Zakladatel Geely končí ve vedení automobilky. Začínal s lednicemi a falešným mercedesem
Geely je dnes jednou z nejúspěšnějších čínských automobilek a dostala se už mezi deset největších na světě. Za vznikem první soukromé automobilky v Číně stál podnikatel Li Shufu, který letos opouští její vedení.
Čínský automobilový průmysl považujeme za něco nového, ačkoliv počátky má už v 50. letech. Je ale pravdou, že první soukromá čínská automobilka, tedy nespadající pod centrální nebo lokální vlády, vznikla o hodně později. Formálně v roce 1986, na automobily se ale vrhla až o 11 let později. Geely je dnes jednou z největších automobilek světa a její zakladatel Li Shufu po 41 letech končí v jejím vedení.
Jeho cesta k automobilům nebyla zrovna přímočará. V roce 1963 narozený podnikatel se nejdříve snažil uživit jako fotograf a jeho prvním vlastním podnikem byl malý fotoateliér. K tomu se také později pustil do podomácku vyvinutého procesu extrakce a recyklace drahých kovů z vyřazené elektroniky, což mu přineslo první výraznější kapitál.
S tím chtěl reagovat na vzrůstající poptávku právě po domácích spotřebičích. V 80. letech začala Čína díky reformám Denga Xiaopinga bohatnout a Li Shufu si založil dílnu na výrobu evaporátorů pro chladničky. Výroba komponentů ho v roce 1986 dovedla k založení firmy Jili (v překladu „šťastný“), pod jejíž hlavičkou začal vyrábět kompletní ledničky a mrazáky pod značkou Arctic. O pár let později se k čínskému názvu Jili přidala také jeho „poangličtěná“ varianta Geely.
Poté, co čínská vláda na konci 80. let zpřísnila pravidla pro výrobu spotřebičů a vyžadovala licence, které soukromníkům nedávala, Li musel výrobu lednic opustit. Přesunul kapitál do stavebnictví a začal vyrábět hliníkové dekorativní obklady a stavební materiály. V roce 1993 se ale vrhnul také na motorky a z Geely se stal jejich první čínský soukromý výrobce.
Místo drahých japonských strojů nabídl čínskému trhu dostupné skútry a motorky vlastní konstrukce. Tím je samozřejmě myšlena konstrukce získaná reverzním inženýrstvím právě z importovaných japonských strojů. Levné stroje ale slavily v Číně úspěch a Li Shufu velmi zbohatl.
V polovině 90. let se Li rozhodl, že Geely bude vyrábět také automobily. Prohlásil tehdy, že „auta jsou jen čtyři kola, motor a dvě řady sedadel“, což odpovídalo technické úrovni tehdejších čínských vozů. Firma bez zkušeností s tak náročným projektem a také bez licence na výrobu automobilů na to šla podobně jako dříve s motorkami.
Koupil se nový Mercedes-Benz třídy E generace W210, který Geely kompletně rozebralo. Dle tohoto vzoru vznikla nová karoserie, která využívala kovové i laminátové komponenty. Namontována pak byla na skelet vozu Hongqi, což tehdy byla licenčně vyráběná varianta Audi 100 třetí generace. Výsledný vůz dostal jméno Geely Number One a Li Shufu z něj byl tak nadšený, že s ním následující měsíce objížděl zemi.
Zároveň mu ale bylo jasné, že špatně postavený a už na pohled nekvalitní vůz nemá na trhu šanci. Více než tento jeden prototyp nikdy nevzniklo. V muzeu byste ho dnes hledali marně, Li Shufu v následujících letech na svou prvotinu změnil názor a spíše se za falešný mercedes styděl. Naposledy byl viděn v roce 2009 v katastrofálním stavu, velmi rezavý a s chybějícími komponenty.
Kromě toho mělo Geely ještě jeden problém, soukromé firmy tehdy nesměly vyrábět a prodávat auta, protože vláda jim nevydávala licence. Geely nebylo první, kdo to zkusil, soukromníci auta vyráběli už dříve. Jenže licence dostávali jen od lokálních městských vlád. To znamenalo, že auta mohli prodávat jen tam, a dokonce s nimi nemohli mimo hranice města legálně ani vyjet.
