Zánovní a luxusní Toyota už za 300.000 Kč? Tak proč ji nikdo nechce?
Zatímco ještě před pár lety jste na ni potřebovali skoro dva miliony korun, dnes ji v inzerci pořídíte za cenu městského hatchbacku. Druhá generace Toyoty Mirai se stala symbolem technologického triumfu, který však narazil na chybějící infrastrukturu a přísnou legislativu.
Pokud dnes prohledáváte evropské inzertní servery, narazíte na úkaz, který nemá v moderním autoprůmyslu obdoby. Průkopnická první generace Toyoty Mirai, ta s futuristicky rozšklebenou tváří připomínající hlubinnou rybu, se dnes v Německu doprodává za částky kolem sta tisíc korun. Je to cena za kus automobilové historie, který je však v běžném provozu spíše za trest.
Skutečný šok ale přichází u generace druhé. Ta se v Česku začala prodávat teprve v roce 2021 a na rozdíl od své předchůdkyně je to skutečně nádherné auto. Jenže i u ní se ceny v bazarech propadly k hranici 300 až 400 tisíc korun za vozy, které mají na tachometru směšné nájezdy a stále voní novotou. To je procentuálně dost možná nejrychlejší propad hodnoty vůbec.
Nádherný sedan, ale...
Druhá generace Mirai přitom přinesla vše, co řidiči u té první postrádali. Toyota zahodila pohon předních kol i levně působící plasty a postavila auto na prestižní platformě s pohonem zadních kol, kterou sdílí s vlajkovou lodí Lexus LS.
Pod kapotou nenajdete spalovací motor, ale palivový článek. Ten funguje na bázi chemické reakce bez pístů, ventilů nebo tření. Kola samotná potom pohání elektromotor. Odpadají tak výměny oleje i mechanické opotřebení, což z Toyoty Mirai dělá stroj, který se na rozdíl od běžných aut prakticky „neojede“.
Výsledkem je majestátní, pět metrů dlouhý sedan s dokonalým rozložením hmotnosti a jízdním projevem, který připomíná plavbu na obláčku. Uvnitř najdete prvotřídní ticho, odvětrávaná křesla a technologie, které zahanbí i německou prémiovou konkurenci. Jenže i přes všechen ten komfort visí nad každým inzerátem obří otazník, který z tohoto auta dělá pro většinu populace neprodejný ležák.
Hlavním viníkem tohoto cenového volného pádu není auto samotné, ale prostředí, do kterého se narodilo. Vodíková revoluce, kterou Toyota tak ambiciózně věštila, se v Česku zatím smrskla na pouhou hrstku čerpacích stanic. Pokud nebydlíte v Praze na Barrandově, v Litvínově nebo v Ostravě, stává se z Mirai jen luxusní socha, byť samotný dojezd okolo 650 kilometrů je solidní.
Cena vodíku na veřejných stanicích se aktuálně drží na snesitelných 278 korunách za kilogram, což při průměrné spotřebě kolem jednoho kila na sto kilometrů odpovídá nákladům běžného benzinového auta. Jenže pocit nejistoty zůstává. Ceny vodíku v posledních letech značně kolísají a budoucí vývoj nákladů na toto palivo je pro běžného smrtelníka velkou neznámou.
Zázraky i otazníky
Technicky je přitom Toyota Mirai navržena s až neuvěřitelnou precizností. Časté obavy z bezpečnosti vodíkových nádrží, které pracují pod obrovským tlakem 700 barů, jsou podle inženýrů i reálných zkušeností liché. Tedy pokud se nebavíme o legislativě, jak se dočtete níže.
Nádrže jsou vyrobeny z kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny a jsou konstruovány tak, aby přežily celé vozidlo. Při testech odolaly dokonce i přímé střelbě, aniž by explodovaly. Jsou v podstatě nezničitelné a nevyžadují žádnou speciální údržbu. Velkou nevýhodou nádrží, které jsou ve voze hned tři, jsou jejich rozměry. V případě Toyoty Mirai je lehce těsnější prostor na zadních sedačkách.
Ekonomickým otazníkem ojeté Toyoty Mirai druhé generace zůstává pevné datum „spotřeby“ nádrží. Ačkoliv se u nových vozů hranice posouvá k 25 letům, pro ojetiny z prvních let výroby (2021–2023) platí původní patnáctiletý limit certifikace UN ECE R134. Starší legislativa zkrátka nádrže jako doživotně funkční nevidí.
Datum vyražené přímo na štítku nádrže je pro české STK směrodatné a po jeho uplynutí auto legálně končí. Vzhledem k tomu, že výměna nádrží vyjde na zhruba 600 tisíc korun, kupujete si sice luxusní svezení, ale s jasně odtikávajícím časem.
Pořídit si ojetou Toyotu Mirai druhé generace za cenu kolem 300.000 Kč představuje hazard. Za částku, která by jinde stačila sotva na základní ojetinu, získáte neuvěřitelnou porci luxusu a inovací, jakou byste v této cenové hladině hledali marně. Zároveň se však stáváte rukojmím chybějící sítě stanic i neúprosného kalendáře certifikace nádrží.
|Technické údaje: Toyota Mirai FCEV (2026)
|Typ pohonu
|Vodíkové palivové články (bezemisní)
|Max. výkon motoru
|134 kW (182 k)
|Točivý moment
|300 Nm
|Dojezd (WLTP)
|650 km
|Doba tankování
|cca 5 minut
|Zrychlení 0–100 km/h
|9,0 s
|Max. rychlost
|175 km/h
|Kapacita zásobníku
|5,6 kg vodíku (142,2 l)
|Emise CO₂
|0 g/km (vypouští pouze čistou vodu)
|Objem zavazadelníku
|272 l
|Pohotovostní hmotnost
|1 900 – 1 950 kg
|Cena (nová)
|Od 1 809 000 Kč s DPH
Zdroje: Inzertní portály ojetin, uživatelská příručka Toyota Mirai, vyhláška č. 341/2014 Sb., mezinárodní technická norma UN ECE R134, aktuální ceník plnicích stanic Orlen Benzina