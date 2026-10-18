Zběsilý Renault 5 Turbo 3E stojí majlant, Francouzi přesto hlásí velký zájem
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Limitovaná edice elektrického divocha je více než z poloviny vyprodaná. Základní cena přitom začíná na částce, za kterou můžete mít hezké Porsche 911.
Retro vlna se díky elektromobilitě zase vrátila a přinesla mimo jiné divokou verzi odkazující na legendární Renault 5 Turbo z počátku osmdesátých let 20. století. Francouzi svůj výtvor s názvem Renault 5 Turbo 3E nejdříve ukázali jako koncept, zájem byl ovšem tak velký, že se automobilka rozhodla pro malosériovou výrobu.
Všehovšudy vznikne pouze 1980 exemplářů tohoto svalnatého prcka. Číslo odkazuje na rok premiéry původního hatchbacku 5 Turbo s přeplňovanou čtrnáctistovkou o výkonu minimálně 118 kilowattů se i díky rallyeovým sourozencům stala legendou, na kterou navazuje moderní nástupce.
Ten si bohužel musí vystačit s elektřinou. Odměnou je však výrazně vyšší výkon. Byť se „limitka“ tváří jako výrazně upravený Renault 5 E-Tech, jde v podstatě o svébytný vůz s 800voltovou architekturou s maximálním dobíjecím výkonem 350 kW a akumulátorem s kapacitou 70 kWh, elektromotorem v každém zadním kole se systémovým výkonem 400 kilowattů a dynamikou na úrovni benzinových supersportů. Na stovku totiž elektrickému hatchbacku stačí pouze 3,5 s, maximální rychlost dosahuje 270 km/h.
Není divu, že Renault se na tuto velmi sympatickou šílenost rozhodl nasadit pořádně sebevědomou cenovku začínající na 160.000 eur, v přepočtu asi 3,9 milionu korun.
Navzdory ceně na úrovni Porsche 911 Carrera T Francouzi hlásí, že mají více než tisícovku objednávek. Vývoj Renaultu 5 Turbo 3E přitom stále pokračuje, homologace ještě nebyla uzavřena. I proto se první zákazníci dočkají až v roce 2028.
V příštím roce se navíc otevře rozsáhlý individualizační program, jehož ochutnávku automobilka ukazuje na domácím autosalonu v Paříži. Podle šéfa Renaultu Françoise Provosta se u některých exemplářů s velkým počtem prvků na zakázku počítá s konečnou cenou přes 350 tisíc eur, což je zhruba 8,5 milionu korun. Za takové peníze si přitom můžete pořídit třeba úžasné Ferrari 296 GTB.
Pro Renault, známý svými cenově dostupnými auty pro široké masy, jde o zajímavou zkušenost. Díky elektrickému modelu 5 Turbo 3E se totiž dostává do světa milionářů a miliardářů, kterým proto i díky široké individualizaci hodlá nabídnout zážitek, jaký znají například od Porsche, Ferrari, Lamborghini či Bentley.
Zdroj: Piston Heads a Motor1, foto a video: Renault