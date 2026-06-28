Že děti za volant nesmějí? Hloupost! V Mělníku si připomněli 100 let značky Liberta
Šlapací autíčka, tříkolky nebo koloběžky. Pro řadu z nás první vozidlo, které jsme jako malé děti řídili. Mělnické muzeum připomíná sto let od zrodu značky Liberta, která vedle kočárků vyráběla právě i šlapací autíčka.
Stejně jako se auta značky Škoda nevyráběla za minulého režimu v továrně jménem Škoda, ale v AZNP (tedy Automobilových závodech, národním podniku), tak se šlapací auta, tříkolky, kola a kočárky značky Liberta dělaly v TDV. To byla zkratka pro Továrnu dětských vozidel. Nezaměňujte s Tatra Defence Vehicle, která řeší obrněná auta. TDV, zaměřená na děti, měla několik poboček, ale sídlem vedení byl Mělník. A protože od vzniku dnes už bohužel zaniklé značky Liberta letos uplynulo sto let, tak je v mělnickém muzeu výstava věnovaná historii této fabriky.
Pokud byste chtěli na výstavu kol, kočárků a šlapacích formulí vyrazit, máte čas do 16. srpna. Možná si zavzpomínáte právě třeba na kočárek, kterým jste vozili své děti, nebo na starý zaprášený kočár, jenž pamatoval ještě vás jako batolata.
Ostatně u většiny vystavených exemplářů se od návštěvníků, či spíše návštěvnic ozývají výkřiky jako: „V tomhle jsem vozila dceru!“ A další dodává: „A já měla tenhle a pak pro syna už jsme pořídili tamten v rohu.“ My jsme ale do Mělníka nebo na Mělník, jak říkají místní, nevyrazili jen kvůli kočárkům, ale hlavně za šlapacími autíčky.
Poprvé za volantem
Když jsme kontaktovali mělnické muzeum, tak nás kurátorka výstavy Naďa Černá varovala, že nic s motorem tam neuvidíme. My jsme se přesto nenechali odbýt. Neb ve Světě motorů nám nejde jen o ty motory, ale často i o řídítka a volanty.
A řada z nás poprvé v životě točila volantem právě u šlapacího autíčka z Mělníka. TDV Monopost sice pohání jen dětské nožky opírající se do pedálů, ale jezdce chrání karoserie. Na výstavě má modrou barvu, ale montovaly se i jiné, například žluté nebo červené. „To je takové luxusní autíčko. Vyrábělo se od roku 1967,“ vysvětluje kurátorka Naďa Černá. Jde o model, který měl jen někdo. Ostatně nebyla to žádná láce. S černými obručemi stála šlapací formule v šedesátém sedmém roce 400 Kčs, a s bílými dokonce 420. To byla čtvrtina průměrné mzdy.
A i když dětství už máme dávno za sebou, tak se nás při pohledu na tento exponát zmocnila lítost, že touto károu jsme se nikdy nesvezli a už se nesvezeme. Krásná ladná karoserie, nádherný volant, sportovní sedačka. Bohužel vše je opravdu v dětské velikosti, takže svézt se nemůžeme. Jinak bychom asi poprosili paní kurátorku, zda by se šlo, samozřejmě pouze pro účely fotek do reportáže, projet.
Další exponát je trochu méně atraktivní, ale rozhodně ho nechceme nijak shazovat. Je to taková klasická šlapací kára, jakou asi měla řada z nás. „Vypadá spíš jako motokára, ale i tady se muselo šlapat,“ směje se Černá. A vlastně i tato kára byla super, takže při pohledu na ni člověk zatouží zas být tím malým klukem, který se žene rychlostí chůze v doprovodu pěšky se přesunující babičky k místní samoobsluze, kde dostane výborný nanuk. A vzpomínky vyvolává i šlapací tříkolka. Jedna má místo řídítek volant, takže jde vlastně o takový odstrojený šlapací velorex.
