Zákeřný mikrospánek útočí právě v těchto měsících! Jak ho poznat a co proti němu pomáhá?
O mikrospánku jste už určitě slyšeli. Přijít může kdykoliv, avšak nejčastěji hrozí při dlouhé monotónní jízdě. Typické pro letní cesty na dovolenou za sluncem.
Naprosto smrtelná bývá kombinace dlouhé dálniční a tedy monotónní jízdy, krátké doby spánku, předchozího stresu a vysokých okolních teplot. Tedy typická situace mnoha Čechů, kteří o letních prázdninách míří svými vozy na jih za sluncem.
Podle analýzy Portálu nehod mikrospánek nebo usnutí řidiče během jízdy zavinily v letech 2014 až 2025 18.570 havárií. Jinak řečeno, roční průměr činí 1548 nehod, a to rozhodně není malé číslo. Navíc riziko usnutí má sezónní průběh. Nejčastěji k němu dochází v období letních prázdnin a těsně před nimi.
„Nejrizikovější jsou červen a červenec. V obou měsících tvoří mikrospánek nebo usnutí řidiče více než 2,1 % celkové nehodovosti, tedy přes 2 200 havárií v každém z nich. Pro srovnání: v lednu připadá na mikrospánek 1,1 % nehod,“ uvádí Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
V červnu a červenci výrazně stoupá počet dlouhých cest v souvislosti s dovolenými. Nejde jen o dlouhé cesty na jih za sluncem, ale také například víkendové jízdy, třeba na vzdálenější chatu či chalupu. Ono mnohdy stačí, když po celodenní práci sednete za volant a jedete pro svého potomka třeba na chalupu k babičce, takzvaně na otočku. Pokud je vzdálená třeba 150 km, rázem to máte s cestou zpět tři sta kilometrů. Když jsme odpočatí, problém to pro pravidelně jezdícího řidiče nepředstavuje. Pokud jste ale po celodenní směně v práci, navíc třeba po stresových situacích (uzávěrky, porady), může to vaše řízení a zejména schopnost pozornosti výrazně ovlivnit.
Nejhorší je pro vznik mikrospánku dlouhodobá monotónní jízda. Zatímco třeba na okresce musíte řídit aktivně (řadit, často měnit směr, brzdit), tak na dálnici v podstatě jen držíte volant. Stačí si zapnout adaptivní tempomat. Ale i bez něj je jízda velmi monotónní. Do toho přichází horko, jednotvárná jízda a snaha dojet do cíle bez zdržení. Únava se pak může změnit v krátký výpadek pozornosti dřív, než si člověk připustí, že už nemá řízení plně pod kontrolou.
„Rizikové jsou i konkrétní hodiny. Největší podíl na celkové nehodovosti má mikrospánek kolem třetí hodiny ranní, kdy tvoří více než 6 % všech nehod. Právě noc ukazuje, jak zrádná může být jízda v době, kdy je provoz slabší. Prázdnější silnice mohou působit bezpečněji, tělo je ale nastavené na odpočinek. Pokud řidič jede déle ve stejném tempu, stačí krátké polevení pozornosti a z běžné cesty se stává krizový moment,“ vysvětluje Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Tělo vás varuje
Mikrospánek nepřichází náhle, naopak o jeho blížícím se příchodu je řidič dostatečně dlouho varován. Bohužel předzvěsti vypadají natolik všedně a obyčejně, že si jich mnozí ani nevšimnou. Začíná to zíváním, pálením očí nebo potřebou pořád měnit polohu v sedadle. Člověk se častěji napije, sáhne po ovládání klimatizace, zvýší hlasitost rádia. Může mít pocit, že se soustředí, ale poslední úsek cesty mu splývá. V hlavě se objeví zvláštní prázdno: jel, držel směr, ale zpětně si nevybaví, co se na silnici dělo.
Později se únava propíše do řízení. Auto se přiblíží k čáře, řidič začne drobně korigovat směr, později brzdí nebo si všimne značky až na poslední chvíli. Výrazným varováním je cuknutí hlavou. To není probuzení, po kterém je možné bezpečně pokračovat. Je to signál, že tělo už přestává držet bdělost.
Nejspolehlivější reakce je zastavit na bezpečném místě. Vystoupit, projít se, napít se a dát tělu změnu. Pokud se člověku zavírají oči, má největší smysl krátký spánek. Po probuzení je potřeba chvíli počkat, než se řidič skutečně probere. Sednout hned zpátky za volant může znamenat, že se ospalost rychle vrátí.
