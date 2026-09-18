Záruka jako past? Nová auta měsíce stojí a firmy raději volí neautorizák
Na banální záruční opravy se čeká i pět měsíců. Vážná krize v poprodejním servisu odhaluje nemilosrdnou ekonomickou logiku automobilového průmyslu i právní mezeru, kvůli které firemní zákazníci přicházejí o miliony.
Představa, že novému autu v případě poruchy automaticky pomůže značkový servis, napříč Evropou naráží. V Česku, Německu i Itálii narůstá počet případů, kdy zánovní vůz uvízne na dvoře autorizovaného dealera na celé měsíce. Nejde o ojedinělá selhání jednotlivých opraven, ale o systémový kolaps záručního řetězce.
Za dlouhými čekacími lhůtami stojí chladná matematika automobilových koncernů. Výrobci aut sice stále vydělávají nejvíce právě náhradních dílech, to ale platí výhradně u nehod a pozáručních oprav, které hradí majitel nebo pojišťovna. V momentě, kdy jde o záruční závadu, se role obrací. Takový náhradní díl představuje pro automobilku čistý náklad.
Pokud je jakýkoliv komponent zrovna nedostatkový, od modulu baterie přes světlomet až po řídicí jednotku, dostává přednost montážní linka. Automobilka vyhodnotí jako výhodnější namontovat díl do nového auta, které okamžitě prodá a vykáže do prodejních kvót, než ho bezplatně poskytnout na opravu vozu, ze kterého už peníze vybrala.
Záruční oprava je pro servisy prodělečná
Tento přístup dále podporuje vnitřní obchodní model servisních sítí. Výrobci proplácejí autorizovaným dealerům záruční úkony v přísně ořezaných časových normách a ve výrazně nižších hodinových sazbách než u běžných zakázek. Pro servis tak garanční oprava představuje práci s minimální marží a vysokým rizikem, že automobilka při formální chybě v dokumentaci platbu zamítne. Dealeři proto záruční případy přirozeně odsouvají a přednost dávají plně platícím zákazníkům.
Situaci dramaticky zhoršuje také technologický posun k elektromabilitě. Diagnostika a oprava vysokonapěťových systémů vyžaduje specializované automechatroniky s drahými certifikacemi, kterých je na evropském trhu kritický nedostatek.
Vážný problém se nyní dotýká především podnikatelského sektoru. Proč? Klíč leží v rozdílné právní ochraně. Téměř 60 % nových automobilů v Evropské unii nakupují podle dat asociace ACEA firmy a leasingové společnosti. Jenže firemní zákazníci nakupující na IČO nemají v legislativě rovnocenné postavení s běžnými občany.
Běžný spotřebitel je chráněn definicí podle § 419 Občanského zákoníku a především § 19 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele, který prodejci nekompromisně nakazuje vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů. Pokud to servis nestihne, nastává podle § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku podstatné porušení smlouvy a zákazník může od nákupu odstoupit a požadovat peníze zpět.
Past nákupu na IČO: Třicetidenní lhůta pro firmy neplatí
Firemní nákupy na IČO však pod Zákon o ochraně spotřebitele vůbec nespadají. Vztah mezi firmou a automobilkou se řídí výhradně obecnou úpravou Občanského zákoníku pro B2B vztahy. Ustanovení § 2107 odst. 1 sice uvádí, že kupující může požadovat slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající neodstraní vadu „včas“, pojem včas však zákony přesně nedefinují. Pokud automobilka argumentuje globálním nedostatkem komponentů, soudy to posuzují jako objektivní překážku a firma nemá k dispozici žádnou 30denní páku.
Specifickou kapitolu představuje čím dál oblíbenější operativní leasing, kde se právní dvoukolejnost projevuje naplno. Zatímco soukromník má i u nájmu vozu zastřešení v podobě 30denní spotřebitelské lhůty, firmy narážejí na neúprosná pravidla B2B kontraktů. Pokud firemní auto na operativní leasing nedobrovolně parkuje v servisu, nájemce musí dál hradit plné měsíční splátky, pokud v nájemní smlouvě výslovně není nárok na okamžitou výměnu vozidla.
Stejná situace panuje v zahraničí. Německý autoklub ADAC dlouhodobě upozorňuje, že tamní legislativa nestanovuje pro záruční dodávky dílů žádnou pevnou lhůtu, což vede i k půlročním odstávkám vozů. V Itálii legislativa vyžaduje oprava v takzvané přiměřené lhůtě („congruo termine“), což je v praxi právně těžko vymahatelný formulář. Také čerstvé zprávy z Velké Británie ukazují, že tamní flotily čelí u záručních oprav až pětiměsíčním průtahům, přičemž v nejdramatičtějších případech nepojízdná auta stála i přes 200 dní.
Ještě výraznější rozměr má tento problém u nastupujících čínských značek, které v posledních letech masivně vstupují na evropský trh. U nich byla absence zavedené servisní sítě a nedostatek náhradních dílů zpočátku téměř pravidlem, což vedlo k extrémním několikaměsíčním odstávkám i u triviálních dílů. Čínské automobilky se sice dnes snaží situaci aktivně řešit výstavbou centrálních evropských logistických skladů. Problém však zdaleka není omezen jen na asijské nováčky.
Raději poruší záruku
Pro provozovatele flotil má každodenní odstávka nepojízdného auta přímý dopad do hospodaření. Ušlý zisk a náklady na náhradní mobilitu rychle převýší cenu samotné opravy. Správci vozových parků proto přistupují k pragmatickému, byť riskantnímu kroku: tovární záruku záměrně obcházejí.
Ačkoliv lze provádět běžný servis v neautorizovaných dílnách bez ztráty garance, svévolný zásah do záruční vady nebo použití neoriginálních či repasovaných dílů dává automobilce plné právo záruku na daný komponent zrušit. Správci flotil však toto riziko vědomě přijímají.
Místo mnohaměsíčního čekání na autorizovaný dealer raději zaplatí opravu ze svého v nezávislé dílně, využijí díly z druhovýroby nebo mobilní servisy a auto vrátí ihned na silnici. Oficiální garance výrobce, která byla dříve hlavním prodejním argumentem nového vozu, se tak pro firemní zákazníky stává neuspokojivá.
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Zdroje: ACEA, ADAC, Autocar, ČT24, Epyx, Euroconsumatori, Fleet Assist, Fleet News, Mordor Intelligence, Občanský zákoník, Ogilvie Fleet, Svět motorů, Tjekvik, Zákon o ochraně spotřebitele