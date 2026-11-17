Světlomety jsou oči, dáváme autům lidský rozměr, říká šéfdesignér exteriéru Volkswagenu
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Řada aut dnes má světlomety ve výšce někdejších mlhovek, svítící linky napříč šířkou přídě i zádě a kola s prstenci po obvodu čelní strany, které sice zlepšují aerodynamiku, ale designově jsou kontroverzní. S šéfdesignérem exteriéru značky Volkswagen pro Evropu Stefanem Wallburgem jsme rozebrali, proč to Volkswagen dělá jinak.
Jsou svítící loga na nových modelech něco, co si zákazníci vyloženě žádají, nebo jde spíše o snahu odlišit se od čínské a další konkurence?
Je to důležitá součást budování identity značky Volkswagen. V dnešní době, kdy vzniká spousta nových automobilek a všechny se chtějí ukázat v tom nejlepším světle, je zásadní mít silnou identitu jak z pohledu značky, tak designu. Svítící logo je nyní v jedné linii se světlomety a je s nimi propojené svítícím pruhem.
Světlometům říkáme „oči“, protože se snažíme o lidštější přístup; světlomety mají v sobě hloubku a prvek připomínající duhovku lidského oka. Jde o celosvětově velmi silný a charakteristický poznávací prvek našich vozů.
Zejména u čínských, ale i u některých evropských automobilek je trendem posouvat přední světlomety o něco níže do nárazníku. Volkswagen to nedělá. Plánujete v tomto směru pokračovat, nebo chystáte změny?
Posouvání světlometů níže je jednoznačný trend, který nesouvisí jen s designem, ale i s funkčností. Oddělený modul světlometu dává designérům volnější ruku v jeho umístění a vede k modernějšímu pojetí přídě pomocí úzkého světelného pruhu na přídi. Jakmile do něj zakomponujete modul určité velikosti, úzký profil pruhu se ztratí.
My se ve Volkswagenu vždy snažíme dát autu tvář a lidský rozměr. U některých aut, jako je například ID. Polo, jsme se rozhodli touto cestou nejít a „oči“ jsme integrovali do hlavního pruhu. Je to silný prvek, který k Volkswagenu patří už delší dobu. Chceme, aby byl design srozumitelný a neměl zbytečně mnoho složitých vrstev.
Nejnovější modely – ID. Polo, ID. Cross i ID. Tiguan – mají v zadních světlech integrované svíticí obdélníky. Budeme se s nimi u volkswagenů setkávat častěji?
My jim interně říkáme skleničky na whisky. V současné generaci aut jde o jeden z našich typických prvků, který jsme použili u těchto nových modelů, aby vizuálně působily uceleně. Jde o uzavřené grafické tvary, které působí stabilně a nikoliv křehce.
Světelný podpis musí být snadno čitelný a zároveň musí vyniknout. Z dálky působí tato grafika naprosto jednoduše, ale když přijdete blíž, všimnete si drobných a propracovaných detailů. Spára pátých dveří navíc na ID. Polu prochází přímo mezi těmito prvky, aniž by je vizuálně narušovala, což působí velmi čistě. Tímto způsobem jsme logicky propojili designový jazyk přední a zadní části vozu.
Spousta automobilek používá z aerodynamických důvodů kola s prstenci po vnějším obvodu ráfku. Na žádném z vašich vystavených aut ale nic takového nevidím. Ustoupila aerodynamika čistému designu?
Aerodynamika hraje u všech našich aut zásadní roli. Snažíme se, aby byl design nejen líbivý, ale také maximálně efektivní z hlediska odporu vzduchu. Kola v tom mají důležitou úlohu. Například ID. Cross má kolo s mírně otevřeným designem s paprskx, které kolo opticky zvětšují, ale ve vnější části je převážně uzavřené. Vypadá jako klasické kolo, ale zároveň plní důležité aerodynamické funkce.
Existují různé způsoby, jak se s tímto úkolem vypořádat. U konceptu Mission Efficiency zaměřeného na maximální efektivitu jsme navrhli kolo, které je úplně plné, ale přesto působí výrazně trojrozměrným dojmem. I tímto způsobem dokážeme spojit vysokou aerodynamickou účinnost s výrazným trojrozměrným designem.
V modelu ID. Polo jste představili retro design displejů. Plánujete v tomto směru pokračovat a nabídnout něco podobného i v dalších modelech?
Retro vzhled displejů je spíše taková naše hříčka. Spousta lidí dříve řídila starší modely Volkswagen a na tehdejší přístroje si pamatuje z mládí. Je to kus jejich historie. Řekli jsme si, že by mohl být hezký detail vrátit jim alespoň trochu pocit, který z auta tehdy měli.
Zákazníci si to zamilovali. Určitě chceme v chystaných vozech pokračovat s podobnými překvapeními a detaily, které se zalíbením považujeme za naši tajnou přísadu.
zdroj: Autorský text | foto, video: Volkswagen