Zapomeňte na předsudky: Esport Van dokazuje, že závodit se dá i v dodávce
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Existují situace, ve kterých bychom rádi vyrazili na závodní okruh, ale z nějakého důvodu to zrovna nejde. Nebo připravujete událost pro veřejnost a chybí vám ještě jeden ojedinělý prvek. Přesně tehdy se může hodit mobilní herní aréna, která nabušené herní sestavy přiveze kamkoli a bez starostí.
Největší dostupný Mercedes-Benz Sprinter ve specifikaci L4H3 je oblíbenou dodávkou pro různé přestavby, nejčastěji v něm však najdeme regály s nářadím či materiálem nebo obytnou vestavbu. Společnost GamePC ve spolupráci s VSP Auto však ohromný vnitřní prostor využila k zajímavému účelu, a my jsme měli možnost jej blíže prozkoumat.
Ze Sprinteru totiž tyto společnosti vytvořily pojízdnou herní arénu, které říkají „Esport Van“. Uvnitř nákladového prostoru to vypadá trochu jako uvnitř nějaké tajné sledovací dodávky, jelikož je plný displejů. Ten největší je televizor spojený s herní konzolí PlayStation 5 Pro, zbývajících pět je řada 180Hz herních monitorů propojených s výkonnými stolními počítači od společnosti GamePC.My máme hned po vstupu dvě otázky: Čím se tohle všechno napájí a k čemu je to dobré? Napájení je vyřešeno externí baterií, která celý tento aparát dokáže napájet až čtyři hodiny bez potřeby připojení do zásuvky nebo nastartování motoru. A to už je slušná doba, na kterou se můžete uvnitř oprostit od reality a ponořit se do herního světa.
Ani pro občerstvení není třeba chodit daleko, u posuvných bočních dveří je lednice s osvěžením na dosah ruky. Herní prostor uvnitř dodávky je navržen pro akce, turnaje i soukromé párty s možností vlastního brandingu.
Pronájem celé dodávky vyjde bez obsluhy na 6999 Kč/den a za třídenní zápůjčku zaplatíte 16.990 Kč a předání probíhá u plzeňské eSport Areny. Z centra Prahy je to necelých 100 km. I s vestavbou a veškerou technikou uvnitř se hmotnost vejde do 3,5 tuny, tudíž stačí běžný řidičský průkaz skupiny B.
Vyrazit tak můžete, kam je libo, ovšem je potřeba dbát na to, že po přibližně 4 až 5 hodinách hraní se vyčerpá kapacita baterie a je dodávku nutné zapojit do běžné domácí zásuvky. Při jízdě se bohužel zmíněná baterie nedobíjí a samozřejmě při jízdě také není možné využívat vestavbu.
Dle našeho názoru jde o zajímavou možnost, jak ozvláštnit svou firemní akci, festival, veletrh, městské slavnosti, soukromou oslavu a mnoho dalších událostí. Umíme si plně představit, že se hodí i na autařské akce – když se na okruhu objeví červená vlajka nebo na setinové rallye čekáte, než odstartují ostatní posádky.
Využití je různorodé, dodávku lze pronajmout i jen tak, pro hraní s kamarády. Nám to přijde jako skvělý nápad a děkujeme společnosti GamePC za ukázku. Jaký herní titul byste si v tomto zajímavém Sprinteru zahráli vy?
Zdroj: GamePC