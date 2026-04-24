Zadřený motor se hlásí klepáním. Kdo hned zastaví, vyhraje!
Mezi nejméně příjemné „hlášky“, které můžete coby řidič motorového vozidla slyšet, je: asi se zadřel motor. Co to ale ve skutečnosti znamená? Jakou to má příčinu a lze tomu aktivně předcházet?
Pod pojmem „zadřený motor“ se nejčastěji ukrývá selhání ložisek klikového mechanismu. Jedná se jednak o hlavní ložiska, která slouží k uložení klikového hřídele v motoru, a dále ojniční ložiska, přes která jsou spojené ojnice s klikovou hřídelí. Právě přes ně se mění posuvný pohyb pístů na otáčivý pohyb kliky. Jedná se o nenápadnou součástku, na kterou jsou zároveň kladeny vysoké požadavky.
U čtyřdobých motorů se jak pro uložení klikové hřídele, tak také spojení ojnic s klikou používají kluzná ložiska. Skládají se ze dvou ložiskových pánví – spodní a horní, přičemž v případě ojničního ložiska jsou shora uzavřené patou ojnice, zespodu víkem ojnice. Obě části jsou spojeny dvěma šrouby. Přesné spojení zajišťují u některých moderních motorů takzvané trhané ojnice, kdy dosedací plocha paty a víka není rovná, ale vyznačuje se různě velkými výstupky způsobenými lomem. Obě části do sebe díky němu přesně zapadnou.
Potřebují hodně oleje
Kluzné ložisko je tak vlastně tvořené dvěma povrchově upravenými (palovanými) plochami, kdy se rotující část otáčí v pevné. Jinak řečeno, čepy klikové hřídele coby rotující část v ložiskových pánvích, které jsou pevné. Na rozdíl od třeba valivých ložisek zde nejsou žádné kuličky, v nichž by pohyblivá část rotovala.
Aby kluzné ložisko plnilo svůj účel a dobře fungovalo, vyžaduje stálou zásobu oleje. Jedná se o takzvané hydrodynamické mazání, přičemž kluzné ložisko pracuje na principu, kdy se mezi dvěma vzájemně se pohybujícími částmi (ložiskové pánve a čepu) musí vytvořit stálá vrstvička oleje, v němž tak rotující část v podstatě plave. Stejný typ ložiska a tedy i mazání potřebuje ke svému životu turbodmychadlo. Tedy pokud není vybaveno kuličkovým ložiskem.
Pro kluzné ložisko je kritickou fází okamžik, kdy není zajištěno jeho hydrodynamické mazání. Případně pokud je nějak ochromeno a tedy má sníženou účinnost. Jinak řečeno, pokud dojde k porušení olejového filmu mezi pánví a čepem klikové hřídele. Pokud je oleje málo a tedy mazání vykazuje závadu, dojde jednoho dne k zadření ložiskových pánví, které se tak „napečou“ na čep a tedy již neplní svoji funkci. Čep se tudíž neotáčí v ložiskových pánvích, ale spolu s nimi ve víkách. A právě to je ono zadření motoru, přesněji klikového mechanismu.
Klepavé zvuky nepodceňujte
Protočené ložisko se při chodu motoru projevuje klepavými zvuky ze spodní části motorového prostoru. S rostoucími otáčkami a stejně tak se zvyšujícím se zatížením motoru klepavé zvuky zesilují. Zároveň dochází ke kolísání tlaku oleje, což ale u moderního auta bez tlakoměru nepoznáte. Pokud uvedené nastane, je nezbytně nutné okamžitě zastavit a vypnout motor. A zavolat odtah.
Jakákoliv další jízda, byť třeba pomalá s minimálním zatížením s klepajícím motorem, celou situaci dále zhoršuje a přímo ovlivňuje následnou cenu opravy. V některých případech jízda ani možná není. Pokud dojde k zadření ojničního ložiska ve vyšších otáčkách a ještě třeba při zatížení (typické při předjíždění, jízdě s přívěsem do kopce apod.), může ložisko dokonce prasknout, což způsobí nekontrolovaný pohyb ojnice, která běžně prorazí blok motoru. V hantýrce mechaniků se stavu, kdy ojnice kouká z bloku ven, říká, že vám „píst podal ruku“. Oprava takového poškození znamená výměnu bloku, protože opravit jej po uvedeném poškození není možné.
