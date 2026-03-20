Zemřel Chuck Norris, ale už je mu lépe. Akční hrdina měl na auta vkus
Existuje jediný člověk, který dokázal více než jednou napočítat do nekonečna, a není to Jára Cimrman. To jediné, co u Chucka Norrise není nekonečné, je počet dní na tomto světě. Připomeňte si ho v reklamách i auty, která řídil.
Oklahomský rodák Chuck Norris přišel na svět jako Carlos Ray Norris 10. března 1940. Když se po pěti letech tato zpráva donesla do Evropy, Německo kapitulovalo, a tak skončila druhá světová válka.
Podobných více či méně pitomých vtípků, které Norrise vykreslovaly jako nadčlověka schopnějšího než Superman i Jára Cimrman dohromady, za posledních pár desítek let vzniklo nepočítaně. Jinak než vtipem tedy nejde tohoto legendárního amerického herce uctít.
V osmnácti letech vstoupil do armády a sloužil na základně v Jižní Koreji. Už tam se začala psát jeho legenda – propadl tam bojovým uměním, postupně se v nich zdokonaloval a začal se jim věnovat profesionálně. Dokonce vytvořil vlastní kombinaci karate a korejských umění s názvem Chun Kuk Do.
S hraním začal na přelomu 60. a 70. let díky přátelství se Stevem McQueenem. V 80. Letech už byl hvězdou béčkových akčňáků a jeho legenda rostla. Jeho role ve filmu Expendables: Postradatelní 2 v roce 2012 po boku Sylvestera Stallona či Arnolda Schwarzeneggera měla být poslední, předloni se však ještě objevil ve filmu Agent Mutant.
Nejvíce se ovšem proslavil seriálem Walker, Texas Ranger, v němž hrál v letech 1993–2001. A také se objevil v řadě televizních reklam – kromě českého T-Mobilu v roce 2010 také např. v reklamách na dodávku Fiat Ducato v roce 2017 a pick-up Toyota Tundra o rok později.
Kromě reálných filmů a reklam, kde Norris hrál, se chvíli po kaskadérském kousku Jean-Clauda van Damma objevilo také video, kterak totéž dělá Norris. Jen roznožku neprováděl mezi jedoucími i kamiony, nýbrž mezi dvěma letícími letadly a nesl přitom na ramenou několik vojáků.
Bohužel to však je počítačová animace. Norris to skutečně zvládl, jen se nenašel nikdo, kdo by to dokázal takto zblízka natočit, protože Superman zrovna honil uzávěrku vydání Daily Planet.
Chuck Norris dokázal hrát ruskou ruletu s plně nabitým revolverem a neprohrát. Také je známo, že vyhrával ve všech soubojích, včetně těch, kterých se neúčastnil. Ten jediný, který prohrál, byl se smrtkou. Zemřel 19. března 2026 ve věku 86 let na Havaji.
Řídil nejen ameriky
V Norrisově garáži stála samozřejmě obrovská řádka aut. K jeho nejoblíbenějším patřil Dodge Challenger v několika verzích, včetně více než sedmisetkoňového SRT Hellcat. „Když jsem se posadil za volant a poznal sílu motoru, věděl jsem, že je to auto pro mě,“ citoval ho v minulosti web Octagon Insurance. „Není to pro mě jen auto, je to rozšíření toho, kým jsem. Když sedím za volantem, přijdu si nepřemožitelný,“ pokračoval Norris.
V garáži měl kromě challengeru také Chevrolet Camaro ZL1, Ford Mustang Boss 429, Ferrari F8 Tributo, Toyotu Land Cruiser či Rolls-Royce Cullinan.
Zdroj: Autorský text, Octagon Insurance, Tipcars | foto: archiv | video: Toyota, Fiat