Zapomeňte na Apple nebo Sony, na vlastní auto láká síť čerpacích stanic Shell
Ambice značce Shell nechybějí, a ačkoli se její kreace do sériové výroby nedostane, použité technologie by mohly zavedeným automobilkám ukázat nový směr a možnosti.
Výhodou start-upů a projektů, které mají za cíl pouze zkoumat, vyvíjet a přemýšlet s otevřenou myslí, je, že mohou začít opravdu bez jakýchkoliv omezení. Přesně s tímto myšlením se rozhodli inženýři sítě čerpacích a nyní i nabíjecích stanic Shell vyvinout vlastní vůz.
Nejde o žádný bláznivý hypersport, nýbrž kompaktní crossover segmentu B, který by konkuroval vozům jako Kia EV3, Renault 4 nebo Ford Puma Gen-E a BYD Atto 2. Koncept vychází z výzvy Shell’s Triple 10 Challenge, která má jasné cíle: méně než 10 minut na nabíječce, dojezd na 1 kWh přes 10 km (tedy spotřeba pod 10 kWh/100 km) a celková uhlíková stopa po dobu životnosti vozu nižší než 10 tun.
Jakých čísel se společnosti Shell podařilo dosáhnout, se dozvíme při červnovém představení konceptu, ovšem viceprezidentka pro mobilitu a technologii maziv společnosti Shell Dr. Cara Tredgetová uvedla, že vývojový tým usiloval o pohotovostní hmotnost kolem jedné tuny.
Taková hodnota je mezi dnešními elektromobily segmentu B nevídaná, zmíněný Renault 4 E-Tech váží ve verzi s 40 kWh baterií přes 1400 kg. Elektromobil s pohotovostní hmotností 1013 kg existuje, je jím Dacia Spring, která se ve verzi s menší baterií dostane i pod tunu. Je však rozměrově menší a nízké hmotnosti dosahuje také malou baterií o kapacitě pouze 24,3 kWh.
Stejně k tomu přistupovali také vývojáři společnosti Shell, avšak u konceptu by menší baterie neměla tolik vadit, jelikož by účinnost celého systému měla být výrazně vyšší. Proč? Koncept slibuje ponorné (jinak také imerzní) chlazení vysokonapěťové baterie a také použití lehkých a ekologických kompozitních materiálů pro karoserii a kola. Zde je vidět, jak moc BMW i3 předběhlo dobu.
Shell také není první, kdo s technologií ponorného chlazení baterie přichází, objevila se už i v produkčním Mercedesu-AMG GT 63 S E-Performance, i když pouze u menší baterie plug-in hybridního systému.
U čistě elektrického vozu technologii, která bateriové články chladí přímo nevodivou kapalinou, chce zkusit automobilka Renault. Minulý rok představila koncept nové generace modelu Mégane, který by ji mohl přinést na trh.
Renault slibuje poloviční čas nabíjení a delší dojezd. Kratšího času nabíjení technologie dosahuje ponorným chlazením baterií i bez použití vysoce výkonných nabíječek. Lepší distribuce tepla po celém bateriovém modulu při nabíjení (a zrychlování) zajišťuje volnější tok elektronů. Díky tomu může vozidlo při nabíjení déle udržet maximální nabíjecí výkon.
Funkční koncept se představí už za necelé dva měsíce. Tredgetová řekla serveru AutoExpress, že cílem týmu bylo „ukázat, že odvětví elektromobilů není statické“, do výroby se koncept nedostane.
„Tým začal s přístupem, jako by měl před sebou čistý list papíru. Ptali jsme se sami sebe: čeho nejlepšího můžeme dosáhnout bez použití kosmických materiálů, když použijeme pouze dnes dostupné technologie, které je navíc možné využít pro velkovýrobu?“ Auta s logem Shell na kapotě či volantu se sice v sériové podobě nedočkáme, ale můžeme doufat, že automobilkám ukáže nový směr vývoje elektromobility.
Zdroj: AutoExpress, Shell