Li Shufu to vyřešil způsobem, který poté napodobily další automobilky včetně BYD. V roce 1997 zjistil, že zkrachovalá státní automobilka Deyang v provincii Sichuan, která spadala pod vězeňskou správu, má platnou licenci na výrobu dodávek a malých náklaďáků. Geely v ní koupila podíl, a tím fakticky převzala její licenci. Úplně stejně se Li Shufu dostal už v roce 1993 k licenci na výrobu motorek, odkoupil tehdy totiž zkrachovalého výrobce spadajícího pod státní poštu.
První produkční auto Geely vzniklo podobným způsobem jako falešný mercedes. Li Shufu chtěl vyrábět levný hatchback, jako bylo tehdy populární Xiali TJ neboli licencovaná varianta Daihatsu Charade. Od Xiali a jeho dodavatelů tedy začal nakupovat komponenty, a to včetně podvozkových dílů nebo celých motorů – litrového tříválce Daihatsu a čtyřválcové čtrnáctistovky Toyota.
Karoserii si Geely opět udělalo samo hrubým okopírováním Xiali, a tedy Daihatsu, jen maska se inspirovala u Mercedesu. Výsledek se jmenoval Geely Haoqing a oficiálně byl homologován jako dodávka, protože osobní vozy Geely legálně vyrábět nemohlo. Firmě to procházelo, protože vláda provincie Zhejiang, kde Geely sídlí, byla ráda za úspěšného zaměstnavatele.
V roce 2001 automobilka získala vlastní licenci na výrobu osobních vozů, začala s exportem a o rok později už byla mezi deseti největšími automobilkami Číny. Následující vozy byly kombinací japonské techniky a kradeného vzhledu, s každým novým modelem se ale více projevoval vlastní vývoj i design.
Průlom ve financování firmy přišel v květnu 2003, kdy Geely vstoupilo na hongkongskou burzu. Li Shufu nevyužil klasický úpis akcií (IPO), ale zvolil strategii takzvaného zpětného převzetí. Odkoupil většinový podíl v již kótované hongkongské společnosti Guanyan Investments, přejmenoval ji na Geely Automobile Holdings a postupně do ní majetkově převedl své výrobní závody z pevninské Číny. Tento manévr otevřel čínskému nováčkovi dveře k mezinárodnímu kapitálu a globálním investorům.
A tak se stalo, že už v roce 2010 mohla mladá automobilka koupit od Fordu za 1,8 miliardy dolarů švédského výrobce Volvo Cars. Ve stejnou dobu už vlastnila také podíl v britském výrobci ikonických černých taxíků Manganese Bronze, který později plně přešel pod Geely. S 9,7% podílem je největším jednotlivým investorem v automobilce Daimler, kterou v počátku zkopírovala. A také vlastní 17 % v britském Aston Martinu.
Dnes pod konglomerát Geely spadá 12 vlastních automobilových značek, 50 % ve společném podniku s Mercedes-Benz (smart) a 45 % ve společném podniku Horse s Renaultem a Aramcem. Kromě toho Geely vlastní výrobce létajících aut Terrafugia, platformu pro alternativní taxi Caocao, výrobce motorek QJ Motor (vlastník Benelli), výrobce mobilů a elektroniky Meizu, španělskou oděvní firmu Joma a spoustu dalšího.
Li Shufu počátkem tohoto týdne oznámil, že odchází z pozice předsedy dozorčí rady Geely Auto. Geely tento krok popisuje jako plánovaný přechod od zakladatelského řízení ke korporátnímu manažerskému modelu. Do čela rady nastoupil An Conghui, dlouholetý veterán koncernu, který dříve řídil značky Zeekr a Lynk & Co.
Li Shufu z automobilového světa zcela nemizí. Získal titul doživotního čestného předsedy Geely Auto, zůstává jejím hlavním akcionářem a nadále stojí v čele mateřské skupiny Zhejiang Geely Holding Group. Odchod z operativy Geely Auto má zakladateli rozvázat ruce, aby se mohl soustředit na vyšší strategii celé skupiny.
Na novém vedení Geely Auto je pokračovat mimo jiné v interním zeštíhlení. Po letech divokého nakupování a zakládání nových značek dochází k jejich slučování, aby se zabránilo vnitřní kanibalizaci a zbytečným výdajům. Naopak plán na sloučení Volva a Geely Auto do jedné entity, jak chtěl v roce 2010 Li Shufu, je definitivně u ledu.
Zdroj: Geely, zdroj foto: Geely, zdroj videa: Auto.cz