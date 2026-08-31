Závist nezná mezí. První zákaznický Koenigsegg Gemera zničili vandalové před luxusním hotelem
Cesta prvního doručeného Koenigseggu Gemera napříč Dánskem skončila předčasně. Exkluzivní čtyřmístný hypersport se stal terčem neznámého vandala před kodaňským hotelem d'Angleterre.
Na vozy tohoto kalibru čekají zákazníci často mnoho let, někdy i téměř celou dekádu, což u značky Koenigsegg platí dvojnásob. Exkluzivní švédská automobilka představuje v poslední době jeden úžasný model za druhým a je známá pro svou technologickou vyspělost, která však prodlužuje výrobu.
Například model Gemera byl představen před více než šesti lety s rekordy lámajícím tříválcovým dvoulitrem bez vačkového hřídele. Elektronická technologie Freevalve přímo ovládá ventily a pomáhá miniaturní pohonné jednotce vyvinout 600 koní. Přestože je to samo o sobě oslnivé, tento motor spolupracuje se třemi elektromotory pro systémový výkon 1700 koní.
Jenže automobilka Koenigsegg často nějaký model představí, ale ani poté jej nepřestává vyvíjet, a tak později vymyslela, jak do malého motorového prostoru dostat osmiválcový motor z modelu Jesko. Ten se pyšnil kombinovaným výkonem dokonce 2300 koní, to vše ve čtyřmístném autě, které je teoreticky možné používat každý den.
A teď si představte, že na takový automobil složíte nemalé peníze jako zálohu (často již před oficiálním oznámením), několik let se na něj těšíte a když si ho konečně převezmete, někdo jiný vám jej zcela úmyslně a bezdůvodně zničí.
Přesně to se stalo dánskému majiteli vůbec první gemery, která byla dodána svému majiteli. Vůz v krásné červené barvě Johan Röd s černým interiérem a mnoha karbonovými doplňky byl představen letos v červenci na švédské přehlídce Aurora Concours. Teprve minulý týden se dostal do rukou svého majitele.
Ten s ním rovnou vyrazil na cesty. Na sociálních sítích kolují fotografie z cesty kolem Dánska, na kterých daný vůz stojí zaparkovaný na písečném pobřeží, u různých vesnických restaurací a zkrátka na místech, kam se s hypersporty běžně nejezdí. Osudným se mu však stal den, kdy zaparkoval před luxusním hotelem d'Angleterre v Kodani.
V noci totiž neznámý pachatel údajně pomocí kamenů rozbil okna, dveře a zrcátka tohoto čtyřmístného hypersportu. Dánská policie případ vyšetřuje a prověřuje záznamy z bezpečnostních kamer z okolí; motiv pachatele zůstává neznámý.
Podle jednoho uživatele Redditu se tato konkrétní gemera na cestu po Dánsku vydala se švédskou dočasnou registrační značkou. To indikuje, že majitel v té době ještě nezaplatil dánskou progresivní daň z registrace vozu, která s velkou pravděpodobností přesahuje 2 miliony eur. Na každé nové vozidlo v hodnotě přesahující 237.400 dánských korun, tedy zhruba 750.000 korun, se vztahuje daň ve výši 150 %.
Nákup a registrace v Dánsku je tak u extrémně limitovaných vozidel mimořádně nákladná. U vysoké specifikace, jejíž pořizovací cena mohla být klidně kolem 2,5 až 3 milionů dolarů (přibližně 60 milionů korun), tak samotná daň může majitele vyjít na dalších 85 milionů korun, i když hybridní model Gemera by se mohl kvalifikovat pro ekologickou slevu – pravidla dánské registrační daně takovou možnost umožňují.
Ať už byl motiv pachatele jakýkoliv, zapíše se tento incident do historie vozu, zejména když byl poškozený vůz natočen a následně veřejně přidán na sociální sítě. To samozřejmě může v budoucnu odradit potenciální zájemce o koupi této konkrétní gemery.
Zdroj: Road&Track, CarScoops, Reddit, Instagram @carageluzern