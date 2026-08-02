Zavinila nehodu, přesto chce astronomické odškodné. Může za to prý Tesla
Předváděcí jízda Alemzewd Lawgaletové ve výkonné Tesle Model Y skončila v plamenech. Z nehody viní automobilku, jejíž zástupce jí o voze před jízdou nic nevysvětlil, a žádá více než 200 milionů korun.
Téměř šedesátiletá Alemzewd Lawgaletová v říjnu 2024 přišla do prodejny vozů Tesla v Arlingtonu v americkém státě Virgina a chtěla si vyzkoušet Model Y. Prodejce jí údajně nic neřekl o tom, že vůz má tři jízdní režimy a v každém reaguje rozdílně, ani nejel na předváděcí jízdu s ní.
Údajně kvůli nedostatku informací jízda skončila nárazem do výlohy, požárem, evakuací budovy a pobytem Lawgaletové v nemocnici. Ta nyní žádá astronomické odškodné – 10 milionů dolarů, tedy asi 210,8 milionu korun, informuje web novin The Independent.
Je to další případ, kdy se někdo snaží svou neschopnost hodit na někoho jiného, a protože jsme v USA, tak i vysoudit jmění, nebo skutečné pochybení, které mělo za následek zranění? Lawgaletová tvrdí, že když přišla na domluvenou testovací jízdu, prodejce ji jen posadil do auta. Když řekla, že s elektromobily nemá zkušenosti, dozvěděla se jen – dle svého tvrzení –, že je to stejné jako normální auto.
To však není pravda, zejména u vozů značky Tesla, které po uvolnění pedálu plynu velmi intenzivně brzdí rekuperací. V tomto konkrétním případě šlo o výkonnou verzi Modelu Y, která v nejostřejším režimu Insane zvládla zrychlit na 60 mph (100 km/h) za 3,3 sekundy – čas srovnatelný s nejostřejšími verzemi supersedanů či se supersporty.
Právě v tomto režimu vůz byl, tvrdí Lawgaletová, a ona o tom nevěděla. Zprvu se jí ale dařilo jet v klidu, najet na dálnici I-395 a tam zrychlit na 55 mil v hodině (88 km/h). Stejně tak nevěděla o tom, že vůz bude silně zpomalovat rekuperací, když uvolní plynový pedál. To udělala a vyděsilo ji to.
„Věřila, že vůz začal brzdit brzdami, (…) dostala strach a rozhodla se sjet z dálnice a vrátit vůz do prodejny,“ stojí ve stížnosti. Pak zastavila na červené semaforu a když se rozsvítila zelená, přidala příliš plynu a vůz se rozjel do výlohy. „V důsledku nehody žalobkyně utrpěla vážná a trvalá zranění,“ píše se dále ve stížnosti s tím, že měla a nadále bude mít se zraněními i finanční náklady.
Tesla se samozřejmě brání a tvrdí, že Lawgaletová „nepostupovala dostatečně opatrně“ a že „nepodnikla kroky k minimalizaci údajných škod“. To zní docela vágně, povšimněme si však, že Lawgaletová zvládla vyjet z parkoviště dealerství a najet na dálnici. Arlingtonská prodejna Tesly je sice hned u nájezdu na I-395, ale i tak musela předtím, než ji údajně vylekalo prudké zpomalování po uvolnění plynového pedálu, s autem nějak pracovat a získat alespoň základní představu o tom, jak vůz reaguje na pohyby plynového pedálu.
Stejně tak ovšem prodejce, když se dozvěděl, že Lawgaletová ještě nikdy neřídila elektromobil, nejspíš měl věnovat trochu času k tomu, aby jí všechno vysvětlil, když už nemohl jet s ní. Od stolu se to ovšem hezky hodnotí, když člověk na místě nebyl a o nic mu nejde. Proto se ptáme – na čí straně bylo pochybení?
zdroj: The Independent