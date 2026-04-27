Zeekr 9X od Mansory šokuje svými výkony i povedeným designem
Společnost známá kontroverzní úpravou supersportovních a ultra luxusních vozů si vzala do parády čínské SUV Zeekr 9X. Kupodivu to vůbec nedopadlo špatně.
Zeekr 9X je jedno z nejvýkonnějších SUV na planetě, přitom nespoléhá na čistě elektrický pohon, nýbrž na plug-in hybridní pohonné ústrojí využívající 55kWh baterii ve spojení s turbodmychadlem přeplňovaným řadovým čtyřválcem o objemu dvou litrů.
Ve své vrcholné konfiguraci nabízí ohromující celkový výkon 1030 kW (1381 koní) a působivý točivý moment 1410 Nm. Zde Mansory usoudilo, že takový výkon je pro šestimístné (v případě verze Mansory pouze čtyřmístné) luxusní SUV zcela dostačující.
Z 0 na 100 km/h totiž zrychlí za 3,1 sekundy a jeho maximální rychlost je elektronicky omezena na 240 km/h. Modelu však dodalo vlastní výfukový systém se dvěma koncovkami na každé straně, který by měl vozu dodávat působivý zvukový dojem.
„Když náš tým poprvé spatřil model Zeekr 9X, bylo nám okamžitě jasné, že tento vůz bude nejen dokonalým doplňkem našeho produktového portfolia, ale že by také mohl významně přispět k rozvoji značky Mansory,“ uvedl Kourosh Mansory, generální ředitel a zakladatel společnosti Mansory Design & Holding GmbH.
Model Zeekr 9X se tak zařadí do stálé nabídky úpravce Mansory. Tentokrát se podařilo bujarou fantazii designérů udržet na uzdě a doplňky jsou na poměry kontroverzního úpravce docela umírněné a vkusné.
Úprav ale není málo. Výrazný design přední části nově podtrhuje spodní část předního nárazníku z uhlíkových vláken, do které byly integrovány světlomety denního svícení. Nové jsou také širší lemy předních kol s integrovanými kanály pro proudění vzduchu, nově navržené boční prahy nebo větší zadní spoiler.
Spodní linii doplňků z karbonu vizuálně uceluje nový zadní nárazník s centrálně umístěným brzdovým světlem. Všechny díly upravované společností Mansory jsou vyráběny z uhlíkových vláken a je pouze na zákazníkovi, zda to chce nechat světu na odiv, nebo je nechá nalakovat. Pokud vám upravený Zeekr 9X by Mansory výrazně připomíná vrcholné SUV značky Rolls-Royce, ještě více tomu tak bude po otevření zadních dveří.
Mansory totiž v rámci individuálního programu nabízí jejich přestavbu na takzvané „sebevražedné dveře“. Tato přestavba je samozřejmě technicky i řemeslně velmi náročná a není pochyb, že si za ni Mansory naúčtuje tučnou sumu.
Nejenže všechny panty dveří musí být zrcadlově přesměrovány od B-sloupku k C-sloupku, ale také musí být přemístěn celý mechanismus otevírání dveří, včetně klik dveří, aby byl zachován harmonický celkový vzhled vozidla.
Úpravce upřesňuje, že všechny mechanické úpravy jsou prováděny se zachováním standardních bezpečnostních prvků a nezbytné vizuální úpravy jsou prováděny s velkou pečlivostí, někdy dokonce s použitím zcela nových dílů karoserie. Společnost Mansory přestavbu na sebevražedné dveře poprvé představila v roce 2022 na Mercedesu třídy G.
Zeekr 9X je prvním vozidlem, u kterého úpravce použil nový design kol FT.19 o rozměru 10x24" po celém obvodu. Tato kovaná lehká kola v kombinaci s pneumatikami 295/30 R20 jsou speciálně navržena pro těžká vozidla SUV a jejich stále rostoucí výkon. Brzy budou k dispozici i pro další typy vozidel.
Jako na obláčku
Ani interiér Mansory neošidilo o kompletní proměnu. Představený model disponuje celokoženým čalouněním v bílé a kontrastní zlaté barvě. Sedadla jsou plně elektricky nastavitelná s ventilací vpředu i vzadu. Ve středové konzoli našla své místo chladnička pro maximální komfort na cestách.
Představený model First Edition se vyznačuje také speciálním designovým prvkem v podobě stylizovaných podsvícených obrysů míst po celém světě, která mají pro Zeekr velký význam. Ta jsou umístěna na dveřní panely vozu, které jsou běžně kromě přečalounění odlišné „pouze“ osvětlenými logy společnosti Mansory.
Součástí této přestavby je také sportovní volant, nové rohože a různé karbonové díly Mansory (včetně středové konzole, která je vyrobena kompletně z uhlíkových vláken). Karbon své místo našel dokonce také na sportovních pedálech Mansory. Přepracován tak byl téměř každý drobný detail a kupodivu celek ani nepůsobí nijak přehnaně.
Cena přestavby zveřejněna nebyla, model Zeekr 9X však na českém trhu stojí kolem třech milionů korun (ve verzi s nižším výkonem).
Zdroj: Mansory