Zájem o elektromobily Volkswagenu je enormní. Na ID. Polo a Škodu Epiq se čeká až dva roky
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Sázka koncernu Volkswagen na cenově dostupné malé elektromobily slaví u evropských zákazníků nečekaný úspěch, který se však začíná obracet v logistický problém.
Čtveřice sourozenců z takzvané rodiny Electric Urban Car Family – tedy Volkswageny ID. Polo a ID. Cross, Cupra Raval a Škoda Epiq – jen do konce září nasbírala zhruba 150 tisíc evropských objednávek. Sám mluvčí Volkswagenu pro německý týdeník Automobilwoche připustil, že poptávka stoupá výrazně dynamičtěji, než automobilka původně očekávala, a tempo výroby v krátkodobém horizontu zájmu přizpůsobit zkrátka nelze.
Nejvíce se výrobní tlak projevuje u Volkswagenu ID. Polo, na který připadá přes 50 tisíc objednávek. Zatímco ještě v září se na tento hatchback v Německu čekalo zhruba deset měsíců, u základní verze Trend – startující na německém trhu na 24.995 eurech (v Česku tato verze začíná na 599 tisících) – se dodací lhůta podle serveru Motor.es a německých prodejců protáhla až na 21 měsíců.
Naopak zájemci, kteří si připlatí za dražší a z hlediska marže zajímavější specifikace, se nového vozu dočkají podstatně dříve. Například u sportovního ID. Polo GTI zhruba kolem sedmi měsíců.
Podobné situaci čelí i technicky spřízněná Škoda Epiq (v Česku od 619 tisíc korun), která už celosvětově překonala hranici 80 tisíc objednávek. Podle německých a španělských médií se dodací lhůty u nejpopulárnější varianty Epiq 55 s cenou od 779.000 Kč vyšplhaly až na 17 měsíců, zatímco u menší baterie Epiq 40 (od 659 tisíc korun) jde zhruba o 11 měsíců a u vrcholné výbavy Sportline přibližně o pět měsíců. Lépe je na tom sesterská Cupra Raval (v Česku od 764.900 korun) s více než 50 tisíci objednávkami, kde automobilka uvádí čekací dobu kolem půl roku – i její výrobu ale nedávno zbrzdila několikadenní odstávka.
Úzké hrdlo ve Španělsku a čekání na baterie
Celá čtveřice dostupných elektromobilů vzniká ve dvou španělských závodech, které nyní narážejí na své limity. V Martorellu u Barcelony sjíždějí ze společné linky modely ID. Polo a Cupra Raval. Továrna momentálně jede na dvě směny s produkcí až tisíc elektromobilů denně, koncern ale už nabírá nové zaměstnance a připravuje zavedení třetí směny. Ta by měla v první polovině roku 2027 zvednout denní výrobu na 1200 aut, tedy zhruba 300 tisíc vozů ročně.
Ještě složitější rovnici řeší závod v Pamploně, kde se vyrábějí crossovery Škoda Epiq a Volkswagen ID. Cross. Oba elektromobily totiž sdílejí výrobní linku se spalovacími modely Volkswagen T-Cross a Taigo, které automobilce generují vyšší marže, a jejich produkci tak koncern nechce příliš omezovat.
Zásadní brzdou rychlejšího náběhu výroby však nejsou jen samotné montážní linky, ale především dostupnost trakčních akumulátorů. Ačkoliv blízký závod na kompletaci bateriových sad zvládne vyrobit až 1200 akumulátorů denně, je odkázán na dodávky od externích dodavatelů. Úlevu by měla přinést až nová španělská továrna na bateriové články partnerské společnosti Gotion, jejíž plné spuštění se očekává začátkem příštího roku. Do té doby si budou muset zájemci o nejlevnější koncernové elektromobily na svůj vůz jednoduše počkat.
Zdroj: Automobilwoche a InsideEVs, foto: Škoda a Auto.cz, video: Auto.cz