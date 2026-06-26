Zážitek jako v motokáře, tvrdí Cupra. Sportovní DNA modelu Raval staví na pěti bodech
Nejnovější model španělské automobilky navazuje na její sportovní DNA nejen svým emotivním designem, ale také jízdními vlastnostmi a zážitkem za volantem. Cupra na základě pozitivních ohlasů více než pěti set novinářů vysvětluje, jakými změnami toho dosáhla.
Mezi nejčastěji sdílené dojmy mezi novináři zaznamenala automobilka Cupra vlastnosti jako vzrušující zážitek z jízdy, dynamické ovládání a celkově zábavný charakter řízení. „(...) i ve verzi VZ je přívětivým městským vozítkem. Z beránka se však velmi rychle promění v rozdováděného čertíka,“ sdílí kolega Leoš Káňa své jízdní dojmy.
Model Raval sdílí svou platformu s Volkswageny ID.Polo a ID.Cross a také tuzemskou Škodou Epiq. Ze zmíněné skupiny je však nejnižší, oproti ID.Polu o 15 mm, které dle inženýrů dělají obrovský rozdíl. Jízdu raval podporuje také o 10 milimetrů širším rozchodem kol.
Podle inženýrky R&D ve společnosti Cupra Alby Rollano tato kombinace ve spojení s okamžitým točivým momentem elektromotoru spojuje raval s vozovkou podobným způsobem jako závodní motokára. „Auto se drží silnice jako magnet, reaguje okamžitě a vyznačuje se výjimečnou trakcí i ovladatelností – jeho výkon je daleko lepší než u běžných vozů v tomto segmentu,“ dodává.
Pro automobilku je důležité, aby řidič byl schopen cítit vozovku, proto ravalu nadělila sportovně laděný podvozek. Ve verzi VZ dokonce adaptivní tlumiče DCC, které řidiči umožňují nastavit tuhost v 15 různých úrovních v závislosti na preferenci a podmínkách na cestě či okruhu.
V režimu Cupra podvozek ztuhne, čímž redukuje náklon v zatáčkách a ještě více zvyšuje agilitu malého ravalu. Ve městě tak raval VZ zůstává pohodlný a naopak na okresní silnici maximalizuje sportovní charakter, přičemž nabízí až o 5 % vyšší celkovou torzní tuhost.
Proplouvá vzduchem i dopravou
Další výrazný benefit v rámci segmentu je aerodynamika modelu Raval. Koeficient odporu vzduchu o hodnotě 0,27 (Cd) sice nezní nikterak převratně, v kombinaci s malou přední plochou se však zasloužil o nejnižší hodnotu aerodynamického odporu vzduchu mezi všemi modely automobilky Cupra.
Například oproti Renaultu 5 je i samotný koeficient Cd o nemalých 0,05 nižší. Sportovně laděný hatchback Alpine A290 taktéž hodnoty ravalu nedosahuje, ovšem Tesla Model 3 s hodnotou 0,219 (Cd) stále zůstává absolutním benchmarkem.
Malé hodnotě aerodynamického odporu pomáhá výrazná zadní linie sloupku C ravalu, přední vzduchové clony, aerodynamicky optimalizovaná kola, zapuštěné kliky dveří, zadní spoiler a aktivní mřížka chladiče.
Režim „řízení jedním pedálem“ má zásadně změnit způsob, jakým ve městě jezdíme. Raval umožňuje volbu intenzity rekuperace a v režimu B lze řídit pouze plynovým pedálem. Sešlápnutím zrychlíte, zvednutím nohy zabrzdíte a vozidlo postupně zcela zastaví.
„Díky tomu je jízda ve městě a v hustém provozu s častým zastavováním a rozjížděním mnohem dynamičtější a plynulejší,“ říká Rollano. Navíc se tím optimalizuje rekuperace energie do baterie.
Ke sportovní jízdě neodmyslitelně patří také akcelerace. Z nuly na sto to všem verzím ravalu trvá přibližně 7 sekund, verze VZ je o něco rychlejší. Od samého začátku chtěli inženýři pocit zrychlení posílit, jelikož v elektromobilech je k dispozici okamžitě a kdykoliv.
Vyvinuli proto funkci E-Launch, která má řidiče přenést na startovní čáru závodní dráhy pomocí doprovodné sekvence působivého osvětlení v kabině a speciální zvukové kulisy. Spolu s maximálním možným zrychlením po uvolnění brzdy mají umocnit zážitek a vzrušení z akcelerace. „U modelu Cupra Raval jde především o sportovní charakter na všech úrovních, a to při jízdě opravdu pocítíte,“ uzavírá Rollano.
Zdroj: Cupra