Pokud k tak katastrofickému scénáři nedojde, je motor opravitelný výměnou ložisek a zároveň přebroušením klikových čepů. Tedy pokud nejsou příliš poškozené, třeba tím, že se budete s vozem se zadřeným motorem snažit dojet do servisu.
Mazivo je základ
Lze ale vůbec nějak zadření motoru předejít? Určitě ano tím, že budete dodržovat několik elementárních zásad. Přesto ale platí, že mnohé motory se zadírají častěji než jiné, u některých se tak děje dokonce systémově. Tady je příčinou pochybení výrobce motoru. Přirozeně se mnohem snáze zadřou agregáty, které vykazují zvýšenou spotřebu oleje.
Právě množství oleje je tím prvním, na co byste se měli zaměřit. Pokud je ho v motoru málo, byť stále v normě a tedy s hladinou na spodní rysce měrky, motor sice maže, avšak malé množství oleje se mnohem rychleji a snáze přepaluje, čímž dochází k jeho degradaci a tedy zhoršeným mazacím schopnostem. Tohle se ještě prohlubuje, pokud se motor často více zatěžuje nebo vytáčí. Typické pro jízdu ve sportovních vozech.
Vhodné je proto udržovat množství oleje tak, aby jeho hladina byla mezi ryskami měrky. Ideálně blíže k té horní. Ale pozor, pokud je oleje více a tedy hladina nad horní ryskou, je to také špatně. Pohybující se kliková hřídel s ojnicemi se v daném případě dotýká olejové náplně, přičemž dochází k čeření oleje a vzniku vzduchových bublin, což výrazně snižuje účinnost mazání. Navíc hodně oleje může způsobit i přetočení motoru.
Stejně důležité je také měnit olej včas. A tedy nepřejíždět servisní interval, který je u moderních aut dle ukazatele. Přirozeně je nutné používat olej předepsaný výrobcem. Nejde ani tak o viskozitu určovanou normou SAE (například 5W-30), jako spíše o výkonnostní vlastnosti, dané normou ACEA nebo API, dnes ale mnohem častěji interní normou výrobce vozidla (například VW 505 01). Použití jiného oleje lze v extrémním případě pouze na dolití s tím, že mazivo záhy vyměníte.
Riziko zadření motoru přirozeně hrozí, pokud mazací soustava nepracuje správně. Třeba z důvodu závady na pohonu olejového čerpadla. Problém ale představuje také karbonování olejové vany v místě sacího koše olejové pumpy, které rovněž funkci mazání ochromuje, když klesá tlak oleje. Alarmující je tak třeba pomalé zhasínání kontrolky tlaku oleje (červená olejnička) nebo její občasné problikávání. Byť to se u starých motorů (typické u Škody 120) za studena občas dělo a problém to nepředstavovalo.
Ne vždy to ovlivníte
Některé problémy s mazáním mohou mít širší souvislosti. Typické je ředění oleje benzinem u motorů s přímým vstřikováním provozovaných na krátké vzdálenosti. Olej kontaminovaný benzinem má výrazně sníženou mazací schopnost. Bohužel stejný scénář se děje také u dieselů, kde k průniku nafty do oleje dochází z důvodu častější a tedy zpravidla nedokončené regenerace částicového filtru. Nafta sice maže výrazně lépe než benzin, ovšem jeho funkci nahradit nemůže. Navíc jejím průnikem do olejové náplně množství oleje v motoru přibývá, což je, jak už víte, problém.
K opotřebení ložisek klikového mechanismu ale může docházet také z důvodu špatného spalování. Problematické jsou u benzinových motorů samozápaly nebo kolísání tlaku při expanzi (lidově klepání motoru), kdy tlakové špičky rázově zatěžují klikový mechanismus a tedy i ložiska.
Pokud už se motor zadře, na kolik vyjde jeho oprava? Tady hodně záleží, co vše je poškozeno, zcela běžně ale do desítek tisíc korun, někdy i vyšších. Pokud někdo se zadírajícím motorem jezdil déle nebo se snažil už se zadřeným agregátem dojet, může být poškození takového rozsahu, že se už motor finančně nevyplatí opravovat. Hodně servisů to tak řeší výměnou za jiný starší. Pokud je auto v záruce a oprava probíhá v autorizovaném servisu, mění se téměř vždy takzvaný polomotor. To je kompletní motor, ovšem bez příslušenství, které se přestrojí z poškozeného agregátu.
Zdroj: Jalopnik, Wikipedia, Učebnice pro řidiče a opraváře automobilů, Automobilová technická příručka, autorské články