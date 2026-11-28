Zeekr 8X dostane i čistě elektrickou verzi. Dva motory mají dohromady 680 kW
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Velké luxusní SUV čínské značky Zeekr se zatím prodává výhradně jako plug-in hybrid. Nově zveřejněné homologační podklady však odhalují také čistý elektromobil s pohonem všech kol, pěti- nebo šestimístným interiérem a maximální rychlostí 260 km/h.
Čínská automobilka rozšíří nabídku svého velkého SUV 8X o čistě elektrickou variantu. Velké překvapení to ale není: auto totiž vzniklo jako elektromobil a spalovací motor dostalo až dodatečně. Elektrická verze vyšla najevo díky dokumentům, které zveřejnilo čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií. Zatím jde o údaje z registrační přihlášky, nikoliv o oficiální představení nového modelu. Už nyní ale známe řadu technických parametrů.
Elektrický Zeekr 8X dostane pohon všech kol zajišťovaný dvojicí elektromotorů. Jeden má maximální výkon 310 kW (421 koní), druhý 370 kW (503 koní). Součet jejich výkonů tedy dosahuje 680 kW (925 koní), což ovšem není totéž co oficiálně udávaný systémový výkon. Ten homologační dokumentace zatím neuvádí. Maximální rychlost novinky má činit 260 km/h.
Nejvýkonnější verzí modelu 8X však elektromobil nebude. Zatímco dvoumotorový plug-in hybrid má elektromotory o výkonu 290 a 370 kW, v součtu tedy 660 kW (897 koní), třímotorová verze se dvěma zadními motory se dostává až na 1030 kW (1400 koní). Elektromobil se tak výkonem řadí mezi ně. V maximální rychlosti ale nejsilnější hybrid předčí: u toho je omezena na 230 km/h.
Rozměry se s plug-in hybridem téměř shodují. Elektrický Zeekr 8X měří na délku 5100 a na výšku 1780 milimetrů, rozvor náprav činí 3069 milimetrů. Liší se jen šířka, a to o pouhé dva milimetry (2000 milimetrů, hybrid 1998). Zákazníci si budou moci vybrat pět nebo šest sedadel.
Žádný drobeček to nebude ani při vážení. Podle provedení se pohotovostní hmotnost pohybuje od 2760 do 2915 kilogramů, tedy zhruba o sto kilogramů výš než u plug-inu. Nabídka kol začíná na 21 palcích, hybrid je přitom k dispozici i s dvacetipalcovými. Mezi volitelnou výbavou figurují elektricky výsuvné boční nášlapy nebo lidary hlídající mrtvé úhly před a za vozem. Vůz utáhne přívěs o hmotnosti až dvě tuny.
Energii zajistí lithium-iontový akumulátor s články NMC od společného podniku CATL a Geely, který dodává baterie i pro plug-in hybrid. Jeho kapacitu ani předpokládaný dojezd však dokumentace neuvádí. Server CarNewsChina odhaduje, že kapacita překročí 100 kWh. Pro představu: Zeekr 001 se stejně výkonnými motory používá akumulátor NMC o kapacitě 103 kWh.
Nejdřív elektromobil, potom motor
Čistě elektrický pohon přitom není pro konstrukci Zeekru 8X žádnou dodatečnou improvizací. Jak letos v dubnu na pekingském autosalonu řekl magazínu CarExpert Kennet Pettersson, hlavní inženýr mechanické architektury v evropské divizi Zeekru, modely 8X a 9X vznikaly od počátku jako elektromobily. Spalovací motor do nich konstruktéři přidali až následně. Elektrickou verzi by proto podle něj šlo připravit snadno a poměrně rychle: stačí odstranit motor s palivovou nádrží a vložit větší akumulátor. Zároveň tehdy ovšem dodal, že s ní Zeekr zatím nepočítá. Necelých sedm měsíců poté se elektrický 8X už objevuje v úředních dokumentech.
Plug-in hybridní Zeekr 8X je na čínském trhu od poloviny dubna. Podle vedení skupiny Geely má na zahraniční trhy zamířit od čtvrtého čtvrtletí letošního roku. Větší 9X už se mezitím prodává i v Evropě, v Německu od 119.500 eur (asi 2,9 milionu korun). Kdy se k hybridnímu 8X připojí elektrická verze, automobilka zatím neoznámila. Neznámé zůstávají také ceny a případná dostupnost mimo Čínu.