektrického modelu značky a automobilka naznačovala předpokládané uvedení do prodeje v roce 2028. To bylo později o rok odsunuto.
Lanzador je koncept jakéhosi vyvýšeného crossoveru s karoserií připomínající sedan, respektive liftback díky svažující se střeše v zadní části. Oficiálně jej Lamborghini označovalo za supersport s prvky SUV a mělo jít o „ultra GT“.
Koncept vyvinutý pro pohodlné cestování na dlouhé trasy ostatně odpovídá úplným počátkům automobilové historie značky. První model 350 GT cílil na zákazníky Ferrari, kteří chtěli cestovat vysokou rychlostí, ale zároveň si užívat pohodlí a luxusu. Konfiguraci sedadel 2+2 přinesl až model 400 GT v roce 1966, koncept Lanzador tak navazuje spíše na něj.
Koncept automobilka představila v době, kdy se svět ubíral ke 100% elektromobilitě. Překvapivá byla forma čtyřdveřového crossoveru s tříprostorovou karoserií, vzhledem k nevalnému úspěchu podobných pokusů konkurenčních automobilek (Aston Martin Rapide) a zároveň v návaznosti na koncept Estoque, který se také výroby nedočkal.
Nyní se zdánlivě obě karty obrací, americká velká trojka plánuje návrat sedanů a nejedna automobilka zpomaluje s uváděním nových plně elektrických modelů. Vypadá to, že se na seznam přidá také Lamborghini.
„Rozhodli jsme se, že náš čtvrtý model, kterým bude Gran Turismo (GT), bude plug-in hybrid – v dohledné budoucnosti tedy nebudeme mít žádné elektrické vozidlo,“ sdělil v telefonickém rozhovoru s médii prezident automobilky Stephan Winkelmann. Představení čtvrtého modelu plánuje automobilka na rok 2029.
Dle Winkelmanna sice automobilka Lamborghini je připravena uvést na trh plně elektrický vůz, ale její zákazníci zatím ne. Poukázal zejména na změnu křivky přijetí elektromobility na celosvětové úrovni a na to, že Lamborghini vyrábí auta pro radost svých zákazníků.
V segmentu sportovních luxusních vozidel pozoruje Winkelmann změnu vnímání elektromobility ještě více. Zároveň poukázal na velké ztráty při vývoji elektrických sportovních vozidel u značky Audi a Porsche a zdůraznil, že Lamborghini se rozhoduje samostatně.
Rozhodnutí odložit uvedení elektromobilu na trh prý bylo těžké. Lamborghini jej učinilo po „velmi pečlivém zvážení toho, co se děje ve světě, geopolitické situace a politických rozhodnutí,“ narážel Winkelmann také na celosvětové legislativní změny kolem elektromobility.
Všechny momentálně nabízené modely využívají plug-in hybridního pohonu a nyní je zřejmé, že minimálně do roku 2030 to tak zůstane. Zatím ale nemáme další informace ohledně spalovacího motoru, který bude model na základě konceptu Lanzador pohánět.