Nejčastěji na dálnici
„Monotónnost jízdy ve spojení s únavou ovlivňuje i typ komunikací, na nichž nejčastěji dochází k nehodám způsobeným mikrospánkem. Nejvyšší podíl má na dálnicích, kde usnutí řidiče nebo mikrospánek tvoří 7,6 % všech nehod (3616 případů). U silnic I. třídy činí tento podíl 4,01 %, u silnic II. třídy 2,44 %,“ komentuje Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Dálnice totiž řidiče často ukolébá pocitem kontroly. Provoz je plynulejší, směr se mění méně často a dlouhé úseky nevyžadují tolik drobných rozhodnutí jako jízda ve městě nebo na členité silnici. Právě to může být problém. Pozornost postupně slábne, zatímco rychlost zůstává vysoká.
„A právě na dálnici se mikrospánek přihodil také mně. Stalo se na dálnici v Rakousku při cestě do Chorvatska. Nejel jsem tam soukromě jako většina Čechů, ale pracovně. Po celém dni v práci, byť pouze v redakci, jsem sedl za volant Chevroletu Orlando a vydal se na cestu. V úseku za Vídní jsem regulérně usnul, přičemž havarijní situaci, kterou bych zřejmě nepřežil, zachránil drsnější povrch podélných čar na dálnici. V okamžiku, kdy moje vozidlo začalo přejíždět krajní čáry, vymezující pravý jízdní pruh, došlo ke zvýšení hlučnosti (jak se po drsném povrchu odvalovala pneumatika), což mě naštěstí probudilo. Chybou bylo, že jsem si v autě topil (bylo to před létem, noci byly studené). Dodávám, že Chevrolet Orlando ještě nebyl vybaven systémem pasivního, a tedy ani aktivního vedení vozidla v pruzích, které dle mého názoru velmi přispívají k eliminaci mikrospánku při monotónní jízdě, tedy na dálnici.“
Řidič nereaguje
„Mikrospánek patří také k závažnějším příčinám dopravních kolizí. Lehkým zraněním končí 36,53 % těchto případů, zatímco u všech havárií je tento podíl přibližně 18,3 %. Těžké zranění se objevuje u více než 3,1 % nehod způsobených mikrospánkem nebo usnutím řidiče, u celkové nehodovosti zhruba u 2,2 %. Úmrtím skončilo 0,46 % těchto havárií,“ varuje Marek Sibal, datový analytik společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Co se ale při mikrospánku děje? Nejen že řidič nereaguje pomaleji, on nereaguje vůbec. Sice na krátký okamžik, ale to mnohdy stačí k tomu, aby vozidlo havarovalo. Průběh nehody pak bývá takový, že vozidlo vůbec nebrzdí ani nemění směr. Prostě jako by jelo samovolně.
Většina řidičů ví, že mikrospánek je nebezpečný. Problém nastává ve chvíli, kdy se riziko začne týkat právě jich. Najednou se zdá, že ještě pár kilometrů nevadí, že další benzinka je blízko, že doma už to člověk dospí.
Za volantem se však ztráta pozornosti neodpouští. Na dálnici může auto během krátkého výpadku vyjet z pruhu. V koloně stačí pozdě zareagovat na brzdová světla. Na okresní silnici může řidič přehlédnout zatáčku, krajnici nebo protijedoucí vůz. Mikrospánek nebere kontrolu nad autem nápadně. Na okamžik ji potichu vypne.
Varovné signály mikrospánku
- často zíváte, pálí vás oči nebo se vám zavírají víčka
- hůř držíte jízdní pruh (při jízdě kličkujete)
- nepamatujete si poslední kilometry
- později reagujete na auta před sebou
- mine vás odbočka nebo dopravní značka
- probralo vás cuknutí hlavou nebo náhlé leknutí
Co pomáhá před cestou
- nevyjíždět na dlouhou trasu po celém dni v práci
- dopřát si před odjezdem spánek
- naplánovat pauzy ještě před cestou
- počítat s rezervou, kolonami i horkem
- domluvit střídání řidičů
Co udělat při únavě
- zastavit na bezpečném místě co možná nejdříve
- vystoupit z auta, projít se, udělat protahovací cviky
- pokud jste hodně ospalí a situace to dovoluje, na krátkou dobu si zdřímnout
- poté, co se probudíte, chvíli počkat. Ne hned řídit.
- pokud je ve voze další řidič, který je odpočatý, předat mu řízení
- při silné únavě cestu přerušit nebo odložit (což ale v mnoha případech nelze)
Na co nespoléhat
- káva může povzbudit, nevrací plnou pozornost
- energetický nápoj neřeší spánkový deficit
- otevřené okno probere jen krátkodobě
- hlasitá hudba odpočinek nenahradí
- věta „to už nějak dojedu“ patří mezi nejrizikovější signály cesty
Podíl nehod zaviněných mikrospánkem na celkové nehodovosti |
Zdroj: Portalnehod, Wikipedia, autorský text