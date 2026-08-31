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Září je tu, šoféři i chodci pozor. 5 zásad pro bezpečné ráno

Školní ulice

Školní ulice Zdroj: MAPPA!!!

Školní ulice
Celý den klid, ale ráno během půl hodiny stovka aut. Rodiče parkují na zákazu zastavení, ulicí se mezi pobíhajícími dětmi proplétají osobáky i dodávky.
Celý den klid, ale ráno během půl hodiny stovka aut. Rodiče parkují na zákazu zastavení, ulicí se mezi pobíhajícími dětmi proplétají osobáky i dodávky.
Celý den klid, ale ráno během půl hodiny stovka aut. Rodiče parkují na zákazu zastavení, ulicí se mezi pobíhajícími dětmi proplétají osobáky i dodávky.
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Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
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Začátek školního roku přináší na silnice ranní chaos a zvýšené riziko nehod. Aby cesta do školních lavic proběhla bezpečně a bez zbytečného stresu, připomínáme 5 základních pravidel, na která by měl myslet každý řidič, rodič i malý školák. Podívali jsme se také na to, jak fungují stále populárnější školní ulice se zákazem vjezdu a kde všude na ně v České republice narazíte.

Nejmladší školáci nedokážou správně odhadnout rychlost přijíždějícího auta a většinou spoléhají na to, že auto vždy zastaví. Odpovědnost za bezpečnost tak leží především na šoférech.

„Děti jsou po prázdninách ještě nepozorné a roztržité,“ upozorňuje Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti. Chcete-li předejít zbytečnému stresu a nebezpečným chybám, držte se pěti základních pravidel, ať už jste řidič, pěší doprovod či samotný školák:

  • Respektujte zklidněné zóny a ranní zákazy: V okolí škol striktně dodržujte rychlost do 30 km/h, je-li zde taková zóna zřízena. I bez ní však je vhodné zpomalit z běžné padesátky. Při rychlosti 30 km/h je riziko vážného zranění chodce nízké, dojde-li ke střetu. Ve školních ulicích respektujte dodatkové tabulky s časovým omezením.

  • Započtěte mrtvé úhly a nezazmatkujte: Při vykládání dětí nezastavujte na žlutých čárách ani v křižovatkách. Pozor na mrtvé úhly, dítě se pod hranou zadního okna či vysokou kapotou snadno ztratí. Nespoléhejte ani na parkovací kamery. 

  • Falešná představa o přednosti: Chodec má na přechodu přednost, ale nesmí vstoupit přímo před jedoucí auto. Na „místě pro přecházení“, vyznačeném tenkou přerušovanou čarou napříč přes jízdní pruh, chodec přednost nemá vůbec!

  • Člověk na kole či koloběžce nemá na přechodu pro chodce žádná práva. Dítě i dospělý se stává chodcem až ve chvíli, kdy z kola či koloběžky sesedne a vede jej vedle sebe. Šoféři by však měli předvídat, že ne všichni toto pravidlo znají.

  • 50 metrů: Zákonná hranice pro chodce. Pokud se přechod, podchod či nadchod nachází do 50 metrů, má chodec povinnost jej využít.

Školní ulice: Půlhodinový zákaz vjezdu

Dovézt dítě autem až bezprostředně před dveře školy už na řadě míst neprojde a má to dobrý důvod. Ranní mix před školními budovami totiž bývá nebezpečný: vozy rodičů zastavující na poslední chvíli, projednající auta a mezi tím vším kličkující děti na koloběžkách či pěšky. Malé dítě se snadno schová do mrtvého úhlu či za stojící vůz, a tragédie je na světě.

Předcházet rannímu chaosu pomáhají právě školní ulice. Jde o úseky v bezprostřední blízkosti škol, kde je v době před začátkem vyučování – obvykle od 7:30 do 8:00 – zakázán vjezd motorových vozidel. Pouhých 30 minut stačí k eliminaci největšího ranního náporu. První takové řešení zavedlo už v roce 1989 italské Bolzano, u nás se objevilo poprvé v roce 2020 v Říčanech.

Kde už školní ulice fungují?

Největší koncentraci zklidněných školních ulic dnes najdete v Praze a Středočeském kraji, kde bezpečnější prostředí před branami škol zavedly například Říčany, Dobříš, Benešov, Mladá Boleslav nebo Nymburk. Tento trend se však postupně šíří i do dalších velkých měst po celé České republice. Konkrétní projekty fungují například v Plzni, v Brně i jeho okolí (Komárov či Bílovice nad Svitavou) nebo v Ostravě (úseky ve Výškovicích a Hrabůvce).

Města a obce přitom volí různé formy realizace:

  • Trvalé úpravy: Dlouhodobě zavedené zákazy vjezdu s platností v čas začátku vyučování

  • Dočasná řešení: Časově ohraničené pilotní projekty a testovací provoz

  • Taktický urbanismus: Rychlé, nízkonákladové zásahy ve veřejném prostoru za účelem zklidnění dopravy a prověření reakce obyvatel

Kompletní a interaktivní mapu zapojených škol včetně detailů o jednotlivých úpravách po celé České republice najdete na chodcisobe.cz

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Martin Karlík na dopravním hřišti • Auto.cz

Bez uniformy to zatím nefunguje

Pravidla ale narážejí na zvyklosti českých šoférů. Jak ukazují zkušenosti z terénu, samotná dopravní značka s dodatkovou tabulkou často nestačí. „Zkoušeli jsme to i bez strážníků, ale nejde to. Bohužel řidiči zákaz nerespektovali, takže na oba konce ulice musíme ráno poslat městskou policii,“ popisuje praxi starosta Dobříše Pavel Svoboda. Strážníci tak musí u zákazů stát a nekompromisně otáčet vozy, které by chtěly půlhodinové omezení ignorovat.

Školní ulice přitom nemají rodičům znemožnit vození dětí. Záměrem je pouze odsunout automobilový provoz o pár stovek metrů dál, odkud už děti dojdou po bezpečném chodníku pěšky.

V zahraničí se proti dopravnímu tlaku u bran škol bojuje i dalšími nápaditými způsoby. Mimořádné oblibě se těší takzvané pěškobusy – organizované skupiny dětí, které vyrážejí po stanovené trase pod dohledem dospělého a cestou postupně nabírají své spolužáky. V Rakousku zase bodují obdobné „velobusy“ pro hromadné ranní jízdy na kolech.

S velmi praktickým systémem přišli v Německu, kde (například v Ulmu) fungují oficiálně normovaná vysazovací místa pro rodiče (Elternhaltestelle). Ta podle předpisů musejí ležet minimálně 300 metrů od školní budovy. Podobnou vzdálenost zvolili i v Dobříši, kde rodiče parkují 290 metrů od školy. Prostor přímo před školním vchodem tak zůstává absolutně bezpečný, a dítka si navíc ranní krátkou procházkou příjemně protáhnou tělo.

Zdroje: Auto.cz, BESIP, Chodci sobě, Policie ČR, Škoda Auto, Tým silniční bezpečnosti

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