Zadní světla jen ke svícení? Možná ne. Ferrari je chce použít k řízení přítlaku
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Automobilky už předlouho využívají pohyblivá křídla a klapky, které za jízdy mění proudění vzduchu kolem karoserie. Ferrari nyní zkoumá další možnost. Aerodynamickou funkci by mohla dostat součást, od níž bychom to nečekali.
Zadní světla se u moderních aut stávají stále složitějšími zařízeními nebo spíš soustavami. Vedle osvětlení mohou komunikovat s okolím nebo vytvářet nejrůznější světelné animace. Ferrari ale přemýšlí o úplně jiné funkci: svítilny by se mohly pohybovat a pomáhat vytvářet přítlak na zadní nápravě.
Takové řešení popisuje americká patentová přihláška s názvem „Sportovní silniční vozidlo s proměnným zadním aerodynamickým zatížením“ zveřejněná letos v druhé půli srpna. Nejde o představení výbavy některého z chystaných modelů, ale o konstrukční nápad. Ferrari zatím pochopitelně neuvádí, jak velký aerodynamický účinek by mohl mít, ani zda jej někdy použije v sériovém autě.
Každá strana může pracovat samostatně
Princip jednoduššího řešení je poměrně přímočarý. Světelný modul se nachází v blízkosti zadního aerodynamického prvku, například spoileru. V jedné poloze je začleněný do karoserie tak, že se na tvorbě přítlaku nepodílí. V druhé se přesune do proudění vzduchu za spoilerem a začne s ním aerodynamicky spolupracovat. Světlo tak dostává druhý úkol, aniž by na zádi muselo přibýt další samostatné křídlo.
Patent ovšem obsahuje mnohem zajímavější detail. Počítá se dvěma světelnými moduly na opačných stranách automobilu, které lze přestavovat nezávisle na sobě. Aerodynamické zatížení by se tedy nemuselo měnit na celé zádi stejně, nýbrž rozdílně vlevo a vpravo.
Takové uspořádání by teoreticky mohlo pomáhat při řízení chování automobilu v zatáčkách, kdy na obou stranách nepůsobí stejné síly. Znovu podotýkáme: jedná se o možný technický přínos, nikoli potvrzený popis toho, jak by Ferrari systém skutečně ovládalo. Patent konkrétní řídicí strategii nerozvádí.
Další z popsaných variant pracuje se světelným modulem v aerodynamickém kanálu mezi horním prvkem a difuzorem. Jeho přestavováním lze měnit průchod vzduchu kanálem; v jiné poloze může světlo spolupracovat s horním aerodynamickým prvkem. Nejde tedy pouze o vysouvání svítilny pro efekt, ale o různé způsoby ovlivnění proudění za vozem.
Měnit aerodynamiku za jízdy už lze
Aktivní aerodynamika samozřejmě pro Ferrari není žádnou novinkou. Supersport F80 má pohyblivé zadní křídlo, které průběžně upravuje výšku i úhel náběhu. Při brzdění nebo průjezdu zatáčkou může pracovat v režimu vysokého přítlaku. Podle Ferrari samotné křídlo při rychlosti 250 km/h vytváří více než 180 kilogramů přítlaku. V jiné poloze naopak pomáhá omezovat odpor vzduchu.
Také 296 Speciale využívá aktivní zadní spoiler. Ten má tři nastavení, od režimu s nízkým odporem vzduchu přes střední až po vysoký přítlak.
Nová patentová přihláška se od těchto řešení liší samotnou myšlenkou. Místo dalšího aerodynamického prvku se snaží zapojit součást, kterou automobil potřebuje tak jako tak. Pokud by se podobný systém osvědčil, zadní svítilny by už nesloužily jen k tomu, aby ostatní řidiči automobil viděli.
V minulosti u Lotusu
Ferrari ovšem není první automobilkou, která propojení osvětlení a pohyblivé aerodynamiky zvažuje. Evropská patentová přihláška Lotusu, podaná v prosinci 2023 a zveřejněná v červnu 2025, popisuje aerodynamický prvek s integrovaným osvětlením. Může jít například o pohyblivý spoiler či aerodynamickou klapku.
Rozdíl je v základním přístupu. Lotus přidává světlo k aerodynamickému prvku, zatímco Ferrari se snaží udělat aerodynamický prvek ze samotného světelného modulu. Navíc tu je ono pohybování obou stran nezávisle na sobě.
Ještě starší příbuzný nápad pochází od koncernu General Motors. Americká patentová přihláška z roku 2017 řeší osvětlení ve spojení s aktivním aerodynamickým prvkem. Funguje však jinak: světelný zdroj na karoserii osvětluje odraznou plochu spojenou s pohyblivým spoilerem.
Všechny tyto návrhy ukazují, do jakých detailů konstruktéři jdou při hledání nových možností využití jednotlivých částí automobilu. Pohyblivá zadní světla Ferrari jsou zatím jen patentovou myšlenkou. Už ta sama o sobě ale ukazuje, že i tak zdánlivě jednoznačně daná součást, jako je zadní svítilna, může dostat úplně novou funkci.
Zdroj: Ferrari, Motor1, Lotus, GM