Zážitek na celý život? Muzeum Alfa Romeo rozšiřuje své služby
Muzeum značky Alfa Romeo se stává místem pro oficiální certifikaci originality historických vozidel značky. Zákazníci si zde nově mohou vyzvednout svůj vůz, který prošel renovací v oddělení Classiche.
Renovace klasického auta je náročný proces, na který si ne každý troufne. Na úplném vrcholu pomyslného žebříčku společností, kterým své historické auto svěřit, stojí čím dál častěji sama automobilka. Alfa Romeo takový program nazývá Classiche a vozidla renovuje ve specializovaném zařízení v Turíně.
Na vozidlech pracují stejní technici, kteří udržují také historickou sbírku značky. Nyní do tohoto procesu vstupuje také muzeum značky Alfa Romeo ve městě Arese, v němž si nově zákazníci mohou užít slavnostní okamžik předání svého vozidla po dokončení renovace. Muzeum z celého procesu slibuje zážitek na celý život.
Konkrétně si sběratelé mohou vybrat ze dvou možností. Základní balíček zahrnuje přepravu vozidla do Arese, slavnostní předání ve vyhrazeném prostoru a zkušební jízdu na muzejní dráze. Prémiový balíček je ten, který ze speciálního zážitku dělá něco opravdu výjimečného. Celý proces totiž dále obohacuje o videozáznamy z daného dne, setkání s techniky, kteří renovaci prováděli, a vzrušující prohlídku muzea s ikonickými italskými vozy.
K tomu náleží také dokumentace procesu renovace prostřednictvím technických a fotografických zpráv, které Alfa Romeo Classiche dále eviduje a na základě nichž vydává certifikát originality a ověření historické hodnoty vozidla. Inspekční služby přímo u zákazníků nebo v kanceláři centra Classiche v Turíně zůstávají i nadále k dispozici.
Novinky programu Classiche oslavuje Alfa Romeo videem a velkou galerií z renovace soukromého vozu Alfa Romeo 1900, který se stal prvním vozem předaným v muzeu Alfa Romeo v Arese. To navíc letos slaví 50 let od svého otevření. Velké rekonstrukce se dočkalo v roce 2015 při příležitosti představení sedanu Giulia a patří mezi nejdůležitější centra věnovaná italskému průmyslovému dědictví a automobilové identitě.
Zdroj: Alfa Romeo