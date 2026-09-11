Zapomenutá Mazda MX-6 se možná vrátí. Nová technika může fanoušky zklamat
Karosérii kupé si dnes spojujeme s vysokým výkonem a sportovními schopnostmi. Dříve tomu ale bývalo jinak a kupé mohly být i vlastně docela obyčejná auta. Jeden takový japonský model, který v 90. letech znaly i naše cesty, se možná vrátí.
Dnes je to už téměř neexistující segment, ještě v 90. letech ale existovaly desítky „obyčejných“ kupátek. Zatímco dnes se divíme, že si Honda dovolí postavit kupé a nedat mu stovky kilowatt výkonu, tehdy to bylo normou. Kdo nepotřeboval druhý pár dveří, mohl se vozit v pohledných kupé, jako byl Opel Calibra, Peugeot 406 Coupé, Ford Cougar, Volvo C70, Fiat Coupé, Honda Prelude nebo Mazda MX-6.
Ty sice dokázaly nabídnout i silnější varianty, v těch základních ale měly techniku běžného vozu. Platí to i pro Mazdu MX-6, která se začala vyrábět v roce 1987. Předokolka sdílející základ s Mazdou 626 a Fordem Probe mohla mít pod kapotou jen čtyřválce. Základní osmnáctistovka měla výkon 85 kW, vrcholný přeplňovaný 2,2litr uměl 108 kW a některé verze uměly nabídnout systém 4WS neboli natáčení zadních kol.
Z našich cest je známější spíše kulatější druhá generace, postavená na novějším základě, ale opět sdíleném s 626 a Probe. Tentokrát už se vedle základního čtyřválce s 88 kW, který byl primárně pro Japonsko, nabízely i dva vidlicové šestiválce – o objemu 2,0 a 2,5 litru. Ten silnější uměl nabídnout až 122 kW, poháněna byla stále jen přední kola. Verze s motorem V6 mohly být vybaveny druhou generací systému 4WS.
V roce 1997 ale MX-6 s druhou generací zcela skončila a o rok později to čekalo i menší MX-3. Mazda samozřejmě pokračovala s kupé sérií RX a verze s pevnou střechou se dočkala i legendární MX-5. Dnes každopádně Mazda žádné klasické kupé nenabízí, nejblíže tomu má targa MX-5 RF.
Je ale možné, že se to v dohledné budoucnosti změní. Nemluvíme tentokrát o tolik spekulovaném projektu nového sporťáku s Wankelovým motorem ani o konceptech. Mazda si totiž letos registrovala ochrannou známku na název MX-6e. Došlo na to v dalekém Peru, kde si kromě toho Mazda registrovala i název MX-7e. První zmíněný si ale Japonci koncem srpna registrovali i v Německu, což už pro nás zní slibněji, protože se to vztahuje na celou EU. Začátkem září si Mazda název regitrovala také v USA.
Registrace názvů, které mnohdy skončí nevyužité, nejsou pro automobilky nic neobvyklého. Mazda si loni registrovala mimo jiné modely Mazda 3e, Mazda 2e a CX-5e. Ještě o rok dříve se takto dostaly na veřejnost informace o registrací názvů 6e a CX-6e a jak víme, pro ty se už využití našlo.
Mazda v posledních letech ukázala několik krásných konceptů kupé a nová jména by mohla patřit jejich produkčním verzím. Zástupci Mazdy navíc v rozhovorech vícekrát přiznali, že v portfoliu vidí pro takový vůz prostor po boku MX-5. „Pokud existuje jakýkoliv realizovatelný způsob, jak toho dosáhnout, jsem si jistý, že jestli to někdo dokáže, bude to právě Mazda – protože tady věci stále uvádějí v život nadšenci,“ řekl letos v únoru Moritz Oswald, vedoucí produktového plánování Mazdy pro Evropu.
Nadšenci už asi nebudou tak nadšeni z malého písmenka e za číslem. Oba současné produkční modely s tímto písmenem (6e a CX-6e) jsou totiž elektromobily se základem u čínské automobilky Changan. Ta ale dnes žádné dvoudveřové kupé, ze kterého by se snadno dal postavit nástupce MX-6, v nabídce nemá.
Mazda navíc potvrdila, že stále pracuje na vlastní elektrické technice. Kromě toho by ráda do produkce vrátila Wankelův motor, který naposledy sloužil jako generátor na palubě SUV MX-30. Sériové hybridy nabízejí i Mazdy 6e a CX-6e v čínských verzích. A samozřejmě si také vyvinula nové šestiválce pro větší SUV. Pokud tedy dojde na znovuzrození mazdy MX-6, nemusí to nutně znamenat jen baterie.
Zdroj: Carbuzz, zdroj foto: auto.cz, zdroj videa: Mazda