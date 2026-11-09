Zastávka u MOL se vyplatí. Ve hře je PlayStation 5 Slim i palivové karty
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V podzimní a zimní soutěži věrnostního programu MOL Move se každý týden hraje o herní konzoli PlayStation 5 Slim a každý den o palivovou kartu v hodnotě 2500 Kč. Řidiči navíc mohou využít řadu slev na pohonné hmoty, občerstvení i mytí vozu.
S příchodem podzimu a zimy se mění nejen podmínky na silnicích, ale také naše cestovatelské návyky. Někdo vyráží autem na víkend na hory, jiný tráví více času doma. Nová soutěž MOL Move myslí na obě skupiny.
Každý týden totiž můžete vyhrát herní konzoli PlayStation 5 Slim, se kterou si užijete závodění i další herní dobrodružství z pohodlí obýváku. Každý den se navíc soutěží o palivovou kartu MOL v hodnotě 2500 Kč.
Soutěž probíhá od 1. října 2026 do 3. ledna 2027, přičemž MOL během této doby rozdá celkem 14 konzolí PlayStation 5 Slim a 95 palivových karet.
Počítá se tankování i zastávka na kafe
Zapojení do soutěže je jednoduché. Stačí mít v telefonu aplikaci MOL Move, která je dostupná v App Store a Google Play. Po registraci nebo přihlášení ke stávajícímu účtu je potřeba přímo v aplikaci potvrdit účast v soutěži a odsouhlasit její podmínky. Samotné členství ve věrnostním programu totiž automatickou účast nezajišťuje.
Pak už stačí při návštěvě čerpací stanice MOL načíst u pokladny věrnostní kartu z aplikace. Každý způsobilý nákup se automaticky započítá do denního i týdenního slosování.
Dobrou zprávou je, že nemusíte pokaždé tankovat plnou nádrž. Do soutěže se počítají nejen nákupy pohonných hmot, ale také dalšího zboží a služeb. Šanci na výhru tak získáte i při krátké zastávce na kávu, Hot Dog dog nebo jiné občerstvení. Výjimkou jsou tabákové výrobky, elektronické cigarety a loterie.
A protože se počítá každý soutěžní nákup, platí jednoduché pravidlo: čím častěji se na MOL zastavíte a splníte podmínky soutěže, tím více šancí na výhru získáte.
Sleva na prémiové palivo i mytí auta
Vedle možnosti vyhrát některou z hlavních cen nabízí MOL Move také výhody, které můžete využít bez čekání na slosování.
Hned po registraci do soutěže získáte jednorázový kupon na slevu 2,50 Kč z každého litru prémiového paliva EVO 100 plus nebo EVO Diesel plus. Při příštím tankování tak můžete rovnou ušetřit.
Další odměny přicházejí postupně. Za prvních sedm soutěžních transakcí získáte celkem sedm slevových kuponů na vybrané produkty a služby. Mezi nimi najdete například slevu 25 Kč na standardní Hot Dog dog nebo kávu či 80 korun na prémiové mytí vozu.
Právě mytí se přitom v podzimních a zimních měsících hodí. Déšť, bláto a později také posypová sůl dávají karoserii zabrat, a pravidelná návštěva automyčky tak pomáhá udržovat vůz v dobré kondici.
Ať už tedy vyrážíte na delší cestu, nebo se jen zastavujete doplnit palivo, nezapomeňte při příští návštěvě MOL načíst aplikaci MOL Move. Z běžné zastávky se totiž může stát příležitost k zajímavé výhře – a díky slevovým kuponům můžete ušetřit, i když zrovna nevyhrajete.
Zdroj: MOL, foto: MOL, video: Auto.cz