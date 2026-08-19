Zeekr z Košic? Geely chce vyrábět své prémiovky v Evropě
Z Evropy se postupně stává montovna čínských vozů. Část výroby sem přesouvá i Geely, které kromě své hlavní značky a Polestaru brzy přidá také prémiové modely. Vyrábět by se mohly i u našich východních sousedů.
Do záplavy oznámení o lokální produkci čínských vozů v Evropě se přidává další. Geely už před pár týdny podepsalo smlouvu s Fordem o sdílení jeho továrny ve Španělsku, to se ale týká pouze hlavní značky Geely. Kromě toho se ale v Evropě budou produkovat také vozy některých dalších značek, kterých má Geely dnes v portfoliu 14.
Nový šéf Geely An Conghui, který do funkce nastoupil 17. srpna, to sdělil během první tiskové konference. V evropských továrnách Volva, které také spadá pod Geely, se mají vyrábět luxusní modely koncernu. To znamená vozy Zeekr a pravděpodobně také Lynk & Co. Ty totiž mají v koncernu pozici prémiových značek.
Výroba má začít v roce 2028 a na výběr je ze tří továren. Volvo dnes vyrábí ve Švédsku a v Belgii, příští rok se přidá také nová továrna ve slovenských Košicích. Ta má být zaměřena pouze na elektrické vozy a už je zde potvrzena výroba nového Polestaru 7. Produkce některých elektrických modelů zeekru zde tedy dává smysl.
Zeekr má dnes v evropské nabídce menší elektrické SUV Zeekr X, kombík 7GT, SUV 7X a nově i plug-in hybridní vlajkovou loď 9X. Na tu se na rozdíl od bateriových modelů nevztahují dodatečná cla Evropské unie, lokalizace výroby by tedy nedávala velký smysl. V evropské nabídce Lynk & Co je dnes vedle plug-in hybridů 01 a 08 také elektromobil 02. Na elektromobily koncernu Geely vyvážené z Číny do Evropské unie platí dodatečné vyrovnávací clo ve výši 18,8 %, které se připočítává ke standardním 10 %.
Geely už má s výrobou v Evropě delší zkušenosti, ostatně zde od roku 2010 vlastní automobilku Volvo Cars. Vedle toho má v portfoliu britský Lotus, jehož sportovní modely Emira a Evija vznikají v Norfolku. Od roku 2013 pod Geely spadá také britský výrobce známých černých taxíků, dnes známý jako LEVC. Ten své vozy vyrábí v Číně i v Británii.
V Evropě se už dnes montují vozy Xpeng a GAC v továrně Magna v rakouském Štýrském Hradci. Bývalou továrnu Nissanu u Barcelony získala automobilka Ebro, která spadá pod Chery a montuje zde jeho modely. Ve Španělsku se chystá také výroba vozů Leapmotor a Hongqi v továrnách Stellantisu, Geely ve Fordu a BAIC s Dongfengem ve znovuzrozené Santaně. Stellantis bude také sdílet svou továrnu ve francouzském Rennes se značkou Voyah, spadající pod Dongfeng.
MG oznámilo výstavbu továrny ve Španělsku, Changan hledá lokaci a BYD by měl příští rok spustit výrobu v nové továrně v Maďarsku. Dle „doporučení“ čínské vlády se ale mají tamní automobilky v Evropě podílet spíše na sdílení nebo odkupu existujících továren. A také mají v Evropě dělat primárně finální montáž, ale výzkum a vývoj si ponechat doma v Číně. Opakuje se tedy situace, kterou zažily evropské automobilky v Číně v uplynulých dekádách.
V Evropě se poprvé čínské vozy montovaly už mezi roky 2008 a 2017 v Bulharsku. Great Wall Motors zde navázal spolupráci s místní firmou Litex a v její továrně se montovaly dovezené CKD kity. Ještě v roce 2015 se zde smontovalo kolem 5000 aut ročně, o dva roky později ale Litex zkrachoval. Letos se nicméně firma vrátila a od listopadu se v továrně u vesnice plánuje montáž elektrického SUV Ora 5, značky spadající pod Great Wall Motors.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Auto.cz, zdroj videa: Auto.cz