Většina těchto vozidel má stejná kola a pneumatiky jako kočárky. I tady se uplatňovala snaha o využívání stejných dílů u co největšího počtu výrobků. Právě kočárky tvořily nejdůležitější část výrobního programu.
A ty kočárky
Zatímco pánové se povětšinou zasní u šlapacích aut či tříkolek, ženy se spíš věnují kočárkům. Ve 30. letech se výrobci kočárků inspirovali designem aut, a tak se jednalo o jakési napodobeniny automobilů.
Až do 60. let se vyráběly kočárky s kukaní. Kočárek nešel rozložit, protože to ani nebylo potřeba. To se ale mění kolem roku 1965. A může za to rozvoj motorismu. „Jak přibývalo rodin s auty, tak bylo potřeba nějak dostat dítě s kočárkem nebo z kočárku do auta. Kukaň tam nenacpete, ale vaničku z kočárku ano,“ popisuje Naďa Černá. „V té vaničce už jste mohli dítě dovézt na chalupu nebo za dědou a babičkou,“ dodává. Nakonec se tak obava, že výstava kočárků nemá s motorismem nic společného, ukázala jako naprosto lichá. A to jsme se příliš nepouštěli do techniky pérování, neb jak auta, tak i kočárky jsou a i v minulosti byly vybavené pérováním.
Stejně jako se musí v automobilkách testovat prototypy aut, testovaly se i kočárky. Ve fabrice dělalo dost žen, každou chvíli tedy nějaká šla na mateřskou, a tak se často proměnila v testovací jezdkyni. To pro ni znamenalo i možnost dostat kočárek levně, či dokonce zadarmo.
Ale šlapacími autíčky, tříkolkami a kočárky výstava nekončí. Muzejníci nezapomněli ani na jízdní kola. A to jak na ta dětská, tak ani na pár dospělých, protože i ta se v Libertě vyráběla. A o zeď tu je opřená konstrukce z trubek, která tvořila rám dvoukolé káry, na níž možná dodnes vozíte trávu, seno nebo třeba nějaké harampádí. I tu vyráběla Liberta, tedy vlastně Továrna dětských vozidel.
Historie Liberty
Liberta znamená latinsky nebo taky italsky svoboda. Zakladatelem mělnické firmy byl Antonín Svoboda. Původně vyráběl košíkářské zboží, první kočárky totiž měly korby z proutí a vyráběly se stejně jako košíky z proutků. V roce 1926 si Antonín Svoboda řekl, že nebude jen plést korby pro jiné, ale rovnou vyrobí celý kočárek. Podnik pojmenoval Svoboda, ale latinsky. Po znárodnění se podnik oficiálně jmenoval Továrna dětských vozidel, po revoluci bohužel závod zanikl. Za jeho vytunelování skončil ve vězení bývalý ministr financí Ivo Svoboda, který ale nebyl nijak příbuzný se zakladatelem Svobodou. Do vězení soud poslal za vytunelování Liberty i Svobodovu poradkyni Barboru Snopkovou.
Šlapací autíčka
Šlapací káry dokonce i pro dospělé si můžete půjčit například na dopravním hřišti v Praze na Letné. Mají tam káry jak pro dospělé, tak pro děti. O minulém víkendu se v Náchodě konal tradiční sraz šlapacích moskvičů. Autíček s pedály se ale vyrábělo mnohem víc. V Praze na Malé Straně najdete hned vedle muzea Franze Kafky i muzeum šlapacích aut. Ta jsou v současnosti velmi ceněným sběratelským artiklem. Pro dnešní děti už jsou běžnější auta s elektromotorem. Některá je dokonce možné řídit dálkovým ovládáním, takže rodič může zasáhnout, pokud potomek jede, kam nemá. Případně si může užít řízení na ovladači a dítě se jen veze.
Šlapací káry dokonce i pro dospělé si můžete půjčit například na dopravním hřišti v Praze na Letné |
Zdroj: Svět motorů