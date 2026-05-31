Zákazníkům se Ferrari Luce líbí, už posílají peníze, tvrdí šéf značky
Snad nejvíce kontroverzní ferrari v historii značky se podle Benedetta Vigny setkává s vysokým zájmem zákazníků. I hodnota akcií značky po prudkém propadu zase roste.
To auto by podle bývalého šéfa Ferrari Lucy di Montezemola vůbec nemělo mít logo této slavné značky. Italský místopředseda vlády Matteo Salvini zase nahlas uvažoval, co by si o něm myslel zakladatel Enzo Ferrari. Benedetto Vigna, současný ředitel nejslavnější automobilky na světě, však elektromobil Luce brání.
„Vidíme silný zájem, a to i od nových zákazníků,“ řekl Vigna novinářům v italské Modeně. První elektrické ferrari s názvem Luce – a velmi kontroverzním designem – se odhalilo zkraje tohoto týdne a objednávat ho je možné od středy. „Už jsme přijali peníze, klienti, kteří byli na představení, ho chtějí,“ cituje Vignu dále agentura Reuters.
Kritikům Vigna vzkazuje, že by se měli na auto podívat osobně. Odmítl slova, že by luce bylo kopií jiných elektromobilů. „Když ho uvidíte naživo a vyzkoušíte si ho, porozumíte, že to není kopie a nemá nic společného s jinými elektromobily od jiných značek, jak interiérem, tak zevnějškem i výkony,“ trvá na svém manažer.
Investoři to však zprvu viděli jinak. Po odhalení vozu akcie Ferrari v úterý spadly o 8 %, od té doby se však zase zvedly do okolí své původní úrovně.
Snaží se Vigna jen zachránit, co se dá? To není jisté. U značek jako je Ferrari je běžné, že důležití klienti vidí auto mnoho měsíců před odhalením veřejnosti a mají možnost se k němu vyjádřit ještě v době, kdy není jeho design finalizován. Bylo by bláhové si myslet, že zrovna v případě takto důležitého auta Ferrari tento zvyk porušilo a vypustilo do světa takto kontroverzní vůz „naslepo“.
Automobilka v každém případě upoutala pozornost celého světa, a to nejen automobilového – skrz memy a vtípky se povědomí o tom, že Ferrari ukázalo elektromobil, dostává k publiku mnohem širšímu. V minulosti značky navíc už byly modely, které se těsně po odhalení setkaly s velkou kritikou – zejména FF a nedávno Purosangue – ale přesto se dnes prodávají dobře.
Management značky možná schválně chtěl riskovat, „když je to tak velký odklon od DNA značky tím, že jde o čtyřdveřové, pětimístné, elektrické auto“, uvedl analytik banky HSBC Michael Tyndall. „Počet objednávek bude klíčovým kritériem hodnocení, jestli se ten risk vyplatil,“ dodal.
